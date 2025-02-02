Индивидуальная
до 4 чел.
Дегустация белых и игристых вин на озере Гарда
Отправиться на уютную винодельню, познакомиться с её хозяевами и попробовать лучшие сорта Луганы
Начало: В Дезенцано-дель-Гарда или Сирмионе
Завтра в 09:00
14 апр в 09:00
€180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Памятники времени и шекспировские страсти: в Верону из Сирмионе
Услышать о настоящей истории Ромео и Джульетты и жизни Вероны от Римской империи до наших дней
Завтра в 10:00
11 апр в 10:00
€400 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 12 чел.
Путешествие по Сирмионе - жемчужине озера Гарда
Прикоснуться к истории и культуре Италии на прогулке по живописному полуострову
Начало: У входа в старый город
Завтра в 09:30
11 апр в 09:30
€280 за всё до 12 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- EEkaterina2 февраля 2025Замечательная экскурсия! Очень красивая винодельня, вкусное вино, доброжелательные и гостеприимные хозяева-владельцы. Нам очень понравилось, мы получили эстетическое и гастрономическое удовольствие! Спасибо Инессе!
Ответы на вопросы от путешественников по Сирмионе в категории «Выездные»
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Сколько стоит экскурсия по Сирмионе в апреле 2025
Сейчас в Сирмионе в категории "Выездные" можно забронировать 3 экскурсии от 180 до 400. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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