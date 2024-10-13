Добро пожаловать в Сирмионе

Погулять по сказочно красивому городу на озере Гарда и раскрыть его тайны с профессиональным гидом
Сирмионе — один из самых примечательных городов на Гарде.

Здесь есть всё для прекрасной прогулки: средневековый замок, старинные виллы, древнеримские руины, сказочные виды на озеро и уютная атмосфера.

Я покажу главные достопримечательности Сирмионе, расскажу о первых поселениях на этой земле и о местной современной жизни.
5
2 отзыва
Добро пожаловать в Сирмионе
Добро пожаловать в Сирмионе
Добро пожаловать в Сирмионе
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Описание экскурсии

Замки, церкви, виллы и не только

Вы рассмотрите величественный средневековый замок Скалигеров. Я расскажу о связанной с ним могущественной династии веронских сеньоров и раскрою, почему на входе в замок изображен символ Венеции — крылатый лев. Кроме того, мы посетим миниатюрную церковь Святой Анны 13 века: полюбуемся изображением Мадонны на камне и лепным потолком в стиле барокко. А ещё я покажу вам особняк оперной дивы Марии Каллас и роскошную виллу Кортине.

Сирмионе вчера и сегодня

На холме Мавино вы сможете прикоснуться к прохладным неровным стенам церкви Святого Петра 5 века и полюбоваться недавно отреставрированными фресками. В северной части города я покажу вам руины древнеримской виллы Гроты Катулло и здание местного археологического музея: вы увидите их снаружи и, по желанию, самостоятельно посетите после экскурсии. Поговорим мы и о современной жизни Сирмионе: вы узнаете о местных пляжах, термальных источниках, гастрономических специалитетах и самых популярных аперитивах.

Организационные детали

  • Вход в церкви бесплатный. Если вы решите самостоятельно посетить платные достопримечательности, билеты оплачиваются отдельно: Гроты Катулло — 8 евро, замок Скалигеров — 6 евро.
  • По запросу я могу провести экскурсию для большего числа людей. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У замка Скалигеров
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Т
13 окт 2024
Красивое место. Интересная экскурсия. Иннеса прекрасный гид.
Рекомендую.
M
24 июл 2024
Отличная экскурсия. Насыщенная, много познавательного на любой вкус. Инесса отвечала на все вопросы, видно, что человек профессионал в своем деле. Пунктуальная. Очень рекомендую!

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