Сирмионе — один из самых примечательных городов на Гарде. Здесь есть всё для прекрасной прогулки: средневековый замок, старинные виллы, древнеримские руины, сказочные виды на озеро и уютная атмосфера. Я покажу главные достопримечательности Сирмионе, расскажу о первых поселениях на этой земле и о местной современной жизни.

Описание экскурсии

Замки, церкви, виллы и не только

Вы рассмотрите величественный средневековый замок Скалигеров. Я расскажу о связанной с ним могущественной династии веронских сеньоров и раскрою, почему на входе в замок изображен символ Венеции — крылатый лев. Кроме того, мы посетим миниатюрную церковь Святой Анны 13 века: полюбуемся изображением Мадонны на камне и лепным потолком в стиле барокко. А ещё я покажу вам особняк оперной дивы Марии Каллас и роскошную виллу Кортине.

Сирмионе вчера и сегодня

На холме Мавино вы сможете прикоснуться к прохладным неровным стенам церкви Святого Петра 5 века и полюбоваться недавно отреставрированными фресками. В северной части города я покажу вам руины древнеримской виллы Гроты Катулло и здание местного археологического музея: вы увидите их снаружи и, по желанию, самостоятельно посетите после экскурсии. Поговорим мы и о современной жизни Сирмионе: вы узнаете о местных пляжах, термальных источниках, гастрономических специалитетах и самых популярных аперитивах.

Организационные детали