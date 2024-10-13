Вы рассмотрите величественный средневековый замок Скалигеров. Я расскажу о связанной с ним могущественной династии веронских сеньоров и раскрою, почему на входе в замок изображен символ Венеции — крылатый лев. Кроме того, мы посетим миниатюрную церковь Святой Анны 13 века: полюбуемся изображением Мадонны на камне и лепным потолком в стиле барокко. А ещё я покажу вам особняк оперной дивы Марии Каллас и роскошную виллу Кортине.
Сирмионе вчера и сегодня
На холме Мавино вы сможете прикоснуться к прохладным неровным стенам церкви Святого Петра 5 века и полюбоваться недавно отреставрированными фресками. В северной части города я покажу вам руины древнеримской виллы Гроты Катулло и здание местного археологического музея: вы увидите их снаружи и, по желанию, самостоятельно посетите после экскурсии. Поговорим мы и о современной жизни Сирмионе: вы узнаете о местных пляжах, термальных источниках, гастрономических специалитетах и самых популярных аперитивах.
Организационные детали
Вход в церкви бесплатный. Если вы решите самостоятельно посетить платные достопримечательности, билеты оплачиваются отдельно: Гроты Катулло — 8 евро, замок Скалигеров — 6 евро.
По запросу я могу провести экскурсию для большего числа людей. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Инесса — ваш гид в Сирмионе
Провела экскурсии для 463 туристов
Ciao a tutti! Приветствую всех! Меня зовут Инесса. Я гид по озеру Гарда, Вероне и Брешии. Живу в Италии с 1998 года. Увлекаюсь историей античного Рима и Средневековья, искусством эпохи Возрождения. Я гурман — разбираюсь в винах и люблю итальянскую кухню. Обожаю оперу. На моих экскурсиях не бывает скучно, вы окунётесь в водоворот итальянской истории и жизни.