Индивидуальная
8 часов
Амальфитанское побережье - мировое достояние
Лазурное море, скалы, пляжи и сказочные города - авто-путешествие на комфортабельном микроавтобусе
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
от €300 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Один день на Амальфитанском побережье
Потрясающая природа Амальфитаны и уютные курортные города Равелло, Амальфи и Позитано
Начало: Сорренто (жд ст Мета)
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€340 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Побег на Амальфитанское Побережье
Начало: Неаполь, Сорренто, Помпеи, Салерно
Расписание: Любой день в выбранное вами время с 8.00-10.00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€200 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина29 мая 2024Вчера, 28 мая 2024 ездили на большую экскурсию по амальфитанскому побережью. Станислав прекрасно владеет материалом и оптимально организовал маршрут. Он
- ООльга17 марта 2024Спасибо Станиславу за интересную прогулку по Амальфитанскому побережью. Очень красивое место. Всё было прекрасно.
- IIrina8 ноября 2023Путешествие по побережью- одно из самых ярких впечатлений нашей поездки. Изумительное место, прекрасный гид, чудесная экскурсия. Можно долго рассказывать, но
- РРоман20 сентября 2023Очень довольны экскурсией. Эллина потрясающий гид! Отлично разбирающийся в теме.
- ВВалерия16 июля 2023Для нас Все началось ещё до того, как мы прилетели в Италию. После оплаты задатка Гид все очень четко написала
- ААнна10 июля 2023Эллина отличный организатор, экскурсия хорошо продуманная по таймингу, маршруту, местам остановки. Летом на Амальфитанском побережье не самый простой сезон с
Ответы на вопросы от путешественников по Сорренто в категории «Индивидуальные»
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Сколько стоит экскурсия по Сорренто в июне 2024
Сейчас в Сорренто в категории "Индивидуальные" можно забронировать 3 экскурсии от 200 до 340. Туристы уже оставили гидам 26 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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