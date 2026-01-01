Найдено 3 экскурсии в категории « Природа и пейзажи » в Стрезе на русском языке, цены от €110. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.

6 часов Водная прогулка Стреза и острова. Озерo Маджиоре. Экскурсия из Милана. группа Начало: Милан. Центральный вокзал «Романтические пейзажи Маджорэ заставляли когда то плакать Стендаля и вызывать восторщенные отзывы многих путешественников» Расписание: все дни недели после 10.00 €110 за человека 4.5 часа Билеты Озеро Маджоре (билет включён) Начало: Https://maps. app. goo. gl/wZgiYxqPwZcTxzFAA 45°28... «Прогулка по острову позволяет окунуться в атмосферу аристократической Италии, полюбоваться панорамами озера и насладиться гармонией природы и искусства» Расписание: Еженедельно, по воскресениям €111 за билет Пешая 4.5 часа Билеты По озеру Маджоре - на Изола Белла Увидеть великолепный дворец и сады Борромео в поездке из Стрезы (билеты включены) Начало: В Стрезе «По пути к Изола Белла вы насладитесь живописными видами озера, Борромейских остров и Альп» €111 за билет Другие экскурсии Стрезы

Ответы на вопросы от путешественников по Стрезе в категории «Природа и пейзажи» Самые популярные экскурсии этой рубрики в Стрезе Стреза и острова. Озерo Маджиоре. Экскурсия из Милана. группа; Озеро Маджоре (билет включён); По озеру Маджоре - на Изола Белла. В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3: Сколько стоит экскурсия по Стрезе в феврале 2026 Сейчас в Стрезе в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 3 экскурсии от 110 до 111.

Экскурсии на русском языке в Стрезе (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Природа и пейзажи», цены от €110. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель