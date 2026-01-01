Водная прогулка
Стреза и острова. Озерo Маджиоре. Экскурсия из Милана. группа
Начало: Милан. Центральный вокзал
«Романтические пейзажи Маджорэ заставляли когда то плакать Стендаля и вызывать восторщенные отзывы многих путешественников»
Расписание: все дни недели после 10.00
€110 за человека
Озеро Маджоре (билет включён)
Начало: Https://maps. app. goo. gl/wZgiYxqPwZcTxzFAA 45°28...
«Прогулка по острову позволяет окунуться в атмосферу аристократической Италии, полюбоваться панорамами озера и насладиться гармонией природы и искусства»
Расписание: Еженедельно, по воскресениям
1 мар в 13:30
8 мар в 13:30
€111 за билет
По озеру Маджоре - на Изола Белла
Увидеть великолепный дворец и сады Борромео в поездке из Стрезы (билеты включены)
Начало: В Стрезе
«По пути к Изола Белла вы насладитесь живописными видами озера, Борромейских остров и Альп»
5 апр в 13:30
12 апр в 13:30
€111 за билет
