Индивидуальная
до 5 чел.
Из Таормины - в живописный Джардини-Наксос: история, пейзажи и пляжи
Прогулка по Джардини-Наксос откроет вам его богатую историю и живописные виды. Встреча на конечной остановке Реканати. Погружение в сицилийскую жизнь и традиции
24 сен в 15:00
26 сен в 15:00
€60 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
День наслаждения: Кастильоне-ди-Сицилия, Алькантара
Погрузитесь в атмосферу средневекового города, прокатитесь по реке и насладитесь местной кухней. Уникальная возможность увидеть настоящую Сицилию
Начало: В Таормине, Джардини-Наксосе или пригороде по дого...
29 сен в 09:00
4 окт в 09:00
€400 за всё до 4 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 7 чел.
Завораживающая Таормина
Анна Ахматова называла Таормину поэтичным местом. Прогуляйтесь по улочкам, насладитесь видами и узнайте о местных традициях в спокойной атмосфере
29 сен в 09:00
4 окт в 13:30
€162
€180 за всё до 7 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Таормина - тихий рай Сицилии: индивидуальная экскурсия
Один из лучших курортов Сицилии ждет вас! Прогулка по старинным улицам, виды на Этну и Ионическое море, а также любопытные истории о местных жителях
Начало: Около ворот Катании
Завтра в 08:00
24 сен в 08:00
€162
€180 за всё до 4 чел.
