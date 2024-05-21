1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Легендарная Этна
Подняться на знаменитый вулкан с лицензированным гидом и узнать историю и мифы Этны
12 июня в 09:00
17 июня в 09:00
€200 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Из Таормины - в живописный Джардини-Наксос
Вечерняя обзорная прогулка по первому греческому поселению Сицилии
13 июня в 16:00
14 июня в 15:00
€25 за человека
Индивидуальная
5 часов
Великолепная Этна
Посетить самый знаменитый вулкан Европы и услышать его легенды
14 июня в 09:00
15 июня в 09:00
€160 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИнесса21 мая 2024Сицилия прекрасна! Этна великолепна! Спасибо большое Елене за интересную и увлекательную экскурсию на вулкан Этна. В тот день нам очень
- AAndrey22 августа 2023Прогулка по вулканам Этны была замечательной, спасибо нашей проводнице Елене! Вот только вулкан выбрасывал пепел в день нашей экскурсии. Поэтому на самый верх не попали.
- ДДмитрий1 августа 2023Хочу посоветовать данную экскурсию всем остановившимся в районе Джардине Наксос или Таормины. Татьяна очень интересно рассказала нам историю этого курортного городка, также порекомендовала чем можно ещё заняться (например туристический автобус). Однозначно рекомендую!
- ВВероника13 июля 2023Татьяна меня просто очаровала! Я ее слушала с открытым ртом с момента встречи и до расставания! Однозначно всем рекомендую! Татьяна, хочу еще раз Вас поблагодарить от души!
- ССветлана21 июня 2023Татьяна замечательный экскурсовод с большим знанием о Сицилии и её традициях заботливый и очень интересный человек с нескончаемым потоком информации о Сицилии Очень душевно и здорово
- ЮЮлия11 июня 2023Экскурсовод душевный. Этна великолепна.
- MMaria2 июня 2023Татьяна, огромное спасибо!!! Она провела великолепную экскурсию по сказочной Джардини-Наксос. С яркими рассказами и легендами этого острова в целом. Мы были восхищены нашей прогулкой и обязательно рекомендуем Татьяну как специалиста своего дела,
- ЛЛариса5 ноября 2019Экскурсия замечательная. Очень понравился гид, интересно и с душой. Этна сама - вот это капризная дама)) Как только поднялись на
- EEvgeny14 октября 2019экскурсия была организована отлично, история об прошлом и настоящем курорте Джардини-Наксос была рассказана очень классно, гид Татьяна - супер!
Ответы на вопросы от путешественников по Таормине в категории «Выездные»
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Сколько стоит экскурсия по Таормине в июне 2024
Сейчас в Таормине в категории "Выездные" можно забронировать 3 экскурсии от 25 до 200. Туристы уже оставили гидам 19 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Экскурсии по окрестностям Таормины и местам Италии в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии