Выездные экскурсии из Таормины

Найдено 3 экскурсии в категории «Выездные» в Таормине на русском языке, цены от €25. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Легендарная Этна
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
4 отзыва
Легендарная Этна
Подняться на знаменитый вулкан с лицензированным гидом и узнать историю и мифы Этны
12 июня в 09:00
17 июня в 09:00
200 за всё до 6 чел.
Из Таормины - в живописный Джардини-Наксос
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
4 отзыва
Из Таормины - в живописный Джардини-Наксос
Вечерняя обзорная прогулка по первому греческому поселению Сицилии
13 июня в 16:00
14 июня в 15:00
25 за человека
Великолепная Этна
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
11 отзывов
Великолепная Этна
Посетить самый знаменитый вулкан Европы и услышать его легенды
14 июня в 09:00
15 июня в 09:00
160 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Инесса
    21 мая 2024
    Легендарная Этна
    Сицилия прекрасна! Этна великолепна! Спасибо большое Елене за интересную и увлекательную экскурсию на вулкан Этна. В тот день нам очень
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    повезло, погода была прекрасная, мы смогли подняться на вершину и видели очень редкое явление-вулкан выпускал кольца. После восхождения мы посетили винодельню с дегустацией местных вулканических вин, которые нам так понравились, что мы заказали доставку на дом Елена замечательный гид, интересный рассказчик и очень хороший человек! Кроме экскурсии на Этну Елена проводит и другие экскурсии, например «По следам съемок Кресного отца». Мы были на вилле у барона, где проходили сьемки фильма. Незабываемые впечатления! Рекомендую всем

    Сицилия прекрасна! Этна великолепна! Спасибо большое Елене за интересную и увлекательную экскурсию на вулкан Этна. ВСицилия прекрасна! Этна великолепна! Спасибо большое Елене за интересную и увлекательную экскурсию на вулкан Этна. ВСицилия прекрасна! Этна великолепна! Спасибо большое Елене за интересную и увлекательную экскурсию на вулкан Этна. ВСицилия прекрасна! Этна великолепна! Спасибо большое Елене за интересную и увлекательную экскурсию на вулкан Этна. В
  • A
    Andrey
    22 августа 2023
    Легендарная Этна
    Прогулка по вулканам Этны была замечательной, спасибо нашей проводнице Елене! Вот только вулкан выбрасывал пепел в день нашей экскурсии. Поэтому на самый верх не попали.
    Прогулка по вулканам Этны была замечательной, спасибо нашей проводнице Елене! Вот только вулкан выбрасывал пепел в
  • Д
    Дмитрий
    1 августа 2023
    Из Таормины - в живописный Джардини-Наксос
    Хочу посоветовать данную экскурсию всем остановившимся в районе Джардине Наксос или Таормины. Татьяна очень интересно рассказала нам историю этого курортного городка, также порекомендовала чем можно ещё заняться (например туристический автобус). Однозначно рекомендую!
  • В
    Вероника
    13 июля 2023
    Великолепная Этна
    Татьяна меня просто очаровала! Я ее слушала с открытым ртом с момента встречи и до расставания! Однозначно всем рекомендую! Татьяна, хочу еще раз Вас поблагодарить от души!
  • С
    Светлана
    21 июня 2023
    Великолепная Этна
    Татьяна замечательный экскурсовод с большим знанием о Сицилии и её традициях заботливый и очень интересный человек с нескончаемым потоком информации о Сицилии Очень душевно и здорово
  • Ю
    Юлия
    11 июня 2023
    Великолепная Этна
    Экскурсовод душевный. Этна великолепна.
  • M
    Maria
    2 июня 2023
    Из Таормины - в живописный Джардини-Наксос
    Татьяна, огромное спасибо!!! Она провела великолепную экскурсию по сказочной Джардини-Наксос. С яркими рассказами и легендами этого острова в целом. Мы были восхищены нашей прогулкой и обязательно рекомендуем Татьяну как специалиста своего дела,
  • Л
    Лариса
    5 ноября 2019
    Легендарная Этна
    Экскурсия замечательная. Очень понравился гид, интересно и с душой. Этна сама - вот это капризная дама)) Как только поднялись на
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    вершину, набежал туман и практически ничего мы не увидели. Возможно, время года такое? Ну и все-таки, за вулканами нужно ездить на Камчатку, а на Сицилии время есть куда потратить еще)

  • E
    Evgeny
    14 октября 2019
    Из Таормины - в живописный Джардини-Наксос
    экскурсия была организована отлично, история об прошлом и настоящем курорте Джардини-Наксос была рассказана очень классно, гид Татьяна - супер!

Ответы на вопросы от путешественников по Таормине в категории «Выездные»

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Сколько стоит экскурсия по Таормине в июне 2024
Сейчас в Таормине в категории "Выездные" можно забронировать 3 экскурсии от 25 до 200. Туристы уже оставили гидам 19 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Экскурсии по окрестностям Таормины и местам Италии в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии
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