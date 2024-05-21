И Инесса Легендарная Этна читать дальше повезло, погода была прекрасная, мы смогли подняться на вершину и видели очень редкое явление-вулкан выпускал кольца. После восхождения мы посетили винодельню с дегустацией местных вулканических вин, которые нам так понравились, что мы заказали доставку на дом Елена замечательный гид, интересный рассказчик и очень хороший человек! Кроме экскурсии на Этну Елена проводит и другие экскурсии, например «По следам съемок Кресного отца». Мы были на вилле у барона, где проходили сьемки фильма. Незабываемые впечатления! Рекомендую всем Сицилия прекрасна! Этна великолепна! Спасибо большое Елене за интересную и увлекательную экскурсию на вулкан Этна. В тот день нам очень

A Andrey Легендарная Этна Прогулка по вулканам Этны была замечательной, спасибо нашей проводнице Елене! Вот только вулкан выбрасывал пепел в день нашей экскурсии. Поэтому на самый верх не попали.

Д Дмитрий Из Таормины - в живописный Джардини-Наксос Хочу посоветовать данную экскурсию всем остановившимся в районе Джардине Наксос или Таормины. Татьяна очень интересно рассказала нам историю этого курортного городка, также порекомендовала чем можно ещё заняться (например туристический автобус). Однозначно рекомендую!

В Вероника Великолепная Этна Татьяна меня просто очаровала! Я ее слушала с открытым ртом с момента встречи и до расставания! Однозначно всем рекомендую! Татьяна, хочу еще раз Вас поблагодарить от души!

С Светлана Великолепная Этна Татьяна замечательный экскурсовод с большим знанием о Сицилии и её традициях заботливый и очень интересный человек с нескончаемым потоком информации о Сицилии Очень душевно и здорово

Ю Юлия Великолепная Этна Экскурсовод душевный. Этна великолепна.

M Maria Из Таормины - в живописный Джардини-Наксос Татьяна, огромное спасибо!!! Она провела великолепную экскурсию по сказочной Джардини-Наксос. С яркими рассказами и легендами этого острова в целом. Мы были восхищены нашей прогулкой и обязательно рекомендуем Татьяну как специалиста своего дела,

Л Лариса Легендарная Этна читать дальше вершину, набежал туман и практически ничего мы не увидели. Возможно, время года такое? Ну и все-таки, за вулканами нужно ездить на Камчатку, а на Сицилии время есть куда потратить еще) Экскурсия замечательная. Очень понравился гид, интересно и с душой. Этна сама - вот это капризная дама)) Как только поднялись на