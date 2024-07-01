Экскурсии выходного дня в Таормине

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Таормине на русском языке, цены от €135, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Таормина древняя, средневековая и современная
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
16 отзывов
Таормина древняя, средневековая и современная
Погружение в историю Таормины: греко-римский театр, панорамы Ионического моря и вулкана Этна, ботанический сад и традиционные десерты
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
160 за всё до 5 чел.
Таормина - тихий рай Сицилии
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
17 отзывов
Таормина - тихий рай Сицилии: индивидуальная экскурсия
Один из лучших курортов Сицилии ждет вас! Прогулка по старинным улицам, виды на Этну и Ионическое море, а также любопытные истории о местных жителях
Начало: Около ворот Катании
Завтра в 09:30
7 июля в 09:30
150135 за всё до 4 чел.
Великолепная Этна
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
12 отзывов
Великолепная Этна: индивидуальная экскурсия
Узнайте, почему Этну называют «кормилицей Сицилии», и посетите гостя древнегреческого бога ремесел Гефеста
12 июля в 08:00
14 июля в 08:00
165149 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    1 июля 2024
    Великолепная Этна
    Экскурсия на Этну с Татьяной была великолепна. Вначале я сомневалась, правильно ли сделала, что выбрала для себя такую дорогую экскурсию
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    (помимо экскурсии нужно оплачивать еще аренду автомобиля), а я путешествовала одна. Но сомнения развеялись буквально сразу. Татьяна очень чуткий, эрудированный и профессиональный гид. Она делает буквально все, чтобы мне было удобно и комфортно. Наша экскурсия заняла больше отведенного на нее времени, но Татьяна дала мне спокойно перекусить в кафе, не торопила и рассказала множество интересных вещей за рамками экскурсии. Очень щедрый на информацию человек. Татьяна не говорит: «это я рассказываю на другой экскурсии», отвечает на все вопросы. Работу свою действительно любит и видно, что постоянно пополняет знания, в том числе общается с вулканологами. Рассказ об Этне был очень интересным. Пока я поднималась на самый верх вулкана (сейчас это стоит 78 евро), Татьяна ждала меня на парковке. Обязательно рекомендую подняться на самый верх, впечатления фантастические. Отдельно скажу о водителе, с которым приехала Татьяна. Сальвадоре тоже невероятно чуткий и отзывчивый человек, очень беспокоился, чтобы мне было комфортно, останавливался по дороге, чтобы я сделала красивые фото. И не смотрел на часы. И все это вместе дало возможность расслабиться, погрузиться в атмосферу этого невероятного места. После экскурсии у меня было ощущение, что я провела день в компании добрых друзей. Буду счастлива встретиться снова и рекомендую всем эту замечательную экскурсию с Татьяной.

    Экскурсия на Этну с Татьяной была великолепна. Вначале я сомневалась, правильно ли сделала, что выбрала для
  • Е
    Екатерина
    29 июня 2024
    Таормина древняя, средневековая и современная
    Прекрасная экскурсия, наполненная, интересная. Множество фактов из истории. Жанна замечательный рассказчик. Время пролетело незаметно.
  • Д
    Дмитрий
    25 июня 2024
    Таормина - тихий рай Сицилии
    Татьяна - изумительный гид! Количество и качество знаний, которыми она делится в простой и увлекательной форме, просто поражает! Татьяна показала
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    удивительные, крайне интересные места, которые не всегда подумает посетить рядовой турист. Наш день превратился в праздник благодаря Татьяне. Горячо рекомендую всем, кто приезжает в Таормину эту экскурсию!

  • M
    Maria
    27 сентября 2023
    Таормина древняя, средневековая и современная
    Спасибо за экскурсию, нам очень понравилось!
  • С
    Станислав
    23 августа 2023
    Таормина древняя, средневековая и современная
    Замечательная со всех точек зрения прогулка! Познавательно и романтично! Спасибо гиду Жанне!
    Замечательная со всех точек зрения прогулка! Познавательно и романтично! Спасибо гиду Жанне!Замечательная со всех точек зрения прогулка! Познавательно и романтично! Спасибо гиду Жанне!Замечательная со всех точек зрения прогулка! Познавательно и романтично! Спасибо гиду Жанне!Замечательная со всех точек зрения прогулка! Познавательно и романтично! Спасибо гиду Жанне!Замечательная со всех точек зрения прогулка! Познавательно и романтично! Спасибо гиду Жанне!Замечательная со всех точек зрения прогулка! Познавательно и романтично! Спасибо гиду Жанне!
  • Д
    Дмитрий
    7 августа 2023
    Таормина - тихий рай Сицилии
    Хочу порекомендовать данную экскурсию и в частности Татьяну как очень хорошего гида! Татьяна не только показала нам Таормину, который оказался очень красивым городом, но и посоветовала чем ещё можно заняться в округе.
  • В
    Вероника
    13 июля 2023
    Великолепная Этна
    Татьяна меня просто очаровала! Я ее слушала с открытым ртом с момента встречи и до расставания! Однозначно всем рекомендую! Татьяна, хочу еще раз Вас поблагодарить от души!
  • С
    Светлана
    21 июня 2023
    Великолепная Этна
    Татьяна замечательный экскурсовод с большим знанием о Сицилии и её традициях заботливый и очень интересный человек с нескончаемым потоком информации о Сицилии Очень душевно и здорово
  • Ю
    Юлия
    11 июня 2023
    Таормина - тихий рай Сицилии
    Экскурсовод душевный. Сицилия прекрасна.

Ответы на вопросы от путешественников по Таормине в категории «На выходные»

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Сколько стоит экскурсия по Таормине в июле 2024
Сейчас в Таормине в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 135 до 160 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 45 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Экскурсии на русском языке в Таормине (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год на выходные, 45 ⭐ отзывов, цены от €135. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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