1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Таормина древняя, средневековая и современная
Погружение в историю Таормины: греко-римский театр, панорамы Ионического моря и вулкана Этна, ботанический сад и традиционные десерты
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
€160 за всё до 5 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Таормина - тихий рай Сицилии: индивидуальная экскурсия
Один из лучших курортов Сицилии ждет вас! Прогулка по старинным улицам, виды на Этну и Ионическое море, а также любопытные истории о местных жителях
Начало: Около ворот Катании
Завтра в 09:30
7 июля в 09:30
150€135 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
Великолепная Этна: индивидуальная экскурсия
Узнайте, почему Этну называют «кормилицей Сицилии», и посетите гостя древнегреческого бога ремесел Гефеста
12 июля в 08:00
14 июля в 08:00
165€149 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена1 июля 2024Экскурсия на Этну с Татьяной была великолепна. Вначале я сомневалась, правильно ли сделала, что выбрала для себя такую дорогую экскурсию
- ЕЕкатерина29 июня 2024Прекрасная экскурсия, наполненная, интересная. Множество фактов из истории. Жанна замечательный рассказчик. Время пролетело незаметно.
- ДДмитрий25 июня 2024Татьяна - изумительный гид! Количество и качество знаний, которыми она делится в простой и увлекательной форме, просто поражает! Татьяна показала
- MMaria27 сентября 2023Спасибо за экскурсию, нам очень понравилось!
- ССтанислав23 августа 2023Замечательная со всех точек зрения прогулка! Познавательно и романтично! Спасибо гиду Жанне!
- ДДмитрий7 августа 2023Хочу порекомендовать данную экскурсию и в частности Татьяну как очень хорошего гида! Татьяна не только показала нам Таормину, который оказался очень красивым городом, но и посоветовала чем ещё можно заняться в округе.
- ВВероника13 июля 2023Татьяна меня просто очаровала! Я ее слушала с открытым ртом с момента встречи и до расставания! Однозначно всем рекомендую! Татьяна, хочу еще раз Вас поблагодарить от души!
- ССветлана21 июня 2023Татьяна замечательный экскурсовод с большим знанием о Сицилии и её традициях заботливый и очень интересный человек с нескончаемым потоком информации о Сицилии Очень душевно и здорово
- ЮЮлия11 июня 2023Экскурсовод душевный. Сицилия прекрасна.
Ответы на вопросы от путешественников по Таормине в категории «На выходные»
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Сколько стоит экскурсия по Таормине в июле 2024
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