4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Таормина — тихий рай Сицилии

Осмотреть античные и средневековые памятники, прогуляться по тенистому парку и влюбиться в город!

Татьяна
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Татьяна – ваш гид
Один из лучших курортов солнечного острова откроет для вас свои объятия.

Я покажу вам самое главное — старинные площади и церкви, изящные дворцы.

Вы пройдете по аллеям необычного городского парка и насладитесь видами Ионического моря и вулкана Этна.

А еще узнаете, как живут местные жители, услышите любопытные истории и простой рецепт лимончелло!
130 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча около ворот Катании
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У этой экскурсии4 отзыва
5
Таормина — тихий рай Сицилии
Таормина — тихий рай Сицилии

Ги де Мопассан в своем дневнике писал: «Если кому-то выпадет провести на Сицилии хотя бы один день, и он спросит меня, что необходимо увидеть, я без сомнения отвечу — Таормину!».

Что вас ожидает

Самый центр города
Вы увидите памятник символу Таормины и древнюю часовую башню Торре дель’ Оролоджио. Осмотрите дворец Корвая, который стал визитной карточкой нашего города. Площадь 9 апреля — своеобразная смотровая площадка Таормины — очарует вас сказочными видами на Ионическое побережье и вулкан Этну. А я открою вам, почему она получила такое название.

Храмовая архитектура
Мы также осмотрим религиозные памятники города: величественный Кафедральный собор святого Николая, церковь Святой Екатерины Александрийской — самой почитаемой на Сицилии. Я поделюсь примечательной историей создания храма Святого Августина и объясню, в какое время дня меняет свою окрас небольшая церковь, посвященная Святому Джузеппе.

Античное наследие
Отдельное внимание уделим и античным древностям. Вы посетите Греческий театр — самый старый в городе, 3 век до н.э. Если повезет, то заглянем в барочную церковь Святого Панкратия, возведенную на останках античного храма: его фрагменты и сегодня находятся рядом с базиликой. Я расскажу вам о великомученике Панкратии, покровителе города, и о празднике, который отмечается каждый високосный год.

Под сенью старого сада
От жаркого солнца спрячемся в тень городского парка. Вы услышите о его основательнице — англичанке Флоренс Тревельян. Её стараниями у таорминцев появилась возможность наслаждаться экзотическими растениями и деревьями, каменными лестницами, статуями и причудливыми беседками.

Не только история
Во время прогулки я расскажу вам о сегодняшней жизни жителей Таормины, их обычаях и привычках. Дам рекомендации, какие сувениры Сицилии стоит увезти с собой, где попробовать вкусную итальянскую еду, а еще поделюсь простым рецептом ликера лимончелло, которым вы удивите своих друзей.

Организационные детали

  • Экскурсия пешеходная, пожалуйста, выбирайте удобную обувь
  • Отдельно оплачиваются входные билеты в греческий театр: 10 евро за человека.
Таормина — тихий рай Сицилии
Таормина — тихий рай Сицилии
Таормина — тихий рай Сицилии
Таормина — тихий рай Сицилии
Таормина — тихий рай Сицилии
Таормина — тихий рай Сицилии
Таормина — тихий рай Сицилии
Таормина — тихий рай Сицилии
Таормина — тихий рай Сицилии
Таормина — тихий рай Сицилии
Таормина — тихий рай Сицилии
Таормина — тихий рай Сицилии

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура около ворот Катании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Татьяна
Татьяна
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Татьяна, я гражданка Италии, почти 20 лет живу на Сицилии и всем сердцем влюблена в эти места. Если Бог создал рай на земле, то это — Сицилия. С радостью передам вам частичку моей любви к легендарному острову и его гостеприимным обитателям!
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4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

12 февраля 2020
Здравствуйте! Нашу экскурсию по Прекрасной Таормине провела Татьяна. Мы были уставшими, С детьми, опоздали на полчаса, но Татьяна благородно не обратила на это внимания и подстроилась под наш уставший ритм и не грузила нас сухой информацией. Думаю, что Татьяне было непросто с уставшими и голодными экскурзиантами, но она хорошо нас чувствовала и для нас время прошло не тягостно ( ну когда уже сядем отдохнуть и пообедать) , а с живинкой. Спасибо, Татьяна! В следующий раз начнем оттуда, где мы закончили , чтобы продолжить наше знакомство с Таорминой.
23 октября 2019
Безумно интересно и познавательно, лёгкое и непринуждённое общение с гидом. Татьяна улавливает суть того, что интересует туриста. Индивидуальный подход к каждому. Понравилсь абсолютно все, исторические моменты в рассказе гида переплетаються с сегодняшней жизнью жителей Сицилии. Эта экскурсия может подойти абсолютно каждому, так как учитываются именно ваши пожелания и рассматриваются ваши вопросы индивидуально.
17 октября 2019
Отличная познавательная экскурсия! В ходе своего рассказа Татьяна часто обращалась к истории Сицилии в целом, связывая события, происходившие в Таормине с историей других городов. Очень открытый, приятный в общении человек! Время пролетело незаметно, конечно, в 2,5 часа не уложились. Были очень рады, что заказали заранее ещё одну экскурсию на Этну в сопровождении Татьяны. Уже в предвкушении!
2 октября 2019
Конечно после Катании, Таормина настоящий рай.Но рассказ Татьяны это нечто,она приподнесла нам Таормину на высшем уровне, рассказала абсолютно все о сицлийской культуре и традициях, и особенно о Таормине,она нас даже отвезла на вокзал и чувстовалось что человек переживает за нас.Хочется вернуться к такому гиду мы хотим с ней на Этну,она нам вкратце рассказала об этом.Татьяна вы конечно волшебница, спасибо вам огромное.

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Погрузиться в историю и атмосферу красивейшего городка Сицилии
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