4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Ги де Мопассан в своем дневнике писал: «Если кому-то выпадет провести на Сицилии хотя бы один день, и он спросит меня, что необходимо увидеть, я без сомнения отвечу — Таормину!».

Что вас ожидает

Самый центр города

Вы увидите памятник символу Таормины и древнюю часовую башню Торре дель’ Оролоджио. Осмотрите дворец Корвая, который стал визитной карточкой нашего города. Площадь 9 апреля — своеобразная смотровая площадка Таормины — очарует вас сказочными видами на Ионическое побережье и вулкан Этну. А я открою вам, почему она получила такое название.

Храмовая архитектура

Мы также осмотрим религиозные памятники города: величественный Кафедральный собор святого Николая, церковь Святой Екатерины Александрийской — самой почитаемой на Сицилии. Я поделюсь примечательной историей создания храма Святого Августина и объясню, в какое время дня меняет свою окрас небольшая церковь, посвященная Святому Джузеппе.

Античное наследие

Отдельное внимание уделим и античным древностям. Вы посетите Греческий театр — самый старый в городе, 3 век до н.э. Если повезет, то заглянем в барочную церковь Святого Панкратия, возведенную на останках античного храма: его фрагменты и сегодня находятся рядом с базиликой. Я расскажу вам о великомученике Панкратии, покровителе города, и о празднике, который отмечается каждый високосный год.

Под сенью старого сада

От жаркого солнца спрячемся в тень городского парка. Вы услышите о его основательнице — англичанке Флоренс Тревельян. Её стараниями у таорминцев появилась возможность наслаждаться экзотическими растениями и деревьями, каменными лестницами, статуями и причудливыми беседками.

Не только история

Во время прогулки я расскажу вам о сегодняшней жизни жителей Таормины, их обычаях и привычках. Дам рекомендации, какие сувениры Сицилии стоит увезти с собой, где попробовать вкусную итальянскую еду, а еще поделюсь простым рецептом ликера лимончелло, которым вы удивите своих друзей.