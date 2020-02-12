4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Ги де Мопассан в своем дневнике писал: «Если кому-то выпадет провести на Сицилии хотя бы один день, и он спросит меня, что необходимо увидеть, я без сомнения отвечу — Таормину!».
Самый центр города
Вы увидите памятник символу Таормины и древнюю часовую башню Торре дель’ Оролоджио. Осмотрите дворец Корвая, который стал визитной карточкой нашего города. Площадь 9 апреля — своеобразная смотровая площадка Таормины — очарует вас сказочными видами на Ионическое побережье и вулкан Этну. А я открою вам, почему она получила такое название.
Храмовая архитектура
Мы также осмотрим религиозные памятники города: величественный Кафедральный собор святого Николая, церковь Святой Екатерины Александрийской — самой почитаемой на Сицилии. Я поделюсь примечательной историей создания храма Святого Августина и объясню, в какое время дня меняет свою окрас небольшая церковь, посвященная Святому Джузеппе.
Античное наследие
Отдельное внимание уделим и античным древностям. Вы посетите Греческий театр — самый старый в городе, 3 век до н.э. Если повезет, то заглянем в барочную церковь Святого Панкратия, возведенную на останках античного храма: его фрагменты и сегодня находятся рядом с базиликой. Я расскажу вам о великомученике Панкратии, покровителе города, и о празднике, который отмечается каждый високосный год.
Под сенью старого сада
От жаркого солнца спрячемся в тень городского парка. Вы услышите о его основательнице — англичанке Флоренс Тревельян. Её стараниями у таорминцев появилась возможность наслаждаться экзотическими растениями и деревьями, каменными лестницами, статуями и причудливыми беседками.
Не только история
Во время прогулки я расскажу вам о сегодняшней жизни жителей Таормины, их обычаях и привычках. Дам рекомендации, какие сувениры Сицилии стоит увезти с собой, где попробовать вкусную итальянскую еду, а еще поделюсь простым рецептом ликера лимончелло, которым вы удивите своих друзей.