Замок Мирамаре, построенный в 1856 году на берегу Адриатического моря, стал воплощением мечты принцессы Шарлотты Бельгийской благодаря ее мужу Фердинанду Максимильяну Габсбургскому.
Во время экскурсии можно будет узнать о жизни этой
Во время экскурсии можно будет узнать о жизни этой
5 причин купить эту экскурсию
- 👑 Исторический замок
- 🌿 Экзотический парк
- 📜 Интересные факты
- 🌊 Вид на Адриатическое море
- 🚶♂️ Индивидуальная экскурсия
Лучшее время для посещения
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сен
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Лучшие месяцы для посещения замка Мирамаре - с мая по сентябрь. В это время года парк особенно красив, а прогулка по берегу Адриатического моря оставит незабываемые впечатления.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Замок Мирамаре
- Парк с экзотическими растениями
Описание экскурсии
Фердинанд выбрал для строительства летней резиденции красивый утес и водрузил замок, прекрасно вписавшийся в пейзаж карстового берега Триестинского залива Адриатического моря. Замок построен в эклектическом, модном в те времена стиле, отправляющем современника в средневековую сказку. Однако жизнь Шарлотты и Максимильяна походила скорее на драматический сериал, чем на сказку.
Программа
Кроме экскурсии в стенах дворца, в экскурсию включена прогулка по парку с экзотическими растениями, который был разбит Максимильяном, серьезно увлекающимся садоводством в глобальном смысле слова. Он привозил растения из всех стран, где бывал, и высаживал их в своем саду.
Организационные детали
Дополнительные расходы:
- Вход в замок — €15. Дети до 12 лет — бесплатно
- Стоимость автостоянки — €3,5
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Триесте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 629 туристов
Дорогие гости, я лицензированный гид по региону Фриули Венеция Джулия, региону трех границ — итальянской, австрийской и словенской. Приглашаю вас в путешествие по: древнеримской Аквилее; средневековой Удине времен Венецинского могущества;
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Я заказывала экскурсию с Еленой для мамы и невозможно передать эмоции словами, хотя вся наша семья - бывалые путешественники. Елена, просто, завораживает своими авторскими экскурсиями. Елена- высокоэрудированный гид, артистичный рассказчик,
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А
Елена прекрасный профессиональный гид, интересный человек, очень хорошо знает Италию, город Триест, историю региона. Рассказывает очень доступно, хорошим языком. Всем рекомендую.
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Г
Спасибо большое, что так оперативно настроили экскурсию под наши пожелания и с удовольствием открывали для нас местные изюминки! Кофе с горячим шоколадом - любовь навсегда)))
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П
Елена неповторимая! Бесподобный ГИД, именно с большой буквы. Она умеет заинтересовать историей и добротой души! УМНИЧКА! Очень довольны. Всем рекомендуем.
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Н
Экскурсия очень понравилась. Гид Елена с энтузиазмом подавала материал, была видна её влюблённость в город. Рекомендуем.
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И
Елена потрясающий гид,было очень интересно и мы здорово провели время
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Входит в следующие категории Триеста
от €200 за экскурсию