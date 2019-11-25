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Экскурсия по прекрасному средневековому замку и драматическая история его титулованных хозяев

Elena
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Elena – ваш гид
Замок из белого камня на берегу синего моря.

Мечта любой принцессы.

И эта мечта сбылась у принцессы Шарлотты Бельгийской в 1856 году, благодаря ее мужу — Фердинанду Максимильяну Габсбургскому.

Во время экскурсии мы прогуляемся по дворцу и погрузимся в водоворот событий из жизни этой королевской четы, начиная со дня знакомства и счастливой свадьбы архидука Австрийского и принцессы Бельгийской и заканчивая драматической развязкой.
110 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 10 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Мирамаре. Обозревая море
Мирамаре. Обозревая море

Фердинанд выбрал для строительства летней резиденции красивый утес и водрузил замок, прекрасно вписавшийся в пейзаж карстового берега Триестинского залива Адриатического моря. Замок построен в эклектическом, модном в те времена стиле, отправляющем современника в средневековую сказку. Однако жизнь Шарлотты и Максимильяна походила скорее на драматический сериал, чем на сказку.

Программа

Кроме экскурсии в стенах дворца, в экскурсию включена прогулка по парку с экзотическими растениями, который был разбит Максимильяном, серьезно увлекающимся садоводством в глобальном смысле слова. Он привозил растения из всех стран, где бывал, и высаживал их в своем саду.

Организационные детали

  • Вход в замок — 5 евро. Дети до 5 лет — бесплатно.
  • Стоимость автостоянки — 3,5 евро.
Мирамаре. Обозревая море
Мирамаре. Обозревая море
Мирамаре. Обозревая море
Мирамаре. Обозревая море
Мирамаре. Обозревая море

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  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Elena
Elena
Дорогие гости, я лицензированный гид по региону Фриули Венеция Джулия, региону трех границ — итальянской, австрийской и словенской. Приглашаю вас в путешествие по: древнеримской Аквилее; средневековой Удине времен Венецинского могущества; Триесту, Гориции и изящному Порденону. Я покажу вам старые замки и расскажу истории их владельцев. Личное знакомство с принцами и графами откроет нам двери в приемные залы, винные погреба и парки. Гарантирую вам эстетическое наслаждение от архитектурных шедевров, а также захватывающие дух горные и морские пейзажи. Мои экскурсии адресованы русскоязычным туристам, а также гостям, говорящим на итальянском и английском. Не стесняйтесь написать для получения дополнительной информации.
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

25 ноября 2019
Спасибо большое, что так оперативно настроили экскурсию под наши пожелания и с удовольствием открывали для нас местные изюминки! Кофе с горячим шоколадом - любовь навсегда)))

Elena проводит ещё 1 экскурсию

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Архитектурное многообразие, богатая история и традиции города
Триест — архитектурная песня, разбитая на многоголосье. Барокко, Неоклассика, Либерти. Все смешалось в самом богатом городе-салоне 18-19 веков — на экскурсии мы разберемся в представленном разнообразии стилей, поговорим о истории и современной жизни этого удивительного города.

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