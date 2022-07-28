Мои заказы

Мирамаре. Обозревая море

Индивидуальная экскурсия по замку и парку Триеста. Узнайте историю Фердинанда и Шарлотты в уникальном месте на берегу Адриатики
Замок Мирамаре, построенный в 1856 году на берегу Адриатического моря, стал воплощением мечты принцессы Шарлотты Бельгийской благодаря ее мужу Фердинанду Максимильяну Габсбургскому.

Во время экскурсии можно будет узнать о жизни этой
читать дальшеуменьшить

королевской четы, начиная со дня их знакомства и счастливой свадьбы, и заканчивая драматической развязкой. Прогулка по парку, разбитому Максимильяном, добавит особую атмосферу. Он привозил экзотические растения из разных стран, где бывал, и высаживал их в своем саду

5
6 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 👑 Исторический замок
  • 🌿 Экзотический парк
  • 📜 Интересные факты
  • 🌊 Вид на Адриатическое море
  • 🚶‍♂️ Индивидуальная экскурсия

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для посещения замка Мирамаре - с мая по сентябрь. В это время года парк особенно красив, а прогулка по берегу Адриатического моря оставит незабываемые впечатления.
Сейчас август — это идеальное время.
Мирамаре. Обозревая море
Мирамаре. Обозревая море
Мирамаре. Обозревая море

Что можно увидеть

  • Замок Мирамаре
  • Парк с экзотическими растениями

Описание экскурсии

Фердинанд выбрал для строительства летней резиденции красивый утес и водрузил замок, прекрасно вписавшийся в пейзаж карстового берега Триестинского залива Адриатического моря. Замок построен в эклектическом, модном в те времена стиле, отправляющем современника в средневековую сказку. Однако жизнь Шарлотты и Максимильяна походила скорее на драматический сериал, чем на сказку.

Программа

Кроме экскурсии в стенах дворца, в экскурсию включена прогулка по парку с экзотическими растениями, который был разбит Максимильяном, серьезно увлекающимся садоводством в глобальном смысле слова. Он привозил растения из всех стран, где бывал, и высаживал их в своем саду.

Организационные детали

Дополнительные расходы:

  • Вход в замок — €15. Дети до 12 лет — бесплатно
  • Стоимость автостоянки — €3,5

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваш гид в Триесте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 629 туристов
Дорогие гости, я лицензированный гид по региону Фриули Венеция Джулия, региону трех границ — итальянской, австрийской и словенской. Приглашаю вас в путешествие по: древнеримской Аквилее; средневековой Удине времен Венецинского могущества;
читать дальшеуменьшить

Триесту, Гориции и изящному Порденону. Я покажу вам старые замки и расскажу истории их владельцев. Личное знакомство с принцами и графами откроет нам двери в приемные залы, винные погреба и парки. Гарантирую вам эстетическое наслаждение от архитектурных шедевров, а также захватывающие дух горные и морские пейзажи. Мои экскурсии адресованы русскоязычным туристам, а также гостям, говорящим на итальянском и английском. Не стесняйтесь написать для получения дополнительной информации.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
3
2
1
В
Я заказывала экскурсию с Еленой для мамы и невозможно передать эмоции словами, хотя вся наша семья - бывалые путешественники. Елена, просто, завораживает своими авторскими экскурсиями. Елена- высокоэрудированный гид, артистичный рассказчик,
читать дальшеуменьшить

прекрасный психолог, который найдёт подход и безошибочно определит интересы и предпочтения любого туриста. И, ко всему этому, Елена - великолепный человек, готовый всегда прийти на выручку, а также дать лучшие рекомендации. Спасибо огромное!!! С нетерпением ждём новых встреч!!!

Вам был полезен этот отзыв?
А
Елена прекрасный профессиональный гид, интересный человек, очень хорошо знает Италию, город Триест, историю региона. Рассказывает очень доступно, хорошим языком. Всем рекомендую.
Вам был полезен этот отзыв?
Г
Спасибо большое, что так оперативно настроили экскурсию под наши пожелания и с удовольствием открывали для нас местные изюминки! Кофе с горячим шоколадом - любовь навсегда)))
Вам был полезен этот отзыв?
П
Елена неповторимая! Бесподобный ГИД, именно с большой буквы. Она умеет заинтересовать историей и добротой души! УМНИЧКА! Очень довольны. Всем рекомендуем.
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Экскурсия очень понравилась. Гид Елена с энтузиазмом подавала материал, была видна её влюблённость в город. Рекомендуем.
Вам был полезен этот отзыв?
И
Елена потрясающий гид,было очень интересно и мы здорово провели время
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Триеста

У нас ещё много экскурсий в Триесте. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Триесте
от €200 за экскурсию