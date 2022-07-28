Замок Мирамаре, построенный в 1856 году на берегу Адриатического моря, стал воплощением мечты принцессы Шарлотты Бельгийской благодаря ее мужу Фердинанду Максимильяну Габсбургскому.Во время экскурсии можно будет узнать о жизни этой

королевской четы, начиная со дня их знакомства и счастливой свадьбы, и заканчивая драматической развязкой. Прогулка по парку, разбитому Максимильяном, добавит особую атмосферу. Он привозил экзотические растения из разных стран, где бывал, и высаживал их в своем саду

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшие месяцы для посещения замка Мирамаре - с мая по сентябрь. В это время года парк особенно красив, а прогулка по берегу Адриатического моря оставит незабываемые впечатления.

Сейчас август — это идеальное время.