Фердинанд выбрал для строительства летней резиденции красивый утес и водрузил замок, прекрасно вписавшийся в пейзаж карстового берега Триестинского залива Адриатического моря. Замок построен в эклектическом, модном в те времена стиле, отправляющем современника в средневековую сказку. Однако жизнь Шарлотты и Максимильяна походила скорее на драматический сериал, чем на сказку.

Программа

Кроме экскурсии в стенах дворца, в экскурсию включена прогулка по парку с экзотическими растениями, который был разбит Максимильяном, серьезно увлекающимся садоводством в глобальном смысле слова. Он привозил растения из всех стран, где бывал, и высаживал их в своем саду.