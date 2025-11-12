Триест - город, где пересекаются культуры и эпохи. За 2-2,5 часа вы увидите площадь Объединения Италии, холм святого Юста с собором и археологической зоной, старое еврейское гетто и Римский театр. Площади Понте Россо, Биржи и Театральная откроют перед вами австро-венгерское наследие. Литературный квартал расскажет о писателях, живших здесь. В завершение экскурсии - погружение в кофейную культуру Триеста

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Приглашаем вас на увлекательную обзорную экскурсию по Триесту — удивительному городу, где переплетаются культуры, традиции и исторические эпохи. За 2–2,5 часа вы сможете глубже узнать историю этого многонационального портового города, который занимает особое место в сердце Центральной Европы.

Начало экскурсии

Экскурсия начнется на площади Объединения Италии — самой большой приморской площади страны. Здесь вы сможете насладиться атмосферой и величием архитектуры, а также сделать замечательные фотографии.

Исторические остановки

Подъем на холм Святого Юста, где вы увидите главный собор и археологическую зону, рассказывающую о древнеримском прошлом города.

Прогулка по старому еврейскому гетто, где можно почувствовать дух истории.

Посещение Римского театра, который погружает в атмосферу античных времен.

Прогулка по площадям Понте Россо, Биржи и Театральной, каждая из которых наполнена своей уникальной атмосферой.

Литературное наследие

Отдельное внимание будет уделено литературному кварталу, где жили и творили многие известные писатели. Вы узнаете о влиянии этих великих умов на городскую культуру и литературу.

История Габсбургов

Также вас ждет рассказ о периоде австро-венгерского правления и о значении Габсбургов в развитии Триеста. Эти страницы истории стали основой для формирования уникального облика города.

Кофейная культура

В завершение экскурсии мы поговорим о триестинской кофейной культуре, богатой легендами и традициями. Вы узнаете о мировых брендах, родившихся именно здесь, и о ритуалах, которые делают кофе в Триесте особенным.

Не упустите возможность открыть для себя этот уникальный город! Присоединяйтесь к нам на экскурсию и погрузитесь в атмосферу Триеста.