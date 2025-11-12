Мои заказы

Триест - перекресток культур и традиций

Познакомьтесь с Триестом - городом на стыке империй и культур. Откройте для себя его историю и атмосферу в увлекательной прогулке
Триест - город, где пересекаются культуры и эпохи.

За 2-2,5 часа вы увидите площадь Объединения Италии, холм святого Юста с собором и археологической зоной, старое еврейское гетто и Римский театр. Площади Понте Россо, Биржи и Театральная откроют перед вами австро-венгерское наследие. Литературный квартал расскажет о писателях, живших здесь. В завершение экскурсии - погружение в кофейную культуру Триеста

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Исторические памятники
  • 📚 Литературные адреса
  • ☕ Кофейные легенды
  • 🏞️ Уникальные виды
  • 🌍 Многонациональная атмосфера
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Что можно увидеть

  • Площадь Объединения Италии
  • Холм святого Юста
  • Римский театр
  • Площадь Понте Россо
  • Площадь Биржи
  • Площадь Театральная

Описание экскурсии

Приглашаем вас на увлекательную обзорную экскурсию по Триесту — удивительному городу, где переплетаются культуры, традиции и исторические эпохи. За 2–2,5 часа вы сможете глубже узнать историю этого многонационального портового города, который занимает особое место в сердце Центральной Европы.

Начало экскурсии

Экскурсия начнется на площади Объединения Италии — самой большой приморской площади страны. Здесь вы сможете насладиться атмосферой и величием архитектуры, а также сделать замечательные фотографии.

Исторические остановки

  • Подъем на холм Святого Юста, где вы увидите главный собор и археологическую зону, рассказывающую о древнеримском прошлом города.
  • Прогулка по старому еврейскому гетто, где можно почувствовать дух истории.
  • Посещение Римского театра, который погружает в атмосферу античных времен.
  • Прогулка по площадям Понте Россо, Биржи и Театральной, каждая из которых наполнена своей уникальной атмосферой.

Литературное наследие

Отдельное внимание будет уделено литературному кварталу, где жили и творили многие известные писатели. Вы узнаете о влиянии этих великих умов на городскую культуру и литературу.

История Габсбургов

Также вас ждет рассказ о периоде австро-венгерского правления и о значении Габсбургов в развитии Триеста. Эти страницы истории стали основой для формирования уникального облика города.

Кофейная культура

В завершение экскурсии мы поговорим о триестинской кофейной культуре, богатой легендами и традициями. Вы узнаете о мировых брендах, родившихся именно здесь, и о ритуалах, которые делают кофе в Триесте особенным.

Не упустите возможность открыть для себя этот уникальный город! Присоединяйтесь к нам на экскурсию и погрузитесь в атмосферу Триеста.

Дата и время начала экскурсии согласовываются заранее.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Площадь объединения Италии (Piazza Unita d’Italia)
  • Холм святого Юста
  • Главный собор
  • Археологическая часть
  • Еврейское гетто
  • Римский театр
  • Площадь Понте Россо
  • Православный храм
  • Литературный квартал
  • Площадь Биржи и Театральная площадь
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Трансфер
  • Входные билеты в музеи
Место начала и завершения?
Piazza Unità d’Italia
Когда и сколько длится?
Когда: Дата и время начала экскурсии согласовываются заранее.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Триеста

