Триест - многонациональный город с богатой историей. Экскурсия познакомит с традициями и атмосферой портового города. Участники увидят исторические кварталы, собор Сан-Джусто и римский театр.
Площади Красного моста, Биржи и Объединения Италии расскажут о значимости Триеста в империи Габсбургов. Узнаете, почему его называют кофейной столицей Италии и какие шедевры кино здесь снимались. Возможность посетить замок Сан-Джусто делает экскурсию ещё более увлекательной
5 причин купить эту экскурсию
- 📜 Исторические кварталы
- ⛪️ Собор Сан-Джусто
- 🎭 Римский театр
- ☕️ Кофейная столица Италии
- 🎬 Кинематографические шедевры
Время начала: 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30
Что можно увидеть
- Исторические кварталы
- Собор Сан-Джусто
- Римский театр
- Площадь Красного моста
- Площадь Биржи
- Площадь Объединения Италии
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Исторические кварталы
- Собор Сан-Джусто
- Римский театр
- Площади Красного моста, Биржи и Объединения Италии
Вы узнаете:
- Как Триест стал самым важным портом в империи Габсбургов
- Почему его называют кофейной столицей Италии
- Что помешало Триесту получить статус города-государства
- Действительно ли это самый ветреный город Италии
- Какие шедевры мирового кинематографа здесь снимались
Организационные детали
По желанию можно посетить замок Сан-Джусто. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Триесте
Провела экскурсии для 17 туристов
Меня зовут Юлия, я живу в Италии, в регионе Фриули-Венеция-Джулия, и работаю гидом-сопровождающей туристических групп. Мой путь в туристической сфере начался в 2006 году, ещё в Узбекистане, где я родилась
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 2 отзывах
Л
Лилия
15 июн 2025
Юля отличный гид, хорошо знает историю Триеста, разбирается в тонкостях культуры, поскольку сама живёт уже достаточно давно в Италии. Рассказывает интересно, с деталями и подробностями, которые погружают в атмосферу города и страны.
Грамотно построенный маршрут делает экскурсию еше более привлекательной. Не утомительно, но познавательно!
Рекомендуем!
A
Anna
5 июн 2025
Город очень симпатичный, но хотелось бы, чтоб при заказе персонального гида учитывались персональные интересы мини группы, а не шаблонный рассказ. Много информации о правителях, войнах, святых (как белый шум, который тут же забывается), но мало действительно интересных фишек, легенд, информации о социокультурной жизни
