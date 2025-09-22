Найдено 3 экскурсии в категории « Экскурсии на русском языке » в Триесте на русском языке, цены от €150. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 2 часа 51 отзыв Индивидуальная до 12 чел. Триест: итальянский, австрийский и словенский Триест - архитектурная песня с многоголосьем стилей. Узнайте историю и современную жизнь города на экскурсии по его главным достопримечательностям €160 за всё до 12 чел. Пешая 1.5 часа 6 отзывов Индивидуальная до 6 чел. Мирамаре. Обозревая море: Индивидуальная экскурсия по замку и парку Индивидуальная экскурсия по замку и парку Триеста. Узнайте историю Фердинанда и Шарлотты в уникальном месте на берегу Адриатики €150 за всё до 6 чел. Пешая 1.5 часа 8 отзывов Индивидуальная до 6 чел. Индивидуальная экскурсия по Триесту: история, культура и гастрономия Душевная прогулка по Триесту, посвященная любви и истории города. Памятники, площади, набережные и дегустация местных сладостей ждут вас Начало: На первом мосту Большого канала €160 за всё до 6 чел. Другие экскурсии Триеста

