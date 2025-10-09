Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия по Триесту: история, культура и гастрономия
Душевная прогулка по Триесту, посвященная любви и истории города. Памятники, площади, набережные и дегустация местных сладостей ждут вас
Начало: На первом мосту Большого канала
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€160 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Мирамаре. Обозревая море: Индивидуальная экскурсия по замку и парку
Индивидуальная экскурсия по замку и парку Триеста. Узнайте историю Фердинанда и Шарлотты в уникальном месте на берегу Адриатики
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€150 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 12 чел.
Триест: итальянский, австрийский и словенский
Триест - архитектурная песня с многоголосьем стилей. Узнайте историю и современную жизнь города на экскурсии по его главным достопримечательностям
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:30
€160 за всё до 12 чел.
