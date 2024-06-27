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том как город был сформирован, о том, чем он известен и что в нем примечательно, и преподнесла это в такой форме, что я сам начал сопереживать его жителям. Получилось очень душевно и вкусно. Отдельное спасибо за диалоги о межнациональном примирении после войн и конфликтов. Всегда приятно поговорить с умным, увлеченным, харизматичным человеком.