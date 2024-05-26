1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Триест: итальянский, австрийский и словенский
Полюбоваться архитектурным многообразием и познакомиться с богатой историей и традициями города
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
€160 за всё до 12 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Сладкий секрет Триеста
Продегустировать типичные городские сладости и услышать невероятные истории любви
Начало: На первом мосту Большого канала
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€160 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Мирамаре. Обозревая море
Экскурсия по прекрасному средневековому замку и драматическая история его титулованных хозяев
Завтра в 09:30
10 июня в 09:00
€130 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Расписание: Ежедневно в 11:00
€130 за экскурсию
Индивидуальная
1.5 часа
Сказка наяву - Замок Мирамаре
Пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом
Расписание: Ежедневно в 11:00
€100 за экскурсию
Индивидуальная
2.5 часа
Добро пожаловать в Триест
Увидеть главные места портового города, погрузиться в его историю и раскрыть культурные особенности
Начало: На площади Piazza Unità d’Italia
Завтра в 19:00
10 июня в 16:00
€150 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна26 мая 2024Волшебный гид Елена! Человек, который влюблен в свой город! Если вы вдруг оказались в Триесте, вам там понравится, но после
- ММария30 апреля 2024Путешествие с Еленой по Триесту — это шаг в другой мир. Гил помогла погрузиться в регион а головой: с исторической,
- ЕЕкатерина24 апреля 2024Елена прекрасно провела экскурсию по городу Аквилея (где нас застал град, дождь и жуткий ветер), после завершили в Градо. . несмотря на погоду наша не большая группа была в восторге от ее рассказов! Молодец
- ГГеннадий26 августа 2023Спасибо огромное Ларисе за изумительный и очень познавательный рассказ о городе Триест. Лариса влюблена в свой город и за короткие каких—то
- ИИнна9 июля 2023Елена потрясающий гид,было очень интересно и мы здорово провели время
- GGalina5 апреля 2023Узнала очень много интересного на экскурсии, стало понтятно почему триест по архитектуре не похож на другие итальянские города. Экскурсоводу большое спасибо
- ВВиктория28 июля 2022Я заказывала экскурсию с Еленой для мамы и невозможно передать эмоции словами, хотя вся наша семья - бывалые путешественники. Елена,
- ВВиктория27 июля 2022Я заказывала экскурсию для мамы и я не могу передать тот восторг, с которым моя мама рассказывала об этой экскурсии.
- ААлексей4 июля 2022Ехал в Триест без каких-то особых ожиданий, но тем не менее получил крайне приятный сюрприз. Лариса дала кучу информации о
- ННаталья10 сентября 2020Экскурсия очень понравилась. Гид Елена с энтузиазмом подавала материал, была видна её влюблённость в город. Рекомендуем.
Ответы на вопросы от путешественников по Триесту в категории «Пешеходные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Триесте
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
Сколько стоит экскурсия по Триесту в июне 2024
Сейчас в Триесте в категории "Пешеходные" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 100 до 160. Туристы уже оставили гидам 36 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
Экскурсии на русском языке в Триесте (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 6 экскурсий на 2024 год по теме «Пешеходные», 36 ⭐ отзывов, цены от €100. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август