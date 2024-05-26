Обзорные и познавательные экскурсии Триеста

Найдено 3 экскурсии в категории «Обзорные» в Триесте на русском языке, цены от €130. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Триест: итальянский, австрийский и словенский
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
28 отзывов
Триест: итальянский, австрийский и словенский
Полюбоваться архитектурным многообразием и познакомиться с богатой историей и традициями города
«Мы осмотрим основные достопримечательности центра: погрузимся в атмосферу Австро-Венгерской Империи на площади Унита Д’Италия и перенесемся в Римскую эпоху, поднявшись на холм Сан Джусто»
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
160 за всё до 12 чел.
Триест - перекресток культур и традиций
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Триест - перекресток культур и традиций
«В ходе пешеходной экскурсии вы узнаете историю этого пестрого многонационального города, познакомитесь с его традициями и погрузитесь в незабываемую атмосферу портового города»
Расписание: Ежедневно в 11:00
130 за экскурсию
Добро пожаловать в Триест
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Добро пожаловать в Триест
Увидеть главные места портового города, погрузиться в его историю и раскрыть культурные особенности
Начало: На площади Piazza Unità d’Italia
Завтра в 19:00
10 июня в 16:00
150 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    26 мая 2024
    Триест: итальянский, австрийский и словенский
    Волшебный гид Елена! Человек, который влюблен в свой город! Если вы вдруг оказались в Триесте, вам там понравится, но после
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    путешествия по Триесту с Еленой вы его полюбите и будете искать встречи с городом еще раз. Очень рекомендую организовывать свое первое свидание с этим городом с сопровожлении Елены. Все будет отлично-встреча, путешествие, план осмотра, интересная подача материала(точно не загрустите), акценты на интерсных точках, и просто легкое общение с очень приятным человеком! Вы еще думаете?!

  • М
    Мария
    30 апреля 2024
    Триест: итальянский, австрийский и словенский
    Путешествие с Еленой по Триесту — это шаг в другой мир. Гил помогла погрузиться в регион а головой: с исторической,
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    культурной, гастрономической и социальной точек зрения. Елена просто заразительно позитивна, нацелена на то, чтобы комфортно и интересно было всем, от нее излучается любовь ко всему региону и его столице. Я очень надеюсь вернуться и погулять по другим уголкам!)

  • Е
    Екатерина
    24 апреля 2024
    Триест: итальянский, австрийский и словенский
    Елена прекрасно провела экскурсию по городу Аквилея (где нас застал град, дождь и жуткий ветер), после завершили в Градо. . несмотря на погоду наша не большая группа была в восторге от ее рассказов! Молодец
  • G
    Galina
    5 апреля 2023
    Триест - перекресток культур и традиций
    Узнала очень много интересного на экскурсии, стало понтятно почему триест по архитектуре не похож на другие итальянские города. Экскурсоводу большое спасибо

Ответы на вопросы от путешественников по Триесту в категории «Обзорные»

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Сколько стоит экскурсия по Триесту в июне 2024
Сейчас в Триесте в категории "Обзорные" можно забронировать 3 экскурсии от 130 до 160. Туристы уже оставили гидам 29 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
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