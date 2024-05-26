1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Триест: итальянский, австрийский и словенский
Полюбоваться архитектурным многообразием и познакомиться с богатой историей и традициями города
«Мы осмотрим основные достопримечательности центра: погрузимся в атмосферу Австро-Венгерской Империи на площади Унита Д’Италия и перенесемся в Римскую эпоху, поднявшись на холм Сан Джусто»
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
€160 за всё до 12 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Триест - перекресток культур и традиций
«В ходе пешеходной экскурсии вы узнаете историю этого пестрого многонационального города, познакомитесь с его традициями и погрузитесь в незабываемую атмосферу портового города»
Расписание: Ежедневно в 11:00
€130 за экскурсию
Индивидуальная
2.5 часа
Добро пожаловать в Триест
Увидеть главные места портового города, погрузиться в его историю и раскрыть культурные особенности
Начало: На площади Piazza Unità d’Italia
Завтра в 19:00
10 июня в 16:00
€150 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна26 мая 2024Волшебный гид Елена! Человек, который влюблен в свой город! Если вы вдруг оказались в Триесте, вам там понравится, но после
- ММария30 апреля 2024Путешествие с Еленой по Триесту — это шаг в другой мир. Гил помогла погрузиться в регион а головой: с исторической,
- ЕЕкатерина24 апреля 2024Елена прекрасно провела экскурсию по городу Аквилея (где нас застал град, дождь и жуткий ветер), после завершили в Градо. . несмотря на погоду наша не большая группа была в восторге от ее рассказов! Молодец
- GGalina5 апреля 2023Узнала очень много интересного на экскурсии, стало понтятно почему триест по архитектуре не похож на другие итальянские города. Экскурсоводу большое спасибо
Ответы на вопросы от путешественников по Триесту в категории «Обзорные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Триесте
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Триесту в июне 2024
Сейчас в Триесте в категории "Обзорные" можно забронировать 3 экскурсии от 130 до 160. Туристы уже оставили гидам 29 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
Изучение достопримечательностей города Триеста нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Триесте много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии на русском языке