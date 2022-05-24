Что вас ждет
Легенды, мифы, традиции, призраки и приведения, святыни и реликвии, всё это тесно переплетается в Турине — городе, где есть кровавое прошлое. Здесь жили и работали великие предсказатели и алхимики, такие как Нострадамус, Парацельс, Калиостро, Сен-Жермен.
Мы побеседуем об инквизиции, кровавых расправах, чуме, холере, охоте на ведьм, нераскрытых преступлениях и загадочных фактах. Увидим Пьяцца Статутo — чёрное сердце города, места массовых казней.
Считается, что в Турине сходятся два треугольника Черной и Белой магии, вершинами которого, помимо Турина, являются Прага и Лион, Сан-Франциско и Лондон. Здесь проходит так называемое «Золотое сечение» или 45 паралель — линия, расположенная на одинаковом расстоянии как от Северного Полюса, так и от экватора.
Многие дворцы и их декор рассказывают в Турине о мистике и магических символах. Я покажу вам те места, которые ассоциируются в нашем городе с оккультизмом, массонством, эзотерокой и светлыми силами.
Важно знать
Для прогулки выбирайте удобную обувь.
В стоимость экскурсий включено:
Туристы оплачивают самостоятельно:
- билет в музей для посещения подземных туннелей.