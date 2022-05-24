Чёрная и белая магия, эзотерика и подземелья Турина

Многие дворцы и их декор рассказывают в Турине о мистике и магических символах

Многие дворцы и их декор рассказывают в Турине о мистике и магических символах.

Я покажу вам те места, которые ассоциируются в нашем городе с оккультизмом, массонством, эзотерокой и светлыми силами.

Увидим Пьяцца Статутo — чёрное сердце города, места массовых казней.

Мы побеседуем об охоте на ведьм, нераскрытых преступлениях и загадочных фактах.
Чёрная и белая магия, эзотерика и подземелья Турина
Чёрная и белая магия, эзотерика и подземелья Турина

Что вас ожидает 🤩

  • Пьяцца Статутo
  • Музей подземных тонелей

Что вас ждет

Легенды, мифы, традиции, призраки и приведения, святыни и реликвии, всё это тесно переплетается в Турине — городе, где есть кровавое прошлое. Здесь жили и работали великие предсказатели и алхимики, такие как Нострадамус, Парацельс, Калиостро, Сен-Жермен.
Мы побеседуем об инквизиции, кровавых расправах, чуме, холере, охоте на ведьм, нераскрытых преступлениях и загадочных фактах. Увидим Пьяцца Статутo — чёрное сердце города, места массовых казней.
Считается, что в Турине сходятся два треугольника Черной и Белой магии, вершинами которого, помимо Турина, являются Прага и Лион, Сан-Франциско и Лондон. Здесь проходит так называемое «Золотое сечение» или 45 паралель — линия, расположенная на одинаковом расстоянии как от Северного Полюса, так и от экватора.
Многие дворцы и их декор рассказывают в Турине о мистике и магических символах. Я покажу вам те места, которые ассоциируются в нашем городе с оккультизмом, массонством, эзотерокой и светлыми силами.

Важно знать

Для прогулки выбирайте удобную обувь.

В стоимость экскурсий включено:

  • услуги гида.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • билет в музей для посещения подземных туннелей.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Билет в музей для посещения подземных туннелей
Место начала и завершения?
площадь Кастелло
Когда и сколько длится?
Когда: по договоренности
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальное предложение, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Важная информация
  • Для прогулки выбирайте удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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