Что вас ждет

Легенды, мифы, традиции, призраки и приведения, святыни и реликвии, всё это тесно переплетается в Турине — городе, где есть кровавое прошлое. Здесь жили и работали великие предсказатели и алхимики, такие как Нострадамус, Парацельс, Калиостро, Сен-Жермен.

Мы побеседуем об инквизиции, кровавых расправах, чуме, холере, охоте на ведьм, нераскрытых преступлениях и загадочных фактах. Увидим Пьяцца Статутo — чёрное сердце города, места массовых казней.

Считается, что в Турине сходятся два треугольника Черной и Белой магии, вершинами которого, помимо Турина, являются Прага и Лион, Сан-Франциско и Лондон. Здесь проходит так называемое «Золотое сечение» или 45 паралель — линия, расположенная на одинаковом расстоянии как от Северного Полюса, так и от экватора.

Многие дворцы и их декор рассказывают в Турине о мистике и магических символах. Я покажу вам те места, которые ассоциируются в нашем городе с оккультизмом, массонством, эзотерокой и светлыми силами.

Важно знать

Для прогулки выбирайте удобную обувь.

В стоимость экскурсий включено:

услуги гида.

Туристы оплачивают самостоятельно: