1 чел.
По популярности
Билеты
2 часа
Билеты в интерактивный музей кофе Lavazza в Турине
Любите кофе? Музей Lavazza в Турине откроет для вас мир ароматного напитка. Узнайте историю семьи Лавацца и насладитесь дегустацией
Начало: Площадь Кастелло либо по договоренности
«входной билет 10 евро, • трансфер (оплачивается дополнительно)»
Расписание: по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€150 за всё до 20 чел.
Билеты
2 часа
Билеты в Музей кинематографа Турина: история кино и вид на город
Путешествие в мир кино ждет вас в Турине! Откройте для себя уникальные экспонаты и восхитительный вид с высоты 85 метров
Начало: У музея кино
«входной билет на панорамный лифт 7 евро, • билет в музей 10 евро»
Расписание: по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€150 за всё до 25 чел.
Билеты
4 часа
Ступиниджи - охотничий домик королей
Начало: Ваш отель
Расписание: по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€300 за всё до 4 чел.
Билеты
2 часа
Экскурсия в музей Ювентуса и на стадион Allianz: история и герои
Загляните в сердце футбольного мира Турина с экскурсией в музей Ювентуса и на стадион Allianz
Начало: По договоренности
«входные билеты в музей и на стадион, • сувениры из фирменного магазина Ювентус, • трансфер до стадиона»
Расписание: по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€125 за всё до 5 чел.
Билеты
2 часа
Билеты в Музей автомобилей Турин: путешествие от истории к современности
Погрузитесь в историю автомобилестроения с экскурсией в Музей автомобилей Турин. Экспонаты от классики до Формулы 1
Начало: У музея автомобилей
«входной билет в музей — 8 евро»
Расписание: по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€150 за всё до 20 чел.
Билеты
2 часа
Экскурсия в Египетский музей Турин: встреча с древним миром
Египетский музей в Турине - второй по значимости после Каирского. В коллекции более 30 000 предметов быта, религиозного культа и искусства античного Египта
Начало: Холл музея
Расписание: по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€150 за всё до 10 чел.
Билеты
2 часа
Летний дворец Венария Реале в Турине: путешествие в итальянский Версаль
Погрузитесь в великолепие Летнего дворца Венария Реале, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Начало: Ваш отель
Расписание: по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€150 за всё до 20 чел.
Билеты
2 часа
Мистический Турин: Путешествие по тропам магии и подземелий
Погрузитесь в уникальную атмосферу Турина, где мистика и история переплетаются в одно целое
Начало: Площадь Кастелло
«билет в музей для посещения подземных туннелей»
Расписание: по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€150 за всё до 20 чел.
Билеты
2 часа
Встретить рассвет в Турине: экскурсия для жаворонков
Подарите себе незабываемое утро в Турине: встреча рассвета с видом на Альпы и экскурсия по просыпающемуся городу
Начало: Ваш отель
«билеты на смотровую площадку, • завтрак»
Расписание: по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€150 за всё до 25 чел.
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