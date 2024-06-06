1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Турин - первое знакомство: индивидуальная экскурсия
Прогуляйтесь по центру Турина, узнайте его тайны и легенды, посетите главные достопримечательности и насладитесь видами альпийских гор или зеленых холмов
Завтра в 10:00
10 июня в 09:00
€140 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
О Турине с любовью: индивидуальная экскурсия
Турин - город с богатой историей и культурой. Прогулка по его улицам раскроет тайны архитектуры, истории и шоколада, а также покажет лучшие виды
Начало: У башни Mole Antonelliana
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
€80 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Турин - сердце Северной Италии: путешествие сквозь века
Погрузитесь в уникальную атмосферу Турина, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, ждущие, чтобы их раскрыли
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€85 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Закатный Турин: прогулка по старинным местам и аперитив
Мистический Турин на закате: прогулка по историческим местам, панорамный вид с холма и дегустация местных напитков в уютном ресторане
11 июня в 16:00
13 июня в 16:00
€80 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Уникальное путешествие по Турину: история, культура, гастрономия
Познакомьтесь с Турином: от величественных площадей до средневековых улочек. Индивидуальный подход и уникальный маршрут
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€185 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Таинственный Турин: экскурсия по мистическим местам
Турин - город мистики и легенд. Прогулка по его улицам откроет вам тайны ведьм, палачей и чудес. Окунитесь в атмосферу загадок и магии
Завтра в 10:00
10 июня в 09:00
€150 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Турин и Священная Плащаница: Путешествие в сердце истории
Приглашаем вас на захватывающее путешествие по Турину, где вы узнаете о Священной Плащанице и величии первой столицы Италии
Начало: Piazza Castello 215, Torino
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€144 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Шоколадно-кофейное путешествие: гастрономическое наслаждение в Турине
Погрузитесь в мир гастрономического изыска Турина, где каждый шаг раскрывает истории шоколада и кофе, наслаждаясь вкусами и ароматами
Начало: Площадь Святого Карла, Турин
15 июля в 10:00
16 июля в 10:00
от €160 за всё до 8 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
Обзорная экскурсия по Турину с посещением музеев
Узнайте всё про Турин, его ритм и образ жизни. Погрузитесь в историю города, посетите интереснейшие музеи и попробуйте вина Пьемонта
Начало: У входа во дворец Мадама
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
140€119 за всё до 6 чел.
Квест
2.5 часа
Экскурсия-квест по Турину: путешествие, объединяющее поколения
Погрузитесь в мир приключений с экскурсией-квестом по Турину, где каждый шаг раскрывает новую страницу истории
Начало: на piazza Castello
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€90 за всё до 5 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
Путешествие на сыроварню в Пьемонте: дегустация сыров из Турина
Погрузитесь в мир исключительных сыров Пьемонта в городе Бра. Откройте секреты сыроварения и насладитесь уникальными вкусами
Начало: В центре г. Бра
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от 200€180 за всё до 10 чел.
Билеты
2 часа
Билеты в интерактивный музей кофе Lavazza в Турине
Любите кофе? Музей Lavazza в Турине откроет для вас мир ароматного напитка. Узнайте историю семьи Лавацца и насладитесь дегустацией
Начало: Площадь Кастелло либо по договоренности
Расписание: по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€150 за всё до 20 чел.
Билеты
2 часа
Билеты в Музей кинематографа Турина: история кино и вид на город
Путешествие в мир кино ждет вас в Турине! Откройте для себя уникальные экспонаты и восхитительный вид с высоты 85 метров
Начало: У музея кино
Расписание: по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€150 за всё до 25 чел.
Билеты
2 часа
Экскурсия в музей Ювентуса и на стадион Allianz: история и герои
Загляните в сердце футбольного мира Турина с экскурсией в музей Ювентуса и на стадион Allianz
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€125 за всё до 5 чел.
Билеты
2 часа
Экскурсия в Египетский музей Турин: встреча с древним миром
Египетский музей в Турине - второй по значимости после Каирского. В коллекции более 30 000 предметов быта, религиозного культа и искусства античного Египта
Начало: Холл музея
Расписание: по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€150 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Путешествие в Кьери: готическая архитектура и средневековые монументы
Откройте для себя сокровища Кьери, жемчужины готики, всего в 12 км от Турина. Исторические монументы и захватывающие истории ждут вас
Начало: Ваш отель
Расписание: по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€150 за всё до 4 чел.
Билеты
2 часа
Мистический Турин: Путешествие по тропам магии и подземелий
Погрузитесь в уникальную атмосферу Турина, где мистика и история переплетаются в одно целое
Начало: Площадь Кастелло
Расписание: по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€150 за всё до 20 чел.
Билеты
2 часа
Встретить рассвет в Турине: экскурсия для жаворонков
Подарите себе незабываемое утро в Турине: встреча рассвета с видом на Альпы и экскурсия по просыпающемуся городу
Начало: Ваш отель
Расписание: по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€150 за всё до 25 чел.
Индивидуальная
2 часа
Знакомство с Турином: уникальная пешеходная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Турина: от старинных улочек до легендарных достопримечательностей, сопровождаемые знающим гидом
Начало: Piazza Castello 215, Torino
Расписание: по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€125 за всё до 20 чел.
Групповая
1 час 9 минут
Обзорная экскурсия по Турину с русскоязычным гидом
Прогуляйтесь по Турину с профессиональным русскоязычным гидом и откройте для себя величественную архитектуру и культурные инициативы столицы Пьемонта
Расписание: Пятница в 09:00
€33 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ФФлюра6 июня 2024Экскурсия по Турину, мне понравилось! Остались приятные впечатления. Чувствуется, как Ирина любит Турин и ее передача информации об этом городе восхитило меня. Рекомендую!!!!
- ВВладимир5 июня 2024Кристина провела с нами отличную экскурсию. Много интересной информации, отличная подача материала. Была очень внимательна, с удовольствием отвечала на все доп. вопросы. Рекомендуем как отличного экскурсовода.
- ЕЕвгений2 июня 2024Очень увлекательная экскурсия. Много интересного, нового. Альмира помогла полюбить и запомнить Турин. Спасибо❤️
- ЗЗоя31 мая 2024Добрый день! Были в Турине всего 1 день, за это время с опытным гидом можно многое узнать, а с Олесей
- ЕЕлена27 мая 2024Наша экскурсия с Олесей была организована прекрасно, очень интересно, познавательно, в то же время э не была перегружена иннформацией. Понравилось, что
- ИИнга27 мая 2024Большое спасибо за профессиональную экскурсию! Было крайне интересно взглянуть на Турин и его историю
- ГГалина24 мая 2024Очень понравилась экскурсия с Юлией. Было содержительно, но без информационного перегруза. Люблю экскурсии с гидами, влюбленными в в место, о
- ЕЕкатерина20 мая 2024Дорогие путешественники! Я хочу поделиться своим восторженным отзывом о необычном маршруте по таинственному городу - Турин. Олеся с таким энтузиазмом
- IIrina20 мая 2024В целом мне экскурсия понравилась. Гид очень милая приятная девушка. Ответила на все мои вопросы, подсказала где поесть местную кухню
- ВВася19 мая 2024Это лучшая дегустация сыров, которая была в моей жизни, а мне есть с чем сравнить. Ольга настоящий профессионал, видно что
Ответы на вопросы от путешественников по Турину в категории «Пешеходные»
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