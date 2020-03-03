56 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Сквозь века и тысячелетия: хроники города и его знаковые локации

От Древнего Рима до Итальянской республики — мы отправимся в путешествие по вехам Турина. У ворот Порта Палатина вы услышите, как римляне начали застраивать город, и рассмотрите руины, сохранившиеся с античности. В Королевском саду я расскажу о Савойской династии. Дворец Кариньяно, дворец Мадама и Королевский дворец — вы узнаете, как жили здесь графы, герцоги и короли. Мы зайдем в собор Дуомо и вы попробуете разгадать секрет Туринской плащаницы, над которым ломают головы ученые со всего мира. Тайны города откроют и его площади: на Сан-Карло вы разберётесь, как Турин стал центром Савойского герцогства, на Кариньяно — почему он был первой столицей всей Италии, а на пьяцца Витторио Венето полюбуетесь одной их самых больших и эффектных площадей страны.

Кроме того, я покажу вам местную Эйфелеву башню — Моле Антонеллиана — «открыточный» символ города, уютные итальянские дворики, знаменитые туринские портики и лучшие виды на город и его красоты.

Современный Турин: увлекательно о жизни города

Я поделюсь интересными фактами о настоящем Турине – их невозможно найти в путеводителях, они бывают только в местных газетах. Поясню, почему в городе так много жёлтых электроскутеров и какая связь между Пьемонтом и пастой «Нутелла». Как здесь уживаются болельщики «Ювентус» и «Торино», где началась история бренда «Lavazza», что значит Slow food для горожан — вы познаете тонкие нюансы жизни в Турине. Конечно, мы поговорим об особенностях характера северных итальянцев и их привычках. Понаблюдаем, как талантливо туринцы хранят прошлое и реставрируют здания, оставляя старые вывески и соблюдая традиции. При желании, заглянем в одну из старинных кофеен Турина и выпьем местный кофейный напиток бичерин. А под занавес знакомства с городом я посоветую нетуристические рестораны и бары и помогу составить интересный маршрут прогулки по Турину.