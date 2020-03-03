56 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Исследовать must-see места, узнать их истории и уловить дух древнего города

Yuliya
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Yuliya – ваш гид
Чтобы проникнуться Турином, не хватит и целой жизни, но мы попробуем изучить его за пару часов! Я стану вашим проводником в жизнь города, который стал первой столицей объединённой Италии.

Покажу его лучшие точки и расскажу их истории.

Прошлое Турина и его современность откроются на моей экскурсии.
€80
72 за экскурсию
скидка10%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии56 отзывов
4.98
Турин — сердце Северной Италии
Турин — сердце Северной Италии

Что вас ожидает

Сквозь века и тысячелетия: хроники города и его знаковые локации
От Древнего Рима до Итальянской республики — мы отправимся в путешествие по вехам Турина. У ворот Порта Палатина вы услышите, как римляне начали застраивать город, и рассмотрите руины, сохранившиеся с античности. В Королевском саду я расскажу о Савойской династии. Дворец Кариньяно, дворец Мадама и Королевский дворец — вы узнаете, как жили здесь графы, герцоги и короли. Мы зайдем в собор Дуомо и вы попробуете разгадать секрет Туринской плащаницы, над которым ломают головы ученые со всего мира. Тайны города откроют и его площади: на Сан-Карло вы разберётесь, как Турин стал центром Савойского герцогства, на Кариньяно — почему он был первой столицей всей Италии, а на пьяцца Витторио Венето полюбуетесь одной их самых больших и эффектных площадей страны.

Кроме того, я покажу вам местную Эйфелеву башню — Моле Антонеллиана — «открыточный» символ города, уютные итальянские дворики, знаменитые туринские портики и лучшие виды на город и его красоты.

Современный Турин: увлекательно о жизни города
Я поделюсь интересными фактами о настоящем Турине – их невозможно найти в путеводителях, они бывают только в местных газетах. Поясню, почему в городе так много жёлтых электроскутеров и какая связь между Пьемонтом и пастой «Нутелла». Как здесь уживаются болельщики «Ювентус» и «Торино», где началась история бренда «Lavazza», что значит Slow food для горожан — вы познаете тонкие нюансы жизни в Турине. Конечно, мы поговорим об особенностях характера северных итальянцев и их привычках. Понаблюдаем, как талантливо туринцы хранят прошлое и реставрируют здания, оставляя старые вывески и соблюдая традиции. При желании, заглянем в одну из старинных кофеен Турина и выпьем местный кофейный напиток бичерин. А под занавес знакомства с городом я посоветую нетуристические рестораны и бары и помогу составить интересный маршрут прогулки по Турину.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы (по желанию): кофе по-турински бичерин — 4-5 евро с человека.
  • Экскурсия пешеходная. Пожалуйста, одевайтесь по погоде и выбирайте удобную обувь.
Турин — сердце Северной Италии
Турин — сердце Северной Италии
Турин — сердце Северной Италии
Турин — сердце Северной Италии
Турин — сердце Северной Италии
Турин — сердце Северной Италии
Турин — сердце Северной Италии
Турин — сердце Северной Италии
Турин — сердце Северной Италии
Турин — сердце Северной Италии
Турин — сердце Северной Италии
Турин — сердце Северной Италии
Турин — сердце Северной Италии
Турин — сердце Северной Италии

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Yuliya
Yuliya
Мне 27 лет, я живу в Турине уже 4 года и сейчас оканчиваю магистратуру в области туризма. Последние 5 лет я работала в Минске журналистом, и поэтому мне нравится исследовать не только прошлое Турина, но и его настоящее. В результате получаются интересные истории города, которыми я рада поделиться. Мне хочется, чтобы у гостей Турина оставался на память не только магнитик, но и чуть больше понимания итальянской культуры и истории. Помимо русского и итальянского, я владею английским и белорусским языками. Я пытаюсь найти общий язык с туристами, чтобы вместо обычной экскурсии получилась дружеская и атмосферная прогулка по лучшим местам Турина.
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56 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

3 марта 2020
Юлия - замечательный гид! Были первый раз в Турине с друзьями, Юлия познакомила нас с городом, показала основные достопримечательности, рассказала интересные факты и истории, связанные с ним
Это была прекрасная утренняя прогулка с прекрасным ненавязчивым, живым и интересным рассказчиком, что создало отличное впечатление о городе и было залогом хорошего настроения на весь день! Спасибо Юлии! Приезжайте в Турин и обязательно с экскурсией, однозначно рекомендуем!
24 февраля 2020
Спасибо Юле за потрясающую прогулку по Турину!
18 февраля 2020
Супер экскурсия Рекомендую всем !!! Юлия замечательная !!!
11 февраля 2020
Первый раз в Турине и по приезду в город в первый же день выбрали для первого знакомства эту экскурсию. Нам все очень понравилось! Интересная и познавательная информация поданная Юлией легко и не принуждённо хорошо усвоилась! Всем рекомендую!
20 января 2020
Юлия - отличный экскурсовод, время пролетело незаметно, у нас большой опыт индивидуальных экскурсии, Юлия одна из немногих, кто нам понравился. Материал подает интересно, без перечисления сухих фактов. После экскурсии посоветовала куда еще прогуляться и что посмотреть. Сам так не посмотришь город. Мы влюбились в Турин, теперь легко заметить мелкие детали, которые складывает полное представление о городе.
19 января 2020
Юля! Нам все понравилось!
17 января 2020
Юлия отличный гид! Экскурсия просто великолепная, вместительная, понятная, интересная, очень много прикольных деталей!) от души рекомендую!
14 января 2020
Юля отличный экскурсовод и милая девушка. Экскурсией остались очень довольны. Все было динамично, познавательно и интересно. По нашей просьбе (у мужа было ДР в этот день) Юля подобрала и предложила нам несколько ресторанов для проведения праздничного ужина. Остановились на рыбном, и остались довольны.
14 января 2020
Да отличный гид . Всем доволен.
12 января 2020
Спасибо, Юлия! Экскурсия прошла на одном дыхании, в комфортном темпе, по красивейшим знаковым местам и укромным уголкам, куда просто так сам не догадаешься зайти. За 2,5 часа узнали столько много интересного, что впечатлилась и влюбились в Турин. Попробовали традиционные местные напитки. На следующий день после Экскурсии уже гуляли сами по уже показанным Юлией местам, а также посмотрели то, что ещё рекомендовала Юлия. Остались в полном восторге, попробовали местные блюда по наводке нашего замечательного экскурсовода. Спасибо, Юлия. Благодаря Вам , наше двухдневное пребывание в Турине было красочное, познавательное и очень вкусное. Обязательно вернёмся! Всем рекомендуем обратиться к Юлии , Вы проведёте время чудесно!
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