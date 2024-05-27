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Олеся рассказала не только по теме экскурсии, но так же дала ценные рекомендации, где пообедать, что попробовать из местных специалитетов, куда сходить в городе и что посмотреть еще. Экскурсия длилась три часа, но прошла на одном дыхании. Мы познакомились с городом и полюбили его благодаря нашему гиду, которая влюблена в него, и старается передать это чувство своим экскурсантам. Большое спасибо!