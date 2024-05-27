1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3.5 часа
Таинственный Турин: экскурсия по мистическим местам
Турин - город мистики и легенд. Прогулка по его улицам откроет вам тайны ведьм, палачей и чудес. Окунитесь в атмосферу загадок и магии
Завтра в 10:00
10 июня в 09:00
€150 за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
Путешествие на сыроварню в Пьемонте: дегустация сыров из Турина
Погрузитесь в мир исключительных сыров Пьемонта в городе Бра. Откройте секреты сыроварения и насладитесь уникальными вкусами
Начало: В центре г. Бра
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от 200€180 за всё до 10 чел.
Билеты
2 часа
Мистический Турин: Путешествие по тропам магии и подземелий
Погрузитесь в уникальную атмосферу Турина, где мистика и история переплетаются в одно целое
Начало: Площадь Кастелло
Расписание: по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€150 за всё до 20 чел.
Индивидуальная
2 часа
Охота на трюфели в Турине: эксклюзивный трансфер и экскурсия
Погрузитесь в мир гастрономических удовольствий с охотой на трюфели в живописном Пьемонте. Эксклюзивный опыт ждет вас
Начало: Ваш отель
Расписание: по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€438 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена27 мая 2024Наша экскурсия с Олесей была организована прекрасно, очень интересно, познавательно, в то же время э не была перегружена иннформацией. Понравилось, что
- ЕЕкатерина20 мая 2024Дорогие путешественники! Я хочу поделиться своим восторженным отзывом о необычном маршруте по таинственному городу - Турин. Олеся с таким энтузиазмом
- ВВася19 мая 2024Это лучшая дегустация сыров, которая была в моей жизни, а мне есть с чем сравнить. Ольга настоящий профессионал, видно что
- ААлександр27 декабря 2023Нам повезло с гидом Олесей. Она прекрасный рассказчик, причем делает это не формально, пересыпая повествование цифрами и фактами, а в
Ответы на вопросы от путешественников по Турину в категории «Необычные»
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