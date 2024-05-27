Необычные экскурсии по Турину

Найдено 4 экскурсии в категории «Необычные» в Турине на русском языке, цены от €150, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Таинственный Турин
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
17 отзывов
Таинственный Турин: экскурсия по мистическим местам
Турин - город мистики и легенд. Прогулка по его улицам откроет вам тайны ведьм, палачей и чудес. Окунитесь в атмосферу загадок и магии
Завтра в 10:00
10 июня в 09:00
150 за всё до 3 чел.
Путешествие на сыроварню в Пьемонте с дегустацией
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Путешествие на сыроварню в Пьемонте: дегустация сыров из Турина
Погрузитесь в мир исключительных сыров Пьемонта в городе Бра. Откройте секреты сыроварения и насладитесь уникальными вкусами
Начало: В центре г. Бра
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от 200180 за всё до 10 чел.
Чёрная и белая магия, эзотерика и подземелья Турина
🚶 Пешая
Билеты
2 часа
Мистический Турин: Путешествие по тропам магии и подземелий
Погрузитесь в уникальную атмосферу Турина, где мистика и история переплетаются в одно целое
Начало: Площадь Кастелло
Расписание: по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
150 за всё до 20 чел.
Охота на трюфели
Индивидуальная
2 часа
Охота на трюфели в Турине: эксклюзивный трансфер и экскурсия
Погрузитесь в мир гастрономических удовольствий с охотой на трюфели в живописном Пьемонте. Эксклюзивный опыт ждет вас
Начало: Ваш отель
Расписание: по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
438 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    27 мая 2024
    Таинственный Турин
    Наша экскурсия с Олесей была организована прекрасно, очень интересно, познавательно, в то же время э не была перегружена иннформацией. Понравилось, что
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    Олеся рассказала не только по теме экскурсии, но так же дала ценные рекомендации, где пообедать, что попробовать из местных специалитетов, куда сходить в городе и что посмотреть еще. Экскурсия длилась три часа, но прошла на одном дыхании. Мы познакомились с городом и полюбили его благодаря нашему гиду, которая влюблена в него, и старается передать это чувство своим экскурсантам. Большое спасибо!

  • Е
    Екатерина
    20 мая 2024
    Таинственный Турин
    Дорогие путешественники! Я хочу поделиться своим восторженным отзывом о необычном маршруте по таинственному городу - Турин. Олеся с таким энтузиазмом
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    рассказывала нам об истории города, его достопримечательностях и традициях, что мы получили большое удовольствие от нашей совместной прогулки! Мой совет всем, кто планирует посетить этот город - обращайтесь к Олесе! Она точно сделает ваше путешествие ярче и запоминающимся!

    Дорогие путешественники! Я хочу поделиться своим восторженным отзывом о необычном маршруте по таинственному городу - ТуринДорогие путешественники! Я хочу поделиться своим восторженным отзывом о необычном маршруте по таинственному городу - ТуринДорогие путешественники! Я хочу поделиться своим восторженным отзывом о необычном маршруте по таинственному городу - Турин
  • В
    Вася
    19 мая 2024
    Путешествие на сыроварню в Пьемонте с дегустацией
    Это лучшая дегустация сыров, которая была в моей жизни, а мне есть с чем сравнить. Ольга настоящий профессионал, видно что
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    человек в теме, очень хорошо разбирается в сырах, и также хорошо в вине. А Пьемонт вообще удивительное место. Вернусь еще, обязательно забронирую тур по винодельням Бароло с Ольгой. За дополнительный печатный материал и экскурсию по уютному городу Бра отдельное спасибо!

  • А
    Александр
    27 декабря 2023
    Таинственный Турин
    Нам повезло с гидом Олесей. Она прекрасный рассказчик, причем делает это не формально, пересыпая повествование цифрами и фактами, а в
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    увлекательной и даже несколько интригующей манере. Мы получили истинное удовольствие от общения с Олесей и экскурсии, которую она провела по Турину. Мы узнали много нового и захотелось приехать в этот город еще раз.

Ответы на вопросы от путешественников по Турину в категории «Необычные»

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  3. Чёрная и белая магия, эзотерика и подземелья Турина
  4. Охота на трюфели
Сколько стоит экскурсия по Турину в июне 2024
Сейчас в Турине в категории "Необычные" можно забронировать 4 экскурсии от 150 до 438 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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