10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Легкая ознакомительная прогулка по первой столице Италии

Кристина
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Кристина – ваш гид
Турин — удивительный город с изящной архитектурой, альпийскими видами и длинными арками вдоль центральных улиц.

Я расскажу, что больше всего впечатлило здесь Ницше, чем Турин похож на Францию, откуда в нем столько мистики и почему именно он стал родиной шоколада.

А еще научу вас полезным итальянским словам, покажу «визитные карточки» города и отведу к быку, приносящему удачу!
65 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 4 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча у башни Mole Antonelliana
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У этой экскурсии10 отзывов
5
О Турине с любовью!
О Турине с любовью!

Что вас ожидает

Самое-самое в Турине
Гуляя по историческому центру, вы увидите главные достопримечательности Турина: башню Моле Антонеллиана, палаццо Мадамы Кристины и Кариньяно, Королевский дворец и церковь Гран Мадре в неоклассическом стиле. А еще заглянете в собор Сан-Джованни Баттиста, где хранится важнейшая христианская реликвия — туринская плащаница. Прогуляетесь вдоль реки По и по Королевскому саду, рассмотрите ворота Порта Палатина и узнаете, как римляне застраивали город. Кроме того, увидите первый магазинчик Lavazza и старейший университет и услышите о «черном и белом сердце» города.

Турин изнутри
Турин — родина шоколада. В одной из старинных кофеен вы сможете продегустировать напиток бичерин на основе кофе, шоколада и сливок c типичными пьемонтскими конфетами джантуйотто. В завершение я поделюсь ценными рекомендациями местного жителя и расскажу о лучших обзорных площадках, ресторанах, магазинах и музеях Турина. А если пожелаете, проведу мини-лекцию по итальянскому языку!

Организационные детали

Еда и напитки оплачиваются дополнительно
Доплата за пятого участника составит 10 евро

О Турине с любовью!
О Турине с любовью!
О Турине с любовью!
О Турине с любовью!
О Турине с любовью!
О Турине с любовью!
О Турине с любовью!
О Турине с любовью!
О Турине с любовью!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у башни Mole Antonelliana.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Кристина
Кристина
Меня зовут Кристина, я живу в Италии уже несколько лет и получаю здесь второе высшее образование по туристической специальности. Думаю, пришло время начать делиться опытом и накопленными знаниями! С радостью стану вашим проводником по загадочному Турину и помогу полюбить его так же, как когда-то полюбила я.
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10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

3 марта 2020
Спасибо Кристине за прекрасную прогулку и интересный рассказ! А также за заботу, принесённые зонтики и индивидуальный подход к организации экскурсии :)
27 февраля 2020
Кристина и все организаторы, принявшие участие в организации нашей экскурсии по Турину. Большое спасибо! Это было незабываемо.
Кристина, мы остались под огромным впечатлением. Вы поработали с нами с полной отдачей, с душой, с участием.
Спасибо за советы где и как, не теряя драгоценного туристического времени, провести вечернее время, где и что купить, что без Вас посмотреть самостоятельно.
Мы всем воспользовались и получили истинное удовольствие от вечернего Турина, его простых и обаятельных жителей. Решили вернуться в этот город замечательных людей, роскошной архитектуры и глубочайшей истории человечества езе раз. До встречи!
26 февраля 2020
Сегодня провел экскурсию в Турине. Моим гидом была Кристина. Очень доволен экскурсией и огромнейшее спасибо Кристине. Она замечательный человек. Ее план знакомства с достопримечательностями города возможно лучший. Большой знаток истории и исскуства, увлекательный рассказчик и самое главное, не утомительный. Не заметил как прошли 4 часа. Кристина указывала на туринские изобретения, местные специалитеты, отвечала на все вопросы компетентно. Рекомендую гида. Никто не пожалеет. Если мне инностранцу было так интересен рассказ Кристины, тем более это будет интересно русскиговорящим. Не нашел никаких экскурсий на французском языке и выбрал на русском, поскольку в прошлом столетии изучал русский в болгарской школе. Никак не жалею потому что лучше показать и рассказать невозможно. Дерзну сказать что непростимо для русских туристов посетить Турин не выбрав эту экскурсию по городу. Я довольно много читал о городе, но много научил от Кристины. Турин заслуживает посещение уважающих себя туристов. Даже для "шопинга" город спокойнее. Еще раз благодарю агенству Tripster и Кристине.
24 февраля 2020
Очень рекомендую гида Кристину. Отличное знание материала, как человек очень положительный, внимательный к просьбам заказчика , очень хорошее впечатление о Турине во многом сформировано благодаря ей. Всем рекомендую. Обращайтесь. Не пожалеете.
23 февраля 2020
Кристина постаралась сделать данную экскурсию максимально удобной для нас)))) После окончания экскурсии у нас сложилась целостная картинка о Турине, о его истории, расположении значимых архитектурных и исторических объектах....Кристина отвечала на все наши вопросы и в последующие дни нашего пребывания в Турине, т. е. была гидом он-лайн)))) Огромное спасибо этой маленькой и хрупкой девушке за экскурсию и помощь в нашей поездке!!!!!
21 февраля 2020
Сегодняшнюю экскурсию проводила Кристина. Красивая молодая девушка и замечательный гид. Е моменту экскурсии, мы уже были в Турине два дня, обошли, как нам казалось, весь исторический центр, но по факту, просто прошлись мимо красивых зданий, ничего нового не узнав. Кроме исторических событий Кристина рассказала легенды, занимательные факты. Мы побывали в таких местах, которые без нее и не нашли бы, пройдя мимо. Спасибо Кристине. Рекомендую экскурсию, которая оправдывает свое название.
14 февраля 2020
Были на экскурсии с друзьями в Турине. Гид Кристина очень заинтересовала нас рассказом о Турине, показала много интересного. Все нам посмотреть не удалось, надеемся приехать в следующий раз и погулять с Кристиной ещё по Турину. В конце экскурсии не хотелось покидать Турин, после такой экскурсии!
10 февраля 2020
Очень понравился маршрут экскурсии, содержательный и интересный рассказ о городе. Море интересных историй,мест и позитива. Рекомендую.
6 февраля 2020
Очень понравилась экскурсия по Турину. Красивейший город с богатой историей. Кристина очень приятная в общении, рассказала много интересного.
28 января 2020
Экскурсия понравилась. Впечатления о городе останутся надолго, город замечательный, необычный, яркий, непохожий на другие, соседние города. Доброжелательный, открытый, королевский и в то же время чем-то близкий. Спасибо Кристине. С её помощью мы быстро освоились, стали ориентироваться в незнакомом городе, прогулялись по основным достопримечательностям и составили план на оставшиеся дни. Большое спасибо экскурсоводу

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