10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Самое-самое в Турине

Гуляя по историческому центру, вы увидите главные достопримечательности Турина: башню Моле Антонеллиана, палаццо Мадамы Кристины и Кариньяно, Королевский дворец и церковь Гран Мадре в неоклассическом стиле. А еще заглянете в собор Сан-Джованни Баттиста, где хранится важнейшая христианская реликвия — туринская плащаница. Прогуляетесь вдоль реки По и по Королевскому саду, рассмотрите ворота Порта Палатина и узнаете, как римляне застраивали город. Кроме того, увидите первый магазинчик Lavazza и старейший университет и услышите о «черном и белом сердце» города.

Турин изнутри

Турин — родина шоколада. В одной из старинных кофеен вы сможете продегустировать напиток бичерин на основе кофе, шоколада и сливок c типичными пьемонтскими конфетами джантуйотто. В завершение я поделюсь ценными рекомендациями местного жителя и расскажу о лучших обзорных площадках, ресторанах, магазинах и музеях Турина. А если пожелаете, проведу мини-лекцию по итальянскому языку!