Погрузитесь в мир искусства Венеции — от Возрождения до современности.
Вас ждёт коллекция Пегги Гуггенхайм, работы Поллока, Пикассо и Дали, а также прогулка по знаменитой арт-миле Дорсодуро. Живая история, яркая атмосфера и вдохновляющие открытия.
Описание экскурсииВдохновение Пегги Гуггенхайм Откройте для себя атмосферу истории, элегантности Возрождения и современного искусства на пешеходной экскурсии по Венеции. Вы посетите бывший венецианский дом Пегги Гуггенхайм — место, где зародилось её наследие и которое сегодня является одной из самых ценных художественных галерей Европы. Шедевры мировых мастеров Насладитесь эксклюзивным доступом к культовой коллекции Пегги Гуггенхайм. Перед вами предстанут полотна Поллока, Пикассо и Дали. Ваш гид поделится историями о произведениях и раскроет их скрытый смысл. Арт-миля Венеции Завершением экскурсии станет прогулка по оживлённой «артеллерийской миле» Дорсодуро. Вы узнаете, почему Венеция веками была пристанищем художников-визионеров, и увидите этот город в его уникальной роли — как связующее звено между Возрождением и современными течениями искусства. Важная информация:
- Не подходит для инвалидных колясок.
- Не рекомендуется для путешественников с заболеваниями сердца или другими серьёзными заболеваниями.
С 09:30 до 21:00.
Что можно увидеть на экскурсии?
- Бывший венецианский дом Пегги Гуггенхайм
- Коллекция Пегги Гуггенхайм
- Арт-миля Дорсодуро
Что включено
- Услуги гида
- Входные билеты и экскурсия по коллекции Пегги Гуггенхайм
- Экскурсия по району Дорсодуро
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Еда и напитки
Место начала и завершения?
C8JH+GCJ Венеция, Италия
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
