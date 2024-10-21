Индивидуальная
до 1 чел.
По следам богемы XX века
Начало: Возле входа в галерею Академии
Расписание: Ежедневно с 09:00 до 16:00.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€145 за экскурсию
Водная прогулка
Венеция: Гранд-канал на гондоле с живым комментарием
Начало: Calle S. Gallo, 1093/b, 30124
Расписание: См. календарь
Завтра в 09:15
3 апр в 09:15
от €35 за человека
Водная прогулка
Прогулка на гондоле по Гранд-каналу с комментариями в приложении
Начало: Calle larga de l’Ascension, 1257, 30124 Venezia VE
Расписание: См. календарь
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от €34 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена21 октября 2024Прекрасная экскурсия с гидом Марией, очень образованный и интересный экскурсовод! Получили прекрасное впечатление о тех уголках Венеции, в которые сами никогда бы не заглянули! Спасибо большое! Очень рекомендую и надеюсь приехать к ней еще раз!
Ответы на вопросы от путешественников по Венеции в категории «Коллекция Пегги Гуггенхайм»
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Сколько стоит экскурсия по Венеции в апреле 2025
Сейчас в Венеции в категории "Коллекция Пегги Гуггенхайм" можно забронировать 3 экскурсии от 34 до 145. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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