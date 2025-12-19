Фотосессия в Венеции -это легкая прогулка по атмосферным улочкам и каналам с живыми, естественными кадрами. Маршрут и стиль подбираются индивидуально -для пар, семей и соло.
Описание фото-прогулкиВенеция выглядит, как готовая сьемочная площадка: каналы вместо улиц, здесь не нужно позировать-город работает за Вас. Кадры выглядят вне времени, за поворотом от популярных мест - пустые улочки. Это будет ваша история в городе на воде. Му гуляем, останавливаемся у воды. Это прогулка в самом романтическом городе мира.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мы фотографируемся в самых атмосферных районах Венеции
- Сочетая знаковые места и тихие улочки
Что включено
- Услуги фотографа. От 50 фотографий в обработке (цветокоррекции)
Что не входит в цену
- Если вы захотите фотосессию в гондоле, 90 евро дополнительная оплата (30 минут катания в гондоле)
Место начала и завершения?
Италия, Венеция, Piazza San Marco, 148
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
