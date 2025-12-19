Описание Фото Ответы на вопросы Фотосессия в Венеции -это легкая прогулка по атмосферным улочкам и каналам с живыми, естественными кадрами. Маршрут и стиль подбираются индивидуально -для пар, семей и соло.

Mikhno Ваш гид в Венеции Написать вопрос Групповая фото-экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский

🇬🇧 английский

итальянский Длитель­ность 1 час Размер группы 1-5 человек Как проходит Пешком €80 за человека Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Описание фото-прогулки Венеция выглядит, как готовая сьемочная площадка: каналы вместо улиц, здесь не нужно позировать-город работает за Вас. Кадры выглядят вне времени, за поворотом от популярных мест - пустые улочки. Это будет ваша история в городе на воде. Му гуляем, останавливаемся у воды. Это прогулка в самом романтическом городе мира.

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату