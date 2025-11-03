Мои заказы

Венецианская сказка для круизных путешественников

Уникальная экскурсия по Венеции для круизных путешественников, желающих за один день увидеть главные достопримечательности и узнать тайны города
«Венецианская сказка для круизных путешественников» предлагает насыщенный маршрут для однодневного знакомства с Венецией.

Участники экскурсии посетят церковь Санта Мария ди Назарет, прогуляются вдоль Гранд-канала и увидят знаковые мосты, такие как Риальто и мост Вздохов.

Также путешественники откроют для себя знаменитые палаццо, включая Лабиа и Ка-д’Оро, и прогуляются по площади Сан-Марко. Увлекательные истории о Казанове и дожах дополнят впечатления от этого незабываемого путешествия
5
4 отзыва

5 причин купить этот билет на круиз

  • 🛳️ Увидеть главные достопримечательности за один день
  • 🏛️ Узнать тайны и легенды Венеции
  • 🌉 Прогуляться по знаменитым мостам
  • 📚 Посетить одну из крупнейших библиотек Европы
  • 🏰 Исследовать историю дожей и их дворцов
Венецианская сказка для круизных путешественников© Дарья
Венецианская сказка для круизных путешественников© Дарья
Венецианская сказка для круизных путешественников© Дарья
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 09:30, 11:00, 13:00, 15:00, 17:30

Что можно увидеть

  • Церковь Санта Мария ди Назарет
  • Гранд-канал
  • Мост Босоногих
  • Понте-делле-Гулье
  • Риальто
  • Мост Вздохов
  • Палаццо Лабиа
  • Палаццо Фальер
  • Ка-д’Оро
  • Площадь Сан-Марко
  • Собор Святого Марка
  • Палаццо Дукале
  • Венецианская тюрьма

Описание круиза

Вы увидите:

  • церковь Санта Мария ди Назарет — одну из самых красивых барочных церквей Венецианской республики, где покоятся мощи последнего венецианского дожа.
  • Гранд-канал — главную водную артерию Венеции или, как его называют местные жители, «канал дворцов».
  • знаковые мосты города — мост Босоногих, Понте-делле-Гулье, Риальто и мост Вздохов.
  • знаменитые венецианские палаццо — Лабиа, Фальер, Ка-д’Оро.
  • площадь Сан-Марко — главную площадь Венеции.
  • главный собор Святого Марка и знаменитые астрологические часы.
  • палаццо Дукале, в котором жили и правили дожи.
  • одну из самых больших библиотек Европы.
  • венецианскую тюрьму, из которой бежал знаменитый ловелас Казанова.

Вы узнаете:

  • как строился мост Риальто и чем знаменито венецианское казино.
  • почему фасад Золотого дворца больше не блещет золотом.
  • за что был казнён венецианский дож Марино Фальер.
  • как и зачем в Венецию привезли мощи святого Марка.
  • почему в церкви святого Еремея покоятся мощи святой Лучии.
  • как выглядела площадь Святого Марка до вторжения Наполеона.
  • каким образом Казанова избавился от плена.

Организационные детали

  • За дополнительную плату поможем организовать трансфер из любого порта Венеции или Триеста до места встречи с гидом и обратно. Также поможем приобрести билеты в собор Святого Марка или дворец дожей.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

в понедельник, вторник, среду и пятницу в 09:30, 11:00, 13:00, 15:00 и 17:30, в четверг, субботу и воскресенье в 09:30, 11:00, 13:00 и 17:30

Выбрать дату

Стоимость круиза

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€47
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Piazzale Roma
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду и пятницу в 09:30, 11:00, 13:00, 15:00 и 17:30, в четверг, субботу и воскресенье в 09:30, 11:00, 13:00 и 17:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья
Дарья — ваша команда гидов в Венеции
Провели экскурсии для 2242 туристов
Привет, я Дарья! Я представляю крутую команду гидов и туристических блогеров. Мы уже много лет живём и работаем в Италии. Делимся с путешественниками любовью к этой прекрасной стране, чтобы они могли открыть её с новой стороны. На наших экскурсиях вы узнаете об Италии то, чего не прочесть в учебнике или путеводителе. Присоединяйтесь к нашим прогулкам!
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
Вадим
Вадим
3 ноя 2025
Все было очень интересно
M
Marina
31 окт 2025
Наш гид Алмаз рассказал много интересного про архитектуру Венеции, ее становление, различные исторические события. Рекомендуем!
Наш гид Алмаз рассказал много интересного про архитектуру Венеции, ее становление, различные исторические события. Рекомендуем!
К
Кира
29 сен 2025
Экскурсию для нас провел гид Алмаз. Рассказал не только об истории города, но и о современной жизни Венеции. Показал тайные дворики и проводил в потрясающе красивые базилики. Очень рекомендуем!
Экскурсию для нас провел гид Алмаз. Рассказал не только об истории города, но и о современнойЭкскурсию для нас провел гид Алмаз. Рассказал не только об истории города, но и о современнойЭкскурсию для нас провел гид Алмаз. Рассказал не только об истории города, но и о современнойЭкскурсию для нас провел гид Алмаз. Рассказал не только об истории города, но и о современнойЭкскурсию для нас провел гид Алмаз. Рассказал не только об истории города, но и о современной
Ирина
Ирина
16 апр 2025
Однозначно рекомендую экскурсию! Нонна потрясающий гид- знает все о Венеции и от души делится знаниями! экскурсия очень насыщенная) 10 из 10🫶
Однозначно рекомендую экскурсию! Нонна потрясающий гид- знает все о Венеции и от души делится знаниями! экскурсия очень насыщенная) 10 из 10🫶Однозначно рекомендую экскурсию! Нонна потрясающий гид- знает все о Венеции и от души делится знаниями! экскурсия очень насыщенная) 10 из 10🫶Однозначно рекомендую экскурсию! Нонна потрясающий гид- знает все о Венеции и от души делится знаниями! экскурсия очень насыщенная) 10 из 10🫶

Входит в следующие категории Венеции

Похожие экскурсии из Венеции

Запрятанные уголки Венеции
Пешая
2 часа
-
20%
132 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Запрятанные уголки Венеции: история, традиции, жизнь города
Погрузитесь в уникальную атмосферу Венеции, исследуя её скрытые уголки вместе с личным гидом
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
€156€195 за всё до 5 чел.
Венецианские маски: история и мастер-класс
1 час
18 отзывов
Индивидуальная
до 2 чел.
Венецианские маски: творческий мастер-класс и погружение в историю
Погрузитесь в мир венецианского искусства, создавая уникальную маску в атмосфере истории и творчества
Начало: У мастерской
20 ноя в 09:00
21 ноя в 09:00
€80 за всё до 2 чел.
Первый день в Венеции
Пешая
2.5 часа
264 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
История и легенды Венеции
Ваш персональный путеводитель по Венеции раскроет вековые тайны города на водах и его архитектурные шедевры
21 ноя в 08:00
22 ноя в 08:00
€187 за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Венеции. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Венеции