«Венецианская сказка для круизных путешественников» предлагает насыщенный маршрут для однодневного знакомства с Венецией.
Участники экскурсии посетят церковь Санта Мария ди Назарет, прогуляются вдоль Гранд-канала и увидят знаковые мосты, такие как Риальто и мост Вздохов.
Также путешественники откроют для себя знаменитые палаццо, включая Лабиа и Ка-д’Оро, и прогуляются по площади Сан-Марко. Увлекательные истории о Казанове и дожах дополнят впечатления от этого незабываемого путешествия
5 причин купить этот билет на круиз
- 🛳️ Увидеть главные достопримечательности за один день
- 🏛️ Узнать тайны и легенды Венеции
- 🌉 Прогуляться по знаменитым мостам
- 📚 Посетить одну из крупнейших библиотек Европы
- 🏰 Исследовать историю дожей и их дворцов
Что можно увидеть
- Церковь Санта Мария ди Назарет
- Гранд-канал
- Мост Босоногих
- Понте-делле-Гулье
- Риальто
- Мост Вздохов
- Палаццо Лабиа
- Палаццо Фальер
- Ка-д’Оро
- Площадь Сан-Марко
- Собор Святого Марка
- Палаццо Дукале
- Венецианская тюрьма
Описание круиза
Вы увидите:
- церковь Санта Мария ди Назарет — одну из самых красивых барочных церквей Венецианской республики, где покоятся мощи последнего венецианского дожа.
- Гранд-канал — главную водную артерию Венеции или, как его называют местные жители, «канал дворцов».
- знаковые мосты города — мост Босоногих, Понте-делле-Гулье, Риальто и мост Вздохов.
- знаменитые венецианские палаццо — Лабиа, Фальер, Ка-д’Оро.
- площадь Сан-Марко — главную площадь Венеции.
- главный собор Святого Марка и знаменитые астрологические часы.
- палаццо Дукале, в котором жили и правили дожи.
- одну из самых больших библиотек Европы.
- венецианскую тюрьму, из которой бежал знаменитый ловелас Казанова.
Вы узнаете:
- как строился мост Риальто и чем знаменито венецианское казино.
- почему фасад Золотого дворца больше не блещет золотом.
- за что был казнён венецианский дож Марино Фальер.
- как и зачем в Венецию привезли мощи святого Марка.
- почему в церкви святого Еремея покоятся мощи святой Лучии.
- как выглядела площадь Святого Марка до вторжения Наполеона.
- каким образом Казанова избавился от плена.
Организационные детали
- За дополнительную плату поможем организовать трансфер из любого порта Венеции или Триеста до места встречи с гидом и обратно. Также поможем приобрести билеты в собор Святого Марка или дворец дожей.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
в понедельник, вторник, среду и пятницу в 09:30, 11:00, 13:00, 15:00 и 17:30, в четверг, субботу и воскресенье в 09:30, 11:00, 13:00 и 17:30
Стоимость круиза
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€47
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Piazzale Roma
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду и пятницу в 09:30, 11:00, 13:00, 15:00 и 17:30, в четверг, субботу и воскресенье в 09:30, 11:00, 13:00 и 17:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья — ваша команда гидов в Венеции
Провели экскурсии для 2242 туристов
Привет, я Дарья! Я представляю крутую команду гидов и туристических блогеров. Мы уже много лет живём и работаем в Италии. Делимся с путешественниками любовью к этой прекрасной стране, чтобы они могли открыть её с новой стороны. На наших экскурсиях вы узнаете об Италии то, чего не прочесть в учебнике или путеводителе. Присоединяйтесь к нашим прогулкам!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Вадим
3 ноя 2025
Все было очень интересно
M
Marina
31 окт 2025
Наш гид Алмаз рассказал много интересного про архитектуру Венеции, ее становление, различные исторические события. Рекомендуем!
К
Кира
29 сен 2025
Экскурсию для нас провел гид Алмаз. Рассказал не только об истории города, но и о современной жизни Венеции. Показал тайные дворики и проводил в потрясающе красивые базилики. Очень рекомендуем!
Ирина
16 апр 2025
Однозначно рекомендую экскурсию! Нонна потрясающий гид- знает все о Венеции и от души делится знаниями! экскурсия очень насыщенная) 10 из 10🫶
