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Нетуристическая Венеция в центре города

В самом сердце Венеции вы откроете малоизвестные уголки, где шумная и многолюдная Венеция уступает место нетронутой атмосфере старины и уюта
В центре Венеции вы сможете открыть для себя малоизвестные уголки, где шумная и многолюдная Венеция уступает место нетронутой атмосфере старины и уюта. Прогулка по каналам Гранде и Джудекка откроет новые
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ракурсы на город.

Вы посетите редкие храмы с шедеврами венецианских живописцев, узнаете историю падения фигуры архангела и заглянете в старинную мастерскую гондол. Также экскурсия включает посещение уникального храма-восьмигранника и возможность увидеть Бал Дожа. Эта индивидуальная экскурсия позволит вам погрузиться в атмосферу Венеции и узнать её тайны

5
32 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🛶 Уникальные маршруты по нетуристическим тропам
  • 🎨 Шедевры венецианских живописцев в редких храмах
  • 🔧 Посещение старинной мастерской гондол
  • 🏰 Истории о венецианских дожах и их балах
  • 🌟 Потрясающие виды с Кипарисового острова
Нетуристическая Венеция в центре города
Нетуристическая Венеция в центре города
Нетуристическая Венеция в центре города

Что можно увидеть

  • Церковь Сан-Джорджо-Маджоре
  • Бассейн Св. Марка
  • Каналы Гранде и Джудекка
  • Церковь Санта-Мария-делла-Салюте
  • Мастерская гондол

Описание экскурсии

Секреты Кипарисового острова

Преодолев единственный оживленный участок маршрута по Славянской набережной, вы окажетесь на одном из удивительных островов лагуны (5 минут в пути). С колокольни и смотровой площадки церкви Сан-Джорджо-Маджоре вам откроются потрясающие виды на центр, Бассейн Св. Марка, каналы Гранде и Джудекка. Вы услышите историю о падении фигуры архангела во время церемонии венчания, узнаете о бывших «островах скорби», крупнейших и самых фешенебельных отелях Венеции, а также о самой мощной в мире судостроительной верфи в эпоху Средневековья, где впервые освоили конвейерный метод сборки.

Шедевры и реликвии церкви Сан-Джорджо-Маджоре

В прекрасной классической римской базилике, не похожей на другие церкви Венеции всегда величественная тишина и особая атмосфера. Здесь вы осмотрите ценные произведения искусства — «Тайную Вечерю» одного из самых известных художников венецианской школы живописи Якобо Тинторетто и шедевр его сына Доменико «Побивание камнями Св. Стефания». А возле работы Леонардо Бассано поговорим о малоизвестной истории Санта Лючии, чье тело первоначально покоилось именно в этом храме, а ныне находится в стеклянном саркофаге в другой церкви Венеции.

Церковь-восьмигранник

Позже я познакомлю вас с историей удивительной базилики Санта-Мария-делла-Салюте — к ней вы также выйдете уютными нетуристическими тропами. Узнаете, как родилась идея построить единственный в Венеции храм-восьмигранник, осмотрите картины Тициана и чудотворную икону 10 века, у которой до сих пор местные жители просят о здоровье.

Джудекка и Дорсудоро: о традициях венецианцев

На прогулке по тихой и тенистой набережной Джудекка вы взглянете на панорамы самого грандиозного канала Венеции, по которому в порт заходят круизные лайнеры. Я расскажу о традиции строить понтонный мост через этот канал и великом празднике избавления от чумы, когда набережные напоминают «лежбища морских котиков». А на противоположном берегу, в районе Дорсодуро вы посетите единственную в Венеции старинную мастерскую гондол. И, пройдя тайными тропами, окажетесь снова в центре города.

О венецианских дожах и не только

По дороге вы также сможете заглянуть на самый роскошный Бал Дожа, вернее, взглянуть — подробности при встрече! Услышите о местных «пантеонах», о том, как можно было отказаться от занимаемой должности дожа, которая была пожизненной. И, конечно, все это время я буду рассказывать о знаковых событиях в истории Венецианской Республики, особенностях государственного устройства и методах строительства в таком необычном месте.

Организационные детали

Дополнительные расходы

  • Билет на вапоретто — 9,50 евро/человека на одну поездку (1 час 15 минут). А если вы купите билет на 24 часа за 20 евро, в программу можно будет включить и зону Арсенала.
  • Для передвижения мы можем использовать не только вапоретто, но и трагетто, деревянную лодочку с двумя гребцами, — «два евро, две минуты страха, и мы на другом берегу Большого канала»
  • Билет на колокольню — 8 евро/взрослого, 5 евро/ребенка (по желанию)

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна
Татьяна — ваш гид в Венеции
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 2149 туристов
За время моего проживания в Венето я глубоко изучила историю, обычаи, нравы и характер этого удивительного региона, который был когда-то сильнейшим и богатейшим государством на территории современной Италии. После длительного и серьезного изучения материала успешно сдала экзамены и получила официальную лицензию, необходимую для проведения экскурсий на территории Италии.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 32 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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И
Экскурсия по нетуристической Венеции мне, мужу и дочери понравилась. Как оказалось, Венеция это не только Сан-Марко, колокольня, Дворец Дожей, Мост вздохов и Риальто, но и места, связанные с именами Бродского, Гергиева, Казановы, Муссолини и Гитлера. Переправа на трагетто через Гранд канал обязательна к осуществлению.
Спасибо Вам, Татьяна, за уделённые нам два с половиной часа!
Экскурсия по нетуристической Венеции мне, мужу и дочери понравилась. Как оказалось, Венеция это не только Сан-Марко,
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Е
Так как мы не в первый раз в Венеции, хотели побродить не по основным местам, а по закоулочкам, и чтобы продуктивно и чтобы не заблудиться. Доверились Татьяне и не пожалели. Она учла все наши пожелания, а также сделала корректировку "на детей". В результате все остались довольны!
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илона
Огромное спасибо Татьяне за замечательный день в Венеции, прошли интересным маршрутом и успели покататься на речном трамвайчике.
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Д
Очень рада, что мы познакомились с Венецией именно под руководством Татьяны. Прекрасный маршрут, увлекательный рассказ и действительно не туристические и красивые виды и улочки.
Очень рада, что мы познакомились с Венецией именно под руководством Татьяны. Прекрасный маршрут, увлекательный рассказ и
Очень рада, что мы познакомились с Венецией именно под руководством Татьяны. Прекрасный маршрут, увлекательный рассказ и
Очень рада, что мы познакомились с Венецией именно под руководством Татьяны. Прекрасный маршрут, увлекательный рассказ и
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Л
Татьяна провела нам (группа из 5 человек) потрясающую экскурсию, несмотря на наш несвоевременный (Не по нашей причине) приезд.
Татьяна интересный рассказчик, владеющий темой.
Рекомендую всем!
Татьяна провела нам (группа из 5 человек) потрясающую экскурсию, несмотря на наш несвоевременный (Не по нашей причине) приезд.
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N
Очень приятная Татьяна! Нам было очень комфортно. . спасибо
Очень приятная Татьяна! Нам было очень комфортно. . спасибо
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