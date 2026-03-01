В центре Венеции вы сможете открыть для себя малоизвестные уголки, где шумная и многолюдная Венеция уступает место нетронутой атмосфере старины и уюта. Прогулка по каналам Гранде и Джудекка откроет новые

ракурсы на город. Вы посетите редкие храмы с шедеврами венецианских живописцев, узнаете историю падения фигуры архангела и заглянете в старинную мастерскую гондол. Также экскурсия включает посещение уникального храма-восьмигранника и возможность увидеть Бал Дожа. Эта индивидуальная экскурсия позволит вам погрузиться в атмосферу Венеции и узнать её тайны

Описание экскурсии

Секреты Кипарисового острова

Преодолев единственный оживленный участок маршрута по Славянской набережной, вы окажетесь на одном из удивительных островов лагуны (5 минут в пути). С колокольни и смотровой площадки церкви Сан-Джорджо-Маджоре вам откроются потрясающие виды на центр, Бассейн Св. Марка, каналы Гранде и Джудекка. Вы услышите историю о падении фигуры архангела во время церемонии венчания, узнаете о бывших «островах скорби», крупнейших и самых фешенебельных отелях Венеции, а также о самой мощной в мире судостроительной верфи в эпоху Средневековья, где впервые освоили конвейерный метод сборки.

Шедевры и реликвии церкви Сан-Джорджо-Маджоре

В прекрасной классической римской базилике, не похожей на другие церкви Венеции всегда величественная тишина и особая атмосфера. Здесь вы осмотрите ценные произведения искусства — «Тайную Вечерю» одного из самых известных художников венецианской школы живописи Якобо Тинторетто и шедевр его сына Доменико «Побивание камнями Св. Стефания». А возле работы Леонардо Бассано поговорим о малоизвестной истории Санта Лючии, чье тело первоначально покоилось именно в этом храме, а ныне находится в стеклянном саркофаге в другой церкви Венеции.

Церковь-восьмигранник

Позже я познакомлю вас с историей удивительной базилики Санта-Мария-делла-Салюте — к ней вы также выйдете уютными нетуристическими тропами. Узнаете, как родилась идея построить единственный в Венеции храм-восьмигранник, осмотрите картины Тициана и чудотворную икону 10 века, у которой до сих пор местные жители просят о здоровье.

Джудекка и Дорсудоро: о традициях венецианцев

На прогулке по тихой и тенистой набережной Джудекка вы взглянете на панорамы самого грандиозного канала Венеции, по которому в порт заходят круизные лайнеры. Я расскажу о традиции строить понтонный мост через этот канал и великом празднике избавления от чумы, когда набережные напоминают «лежбища морских котиков». А на противоположном берегу, в районе Дорсодуро вы посетите единственную в Венеции старинную мастерскую гондол. И, пройдя тайными тропами, окажетесь снова в центре города.

О венецианских дожах и не только

По дороге вы также сможете заглянуть на самый роскошный Бал Дожа, вернее, взглянуть — подробности при встрече! Услышите о местных «пантеонах», о том, как можно было отказаться от занимаемой должности дожа, которая была пожизненной. И, конечно, все это время я буду рассказывать о знаковых событиях в истории Венецианской Республики, особенностях государственного устройства и методах строительства в таком необычном месте.

Организационные детали

Дополнительные расходы