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Прогуляться тайными тропами к скрытым шедеврам и услышать удивительные истории венецианского бытия

Татьяна
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Татьяна – ваш гид
В самом сердце города вы откроете малоизвестные уголки, где шумная и многолюдная Венеция уступает место нетронутой атмосфере старины и уюта.

Взглянете на каналы Гранде и Джудекка с новых ракурсов, познакомитесь с реликвиями и шедеврами венецианских живописцев в двух необычных храмах, а также посетите редкую мастерскую гондол и «заглянете» на Бал Дожа.
169 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 10 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии1 отзыв
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Нетуристическая Венеция в центре города
Нетуристическая Венеция в центре города

Что вас ожидает

Секреты Кипарисового острова
Преодолев единственный оживленный участок маршрута по Славянской набережной, вы окажетесь на одном из удивительных островов лагуны (5 минут в пути). С колокольни и смотровой площадки церкви Сан-Джорджо-Маджоре вам откроются потрясающие виды на центр, Бассейн Св. Марка, каналы Гранде и Джудекка. Вы услышите историю о падении фигуры архангела во время церемонии венчания, узнаете о бывших «островах скорби», крупнейших и самых фешенебельных отелях Венеции, а также о самой мощной в мире судостроительной верфи в эпоху Средневековья, где впервые освоили конвейерный метод сборки.

Шедевры и реликвии церкви Сан-Джорджо-Маджоре
В прекрасной классической римской базилике, не похожей на другие церкви Венеции всегда величественная тишина и особая атмосфера. Здесь вы осмотрите ценные произведения искусства — «Тайную Вечерю» одного из самых известных художников венецианской школы живописи Якобо Тинторетто и шедевр его сына Доменико «Побивание камнями Св. Стефания». А возле работы Леонардо Бассано поговорим о малоизвестной истории Санта Лючии, чье тело первоначально покоилось именно в этом храме, а ныне находится в стеклянном саркофаге в другой церкви Венеции.

Церковь-восьмигранник
Позже я познакомлю вас с историей удивительной базилики Санта-Мария-делла-Салюте — к ней вы также выйдете уютными нетуристическими тропами. Узнаете, как родилась идея построить единственный в Венеции храм-восьмигранник, осмотрите картины Тициана и чудотворную икону 10 века, у которой до сих пор местные жители просят о здоровье.

Джудекка и Дорсудоро: о традициях венецианцев
На прогулке по тихой и тенистой набережной Джудекка вы взглянете на панорамы самого грандиозного канала Венеции, по которому в порт заходят круизные лайнеры. Я расскажу о традиции строить понтонный мост через этот канал и великом празднике избавления от чумы, когда набережные напоминают «лежбища морских котиков». А на противоположном берегу, в районе Дорсодуро вы посетите единственную в Венеции старинную мастерскую гондол. И, пройдя тайными тропами, окажетесь снова в центре города.

О венецианских дожах и не только
По дороге вы также сможете заглянуть на самый роскошный Бал Дожа, вернее, взглянуть — подробности при встрече! Услышите о местных «пантеонах», о том, как можно было отказаться от занимаемой должности дожа, которая была пожизненной. И, конечно, все это время я буду рассказывать о знаковых событиях в истории Венецианской Республики, особенностях государственного устройства и методах строительства в таком необычном месте.

Организационные детали

Дополнительные расходы

  • Билет на вапоретто — 7,50 евро/человека на одну поездку (1 час 15 минут). А если вы купите билет на 24 часа за 20 евро, в программу можно будет включить и зону Арсенала.
  • Для передвижения мы можем использовать не только вапоретто, но и трагетто, деревянную лодочку с двумя гребцами, — «два евро, две минуты страха, и мы на другом берегу Большого канала»
  • Билет на колокольню — 6 евро/взрослого, 4 евро/ребенка (по желанию)
Нетуристическая Венеция в центре города
Нетуристическая Венеция в центре города
Нетуристическая Венеция в центре города
Нетуристическая Венеция в центре города
Нетуристическая Венеция в центре города
Нетуристическая Венеция в центре города
Нетуристическая Венеция в центре города
Нетуристическая Венеция в центре города
Нетуристическая Венеция в центре города
Нетуристическая Венеция в центре города
Нетуристическая Венеция в центре города
Нетуристическая Венеция в центре города
Нетуристическая Венеция в центре города

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  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Татьяна
Татьяна
За время моего проживания в Венето я глубоко изучила историю, обычаи, нравы и характер этого удивительного региона, который был когда-то сильнейшим и богатейшим государством на территории современной Италии. После длительного и серьезного изучения материала успешно сдала экзамены и получила официальную лицензию, необходимую для проведения экскурсий на территории Италии.
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

18 февраля 2020
Замечательная экскурсия. Позволяет посмотреть на Венецию с другой стороны. Очень рекомендуем гида Татьяну как эрудированного, внимательного, доброжелательного рассказчика.

Татьяна проводит ещё 1 экскурсию

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