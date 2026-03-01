5 причин купить эту экскурсию
- 🛶 Уникальные маршруты по нетуристическим тропам
- 🎨 Шедевры венецианских живописцев в редких храмах
- 🔧 Посещение старинной мастерской гондол
- 🏰 Истории о венецианских дожах и их балах
- 🌟 Потрясающие виды с Кипарисового острова
Что можно увидеть
- Церковь Сан-Джорджо-Маджоре
- Бассейн Св. Марка
- Каналы Гранде и Джудекка
- Церковь Санта-Мария-делла-Салюте
- Мастерская гондол
Описание экскурсии
Секреты Кипарисового острова
Преодолев единственный оживленный участок маршрута по Славянской набережной, вы окажетесь на одном из удивительных островов лагуны (5 минут в пути). С колокольни и смотровой площадки церкви Сан-Джорджо-Маджоре вам откроются потрясающие виды на центр, Бассейн Св. Марка, каналы Гранде и Джудекка. Вы услышите историю о падении фигуры архангела во время церемонии венчания, узнаете о бывших «островах скорби», крупнейших и самых фешенебельных отелях Венеции, а также о самой мощной в мире судостроительной верфи в эпоху Средневековья, где впервые освоили конвейерный метод сборки.
Шедевры и реликвии церкви Сан-Джорджо-Маджоре
В прекрасной классической римской базилике, не похожей на другие церкви Венеции всегда величественная тишина и особая атмосфера. Здесь вы осмотрите ценные произведения искусства — «Тайную Вечерю» одного из самых известных художников венецианской школы живописи Якобо Тинторетто и шедевр его сына Доменико «Побивание камнями Св. Стефания». А возле работы Леонардо Бассано поговорим о малоизвестной истории Санта Лючии, чье тело первоначально покоилось именно в этом храме, а ныне находится в стеклянном саркофаге в другой церкви Венеции.
Церковь-восьмигранник
Позже я познакомлю вас с историей удивительной базилики Санта-Мария-делла-Салюте — к ней вы также выйдете уютными нетуристическими тропами. Узнаете, как родилась идея построить единственный в Венеции храм-восьмигранник, осмотрите картины Тициана и чудотворную икону 10 века, у которой до сих пор местные жители просят о здоровье.
Джудекка и Дорсудоро: о традициях венецианцев
На прогулке по тихой и тенистой набережной Джудекка вы взглянете на панорамы самого грандиозного канала Венеции, по которому в порт заходят круизные лайнеры. Я расскажу о традиции строить понтонный мост через этот канал и великом празднике избавления от чумы, когда набережные напоминают «лежбища морских котиков». А на противоположном берегу, в районе Дорсодуро вы посетите единственную в Венеции старинную мастерскую гондол. И, пройдя тайными тропами, окажетесь снова в центре города.
О венецианских дожах и не только
По дороге вы также сможете заглянуть на самый роскошный Бал Дожа, вернее, взглянуть — подробности при встрече! Услышите о местных «пантеонах», о том, как можно было отказаться от занимаемой должности дожа, которая была пожизненной. И, конечно, все это время я буду рассказывать о знаковых событиях в истории Венецианской Республики, особенностях государственного устройства и методах строительства в таком необычном месте.
Организационные детали
Дополнительные расходы
- Билет на вапоретто — 9,50 евро/человека на одну поездку (1 час 15 минут). А если вы купите билет на 24 часа за 20 евро, в программу можно будет включить и зону Арсенала.
- Для передвижения мы можем использовать не только вапоретто, но и трагетто, деревянную лодочку с двумя гребцами, — «два евро, две минуты страха, и мы на другом берегу Большого канала»
- Билет на колокольню — 8 евро/взрослого, 5 евро/ребенка (по желанию)
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Отзывы и рейтинг
Спасибо Вам, Татьяна, за уделённые нам два с половиной часа!
Татьяна интересный рассказчик, владеющий темой.
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