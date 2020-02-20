9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Создать свою венецианскую маску

Наша встреча пройдет в уютной мастерской, где снималась программа с Жанной Бадоевой «Жизнь других» о путешествиях : чем уникально это место, я расскажу при встрече. Здесь под руководством профессионального художника за время мастер-класса вы создадите персональную венецианскую маску — самостоятельно изготовите её, а затем раскрасите, используя краски и темперы разных цветов. А завершающими штрихами станут перья, ленты и пайетки! В результате из путешествия вы привезете кусочек венецианской культуры — изящную маску ручной работы.

Всё о главном символе Венеции

Во время мастер-класса я расскажу, почему именно маска олицетворяет культуру Венеции. Вы перенесетесь в эпохи, когда маска была другом и покровителем, запрещалась, а затем узаконивалась и берегла честь семьи. Я расскажу о средневековых законах, касающихся ношения маски и переодеваний, и о том, почему маска стала символом свободы и нарушения всех социальных и моральных правил Венецианской республики. Женщины, маскирующиеся под мужчин, и мужчины, переодевающиеся женщинами, Баута и Табарро, Немая маска и Моретта, Арлекино и Доктор — вы узнаете об истории, символизме и значении каждой традиционной маски.