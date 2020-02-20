9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Открыть секреты главного символа Венеции и создать традиционную маску под руководством художника

Anya
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Anya – ваш гид
Если понадобится отыскать самый венецианский сувенир, каждый путешественник непременно выберет карнавальную маску.

Вам предстоит не просто прикоснуться к истории главного символа Венеции, но и создать его своими руками! В мастерской под руководством художника вы изготовите, раскрасите темперами и декорируете перьями и лентами традиционную маску.

А с моей помощью разберетесь в её разновидностях и узнаете, какие истории, интриги, тайны и символы связаны с культовым венецианским аксессуаром.
60 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 1 друга
Пешеходная
Продолжительность 1 час
До 2 человек
Можно с детьми
Встреча у мастерской
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У этой экскурсии9 отзывов
5
Венецианские маски: история и мастер-класс
Венецианские маски: история и мастер-класс

Что вас ожидает

Создать свою венецианскую маску
Наша встреча пройдет в уютной мастерской, где снималась программа с Жанной Бадоевой «Жизнь других» о путешествиях : чем уникально это место, я расскажу при встрече. Здесь под руководством профессионального художника за время мастер-класса вы создадите персональную венецианскую маску — самостоятельно изготовите её, а затем раскрасите, используя краски и темперы разных цветов. А завершающими штрихами станут перья, ленты и пайетки! В результате из путешествия вы привезете кусочек венецианской культуры — изящную маску ручной работы.

Всё о главном символе Венеции
Во время мастер-класса я расскажу, почему именно маска олицетворяет культуру Венеции. Вы перенесетесь в эпохи, когда маска была другом и покровителем, запрещалась, а затем узаконивалась и берегла честь семьи. Я расскажу о средневековых законах, касающихся ношения маски и переодеваний, и о том, почему маска стала символом свободы и нарушения всех социальных и моральных правил Венецианской республики. Женщины, маскирующиеся под мужчин, и мужчины, переодевающиеся женщинами, Баута и Табарро, Немая маска и Моретта, Арлекино и Доктор — вы узнаете об истории, символизме и значении каждой традиционной маски.

Организационные детали

  • Мастер-класс по маскам оплачивается отдельно — 50 евро с человека (работа с художником, материалы)
  • При желании экскурсию можно продлить до 2 часов с мастер-классом и более сложной техникой раскрашивания. В этом случае экскурсия будет стоить 100 евро, а мастер-класс — 90 евро с человека.
Венецианские маски: история и мастер-класс
Венецианские маски: история и мастер-класс
Венецианские маски: история и мастер-класс
Венецианские маски: история и мастер-класс
Венецианские маски: история и мастер-класс
Венецианские маски: история и мастер-класс
Венецианские маски: история и мастер-класс
Венецианские маски: история и мастер-класс

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у мастерской.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Anya
Anya
Добрый день! Меня зовут Анна, я лицензированный гид с многолетним опытом работы и просто человек, влюбленный в Венецию и свою профессию. Живу в Венеции уже 14 лет, большую часть из которых работала в туристической компании, составляя индивидуальные путешествия, свадебные церемонии и этногастрономические туры. Для меня как гида самое большое удовольствие — открывать Венецию для путешественников, видеть, как рождается интерес к этому волшебному городу, влюблять в него и передавать то неуловимое, что обычно ускользает от взгляда туриста. Я помогу увидеть город на воде глазами поэтов, художников, мыслителей и, конечно же, простых венецианцев. Буду рада посоветовать вам, где лучше остановится и как провести время в Венеции, окажу телефонную поддержку и помощь в любых вопросах, касающихся вашей поездки. Жду вас с нетерпением у нас в гостях и обещаю, что вы будете очарованы Венецией!
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9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

20 февраля 2020
Расписать маску самостоятельно - это обязательно нужно сделать в Венеции! особненно, если вы с детьми
15 февраля 2020
Большое спасибо Анне за экскурсию. Остались очень довольны!
23 декабря 2019
Прекрасное впечатление о прекрасной Венеции) Не первый раз в городе, но до этого были летом. Зимняя поездка создала новогоднее настроение, и захотелось творчества) Анна очень интересный рассказчик, мой ребенок был увлечен процессом, хотя поначалу мы переживали что ничего не получится...В итоге у нас две потрясающих уникальных маски, творческое настроение и еще один маленький уголок Венеции в сердце!
19 октября 2019
Отлично провести время, особенно с детьми - много впечатлений, маска своими руками!
5 сентября 2019
Великолепная экскурсия! Спасибо Анне за терпение при росписи масок!))). Очень интересно рассказывает и не только по теме экскурсии , но и в целом об истории Венеции. Огромное спасибо за то, что помогала ориентироваться в направлениях водного транспортна. Все прошло великолепно!
1 сентября 2019
Аня, замечательный экскурсовод. Я была с ребёнком 8 лет и мамой. У нас у всех остались очень приятные впечатления от экскурсии. Чувствуется, что Аня живёт в Венеции. Она знает очень много историй про Венецию. Эти истории заинтриговали нас всех и мы обязательно приедем ещё раз и и обязательно пойдём на экскурсию с Аней. Очень понравилась отдельная экскурсия в мастерскую масок. Маски
у нас получились замечательные!
Дочка в восторге!
25 июня 2019
Подарили ребёнку на день Рождения, с подарком не прогадали. Она осталась очень довольна! Спасибо Анне большое, мы очень здорово провели время!
6 мая 2019
Все было просто супер! Анна - отличный собеседник, профессиональный гид и очень искренний житель того города, который шаг за шагом распаковывает своим гостям. Мы славно погуляли, все прошло на одном дыхании и с каким-то очень приятным послевкусием. Прогулка понравилась всей семье, включая детей. После этого мы еще наполучали массу рекомендаций и инструкций, которыми максимально комфортно воспользовались уже потом самостоятельно. Анна, спасибо Вам за такое внимание и душевный подход, а также за такое трепетное отношение к атмосфере города и легкость в ее передаче!
19 марта 2019
Прекрасная экскурсия-мастеркласс! Сделали своими руками маску, хорошие впечатления и сувенир на память :) Анна интересно преподает материал, всем рекомендую!

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