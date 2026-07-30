9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Наша встреча пройдет в уютной мастерской, где снималась программа с Жанной Бадоевой «Жизнь других» о путешествиях: чем уникально это место, я расскажу при встрече. Во время мастер-класса под руководством профессионального художника вы раскрасите персональную венецианскую маску используя краски и темперы разных цветов. А завершающими штрихами станут украшения от мастера. В результате из путешествия вы привезете кусочек венецианской культуры — изящную маску ручной работы.
Всё о главном символе Венеции
Во время мастер-класса я расскажу, почему именно маска олицетворяет культуру Венеции. Вы перенесетесь в эпохи, когда маска была другом и покровителем, запрещалась, а затем узаконивалась и берегла честь семьи. Я расскажу о средневековых законах, касающихся ношения маски и переодеваний, и о том, почему маска стала символом свободы и нарушения всех социальных и моральных правил Венецианской республики. Женщины, маскирующиеся под мужчин, и мужчины, переодевающиеся женщинами, Баута и Табарро, Немая маска и Моретта, Арлекино и Доктор — вы узнаете об истории, символизме и значении каждой традиционной маски.
Организационные детали
Мастер-класс по маскам оплачивается отдельно — €60 за чел. (работа с художником, материалы)
При желании экскурсию можно продлить до 2 часов с мастер-классом и более сложной техникой раскрашивания. В этом случае экскурсия будет стоить €140 за всех, а мастер-класс — €120 за чел.
Мастер-класс подходит для детей от 5 лет
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У мастерской
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Венеции
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провела экскурсии для 4048 туристов
Я лицензированный гид с многолетним опытом работы и человек, влюблённый в Венецию и свою профессию. Живу здесь с 2005 года, часть этого времени работала в туристической компании, составляя индивидуальные путешествия.
После читать дальшеуменьшить
окончания Венецианского университета Ca’ Foscari, где получила степень магистра искусств и гуманитарных наук, и после глубокого изучения истории Венецианской Республики, стараюсь делиться своими знаниями с гостями города.
Для меня, как для гида, самое большое удовольствие — открывать Венецию для путешественников, видеть, как рождается интерес к этому волшебному городу, влюблять в него и передавать то неуловимое, что обычно ускользает от взгляда туриста. Я помогу увидеть город на воде глазами поэтов, художников, мыслителей и, конечно же, простых венецианцев.
Буду рада посоветовать, где лучше остановиться и как провести время в Венеции, окажу поддержку и помощь в любых вопросах. Жду вас с нетерпением у нас в гостях и обещаю, что вы будете очарованы Венецией!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 21 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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–
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1
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–
1
–
Анастасия
прекрасный мастер-класс!
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Е
Елена
Под рассказы Анны и под чутким руководством великолепного мастера Никола, мои дети создали две прекрасные маски! Большая ценность в том, что это маски их собственного дизайна и творчества, а не маски из многочисленных киосков.
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Татьяна
Прекрасное времяпрепровождения с детьми и не только))) завораживающий процесс изготовления Венецианских масок, наряду с интересными историями их появления. И потрясающие виды по дороге в эту удивительную мастерскую. Спасибо огромное за этот бесценный опыт нашему гиду Анне)))
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Алексей
Все было просто супер! Анна - отличный собеседник, профессиональный гид и очень искренний житель того города, который шаг за шагом распаковывает своим гостям. Мы славно погуляли, все прошло на одном читать дальшеуменьшить
дыхании и с каким-то очень приятным послевкусием. Прогулка понравилась всей семье, включая детей. После этого мы еще наполучали массу рекомендаций и инструкций, которыми максимально комфортно воспользовались уже потом самостоятельно. Анна, спасибо Вам за такое внимание и душевный подход, а также за такое трепетное отношение к атмосфере города и легкость в ее передаче!
Анна
Ответ организатора:
Алексей, благодарю Вас за отзыв и за высокую оценку меня как гида и личность! Мне безмерно приятно читать ваши слова! До встречи в Венеции! Анна
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М
Максим
Всё было отлично. Очень понравилось.
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Natallia
Большое спасибо сайту tripster и экскурсоводу Анне. Не первый раз пользуюсь в услугами сайта и всегда получаю огромное удовольствие от организации заказа экскурсии и подбора экскурсовода! Большое спасибо Анне, нас покорила читать дальшеуменьшить
скорость реагирования на наш запрос, подбор материала и формат проведения экскурсии! А запрос был непростой… девочка 5,5 лет с родителями!!! 😀 Наша дочь с удовольствием прослушала материал, прошла весь предложенный маршрут и разрисовала венецианскую маску!!!! И для нас родителей была и интересная и приятная! А ещё Анна успевает для делать прекрасные фото! 😊
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