9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Если понадобится отыскать самый венецианский сувенир, каждый путешественник непременно выберет карнавальную маску. Вам предстоит не просто прикоснуться к истории главного символа Венеции, но и создать его своими руками! В мастерской под руководством художника вы раскрасите традиционную маску. А с моей помощью разберетесь в её разновидностях и узнаете, какие истории, интриги, тайны и символы связаны с культовым венецианским аксессуаром.

Описание мастер-класса

Создать свою венецианскую маску

Наша встреча пройдет в уютной мастерской, где снималась программа с Жанной Бадоевой «Жизнь других» о путешествиях: чем уникально это место, я расскажу при встрече. Во время мастер-класса под руководством профессионального художника вы раскрасите персональную венецианскую маску используя краски и темперы разных цветов. А завершающими штрихами станут украшения от мастера. В результате из путешествия вы привезете кусочек венецианской культуры — изящную маску ручной работы.

Всё о главном символе Венеции

Во время мастер-класса я расскажу, почему именно маска олицетворяет культуру Венеции. Вы перенесетесь в эпохи, когда маска была другом и покровителем, запрещалась, а затем узаконивалась и берегла честь семьи. Я расскажу о средневековых законах, касающихся ношения маски и переодеваний, и о том, почему маска стала символом свободы и нарушения всех социальных и моральных правил Венецианской республики. Женщины, маскирующиеся под мужчин, и мужчины, переодевающиеся женщинами, Баута и Табарро, Немая маска и Моретта, Арлекино и Доктор — вы узнаете об истории, символизме и значении каждой традиционной маски.

Организационные детали