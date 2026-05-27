Описание экскурсииЭто путешествие для гурманов, где каждое блюдо — страница истории. Вместо меню для туристов — cicchetti (закуски в стиле тапас) в аутентичных бакари, свежие морепродукты с рынка Риальто и мясные закуски. Вы попробуете sarde in saor — сардины в сладком маринаде, узнаете, почему венецианцы обожали пряности и как соль спасла город от упадка. Дегустация вин в винных барах или у знаменитого сомелье Италии. По желанию, мастер-класс итальянской кухни на следующий день.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Вина и закуски оплачиваются отдельно от 20€ на человека
- Выбор закусок и вин на ваше усмотрение
Где начинаем и завершаем?
Начало: Италия, область Венеция, Венеция, район Сан-Поло
Завершение: Площадь Святого Марка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
