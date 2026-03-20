24 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Приглашаем вас на незабываемое путешествие по островам Венецианской лагуны.
Откройте для себя мир мастерства стеклодувов на Мурано, познакомьтесь с яркими традициями и разноцветными домами Бурано, исследуйте спокойствие и историческое наследие Торчелло.
Вас ждет погружение в уникальную атмосферу каждого острова, где каждый шаг рассказывает свою историю.
Эта экскурсия - идеальный способ увидеть и почувствовать настоящую Венецию, её историю и культурное богатство
Откройте для себя мир мастерства стеклодувов на Мурано, познакомьтесь с яркими традициями и разноцветными домами Бурано, исследуйте спокойствие и историческое наследие Торчелло.
Вас ждет погружение в уникальную атмосферу каждого острова, где каждый шаг рассказывает свою историю.
Эта экскурсия - идеальный способ увидеть и почувствовать настоящую Венецию, её историю и культурное богатство
6 причин купить эту экскурсию
- 🌈 Разноцветные дома Бурано
- 🔥 Уникальное стекло Мурано
- 🌿 Умиротворение Торчелло
- 📜 Исторические легенды
- 🎨 Искусство и ремесла
- 🍷 Аутентичные кафе
Что можно увидеть
- Стеклодувная галерея
- Мост Дьявола
- Византийская церковь VII века
- Разноцветные здания Бурано
Описание экскурсии
Колорит венецианских островов
Вы посетите три изумительных острова Венецианской лагуны, каждый из которых имеет собственный характер и даже диалект. В программе экскурсии:
- Мурано — я расскажу, почему именно здесь с XIII века производится всемирно известное стекло. Вы зайдете в стеклодувную галерею и увидите, как мастер превращает раскаленный кусок стекла в произведение искусства. Я покажу раритетные и современные экспонаты из муранского стекла. При желании, вы сможете приобрести их для себя или на подарки.
- Торчелло — не самый известный, но совершенно необыкновенный остров. Здесь по-прежнему живут коренные венецианцы, нет туристических толп и много симпатичных кафе и садов. Вы узнаете легенду «Моста Дьявола» и посетите великолепную византийскую церковь VII века, где Хемингуэй написал роман «Там за рекой, в тени деревьев».
- Бурано — остров, знаменитый яркими разноцветными зданиями. Причем, каждый дом имеет свой, установленный муниципалитетом Бурано, цвет, который хозяева имеют права менять только по согласованию с мэрией. Я познакомлю вас с буранскими кружевницами, расскажу их истории и традиции.
Организационные детали
- Передвижение между островами не включено в стоимость. Можно воспользоваться общественным водным транспортом «вапоретто» (суточный абонемент на человека — €25) или заказать индивидуальный катер (€160 в час для 4 пассажиров, необходимо минимум 3 часа).
- Напитки и еда оплачиваются отдельно
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерий — ваш гид в Венеции
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 2182 туристов
Привет всем! Меня зовут Валерий. Я живу в Венеции с 2010 года и с большим удовольствием работаю частным гидом. Обещаю приятную компанию, увлекательную беседу и занимательные рассказы о венецианских традициях, истории, вкусах и кухне.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 94 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Сегодня мы были на экскурсии «Венецианское трио…». Этот тот самый случай, когда реальность превзошла ожидания. Получилась такая по-домашнему уютная прогулка с интересным человеком. Валерий адаптировал экскурсию под нас, получилось всё
Вам был полезен этот отзыв?
Т
Хотим выразить искреннюю благодарность нашему гиду Валерию, который провел для нас две незабываемые экскурсии - Венецианское трио: острова Мурано, Бурано и Торчелло и Обзорная по Венеции. Материал подаётся живо, увлекательно
Вам был полезен этот отзыв?
великолепный гид, большой профессионал своего дела, и очень круто делает фотки!)) Рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Хотим выразить Валерию свою безмерную благодарность за этот невероятный день на венецианских островах! Это был не просто стандартный тур, а настоящее путешествие с душой. как же нам повезло, что мы
Вам был полезен этот отзыв?
Очень четкий, знает многочисленные факты, интересный рассказчик и у него везде связи 😎 С самого начала все понравилось!
Валерий очень четкий человек, как только опубликовали запрос, сразу же написал и потом
Валерий очень четкий человек, как только опубликовали запрос, сразу же написал и потом
Вам был полезен этот отзыв?
Острова Мурано и Бурано в целом нам понравились. Нам было приятно, что Валерий помог организовать обед для ребёнка, в том числе договорился о заказе еды из другого ресторана — это
Валерий
Ответ организатора:
Марина, благодарю Вас за отзыв.
Отмену поездки на остров Торчелло мы обсудили с Вами по прибытии на остров Бурано. Информацию про
Отмену поездки на остров Торчелло мы обсудили с Вами по прибытии на остров Бурано. Информацию про
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Венеции
Похожие экскурсии на «Венецианское трио: острова Мурано, Бурано и Торчелло»
Индивидуальная
до 6 чел.
4 в 1: путешествие по островам Венецианской лагуны
Погрузитесь в атмосферу волшебства и красоты, посетив четыре уникальных острова Венеции за один день
13 авг в 08:30
15 авг в 08:30
от €470 за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Из Венеции - на острова Мурано и Бурано
Путешествие на острова Мурано и Бурано - это возможность увидеть мастерство стеклодувов и кружевниц, а также насладиться яркими пейзажами
Начало: У f. Te Nove «B»
Расписание: ежедневно в 09:30 и 12:00
Завтра в 09:30
10 авг в 09:30
€95 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Поездка на острова Мурано и Бурано
Посетите острова Мурано и Бурано в Венеции и узнайте об их уникальных традициях. Погрузитесь в атмосферу спокойствия и красоты
Начало: Piazzale Roma, перед магазином Coop
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от €334 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Острова Венецианской лагуны Мурано, Бурано и Торчелло
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности с туристом
€300 за всё до 5 чел.
от €267 за экскурсию