24 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Путешествовала с дочерью 14 лет, и конечно хотелось посмотреть по максимому, и познакомиться с Венецией и островной жизнью, как неотъемлемой частью истории . Валерий встретил нас в холле нашего отеля и мы начали свой путь к вапоретто. По пути , Валерий показал нам самую узкую улицу Вннеции, рассказал о самой Венеции., дополнив наши знания от предыдущих экскурсий. Комфортный, приятный, увлечённый человек, знающий материал показал нам фабрику по стеклу, рассказал про историю островов, сделал прекрасные фото. Мы получили прекрасные впечатления от экскурсии, узнав исторические данные про мост Дьявола, церковь и т д в конце экскурсии мы проголодались и Валерий порекомендовал нам прекрасный ресторан, где мы уже получили гастрономическое удовольствие! Спасибо Вам .