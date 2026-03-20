24 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Венецианское трио: острова Мурано, Бурано и Торчелло

Погрузитесь в мир венецианской культуры с экскурсией по трём уникальным островам. Откройте для себя мастерство, традиции и неповторимый колорит
Приглашаем вас на незабываемое путешествие по островам Венецианской лагуны.

Откройте для себя мир мастерства стеклодувов на Мурано, познакомьтесь с яркими традициями и разноцветными домами Бурано, исследуйте спокойствие и историческое наследие Торчелло.

Вас ждет погружение в уникальную атмосферу каждого острова, где каждый шаг рассказывает свою историю.

Эта экскурсия - идеальный способ увидеть и почувствовать настоящую Венецию, её историю и культурное богатство
4.8
94 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌈 Разноцветные дома Бурано
  • 🔥 Уникальное стекло Мурано
  • 🌿 Умиротворение Торчелло
  • 📜 Исторические легенды
  • 🎨 Искусство и ремесла
  • 🍷 Аутентичные кафе
Венецианское трио: острова Мурано, Бурано и Торчелло
Венецианское трио: острова Мурано, Бурано и Торчелло
Венецианское трио: острова Мурано, Бурано и Торчелло

Что можно увидеть

  • Стеклодувная галерея
  • Мост Дьявола
  • Византийская церковь VII века
  • Разноцветные здания Бурано

Описание экскурсии

Колорит венецианских островов

Вы посетите три изумительных острова Венецианской лагуны, каждый из которых имеет собственный характер и даже диалект. В программе экскурсии:

  • Мурано — я расскажу, почему именно здесь с XIII века производится всемирно известное стекло. Вы зайдете в стеклодувную галерею и увидите, как мастер превращает раскаленный кусок стекла в произведение искусства. Я покажу раритетные и современные экспонаты из муранского стекла. При желании, вы сможете приобрести их для себя или на подарки.
  • Торчелло — не самый известный, но совершенно необыкновенный остров. Здесь по-прежнему живут коренные венецианцы, нет туристических толп и много симпатичных кафе и садов. Вы узнаете легенду «Моста Дьявола» и посетите великолепную византийскую церковь VII века, где Хемингуэй написал роман «Там за рекой, в тени деревьев».
  • Бурано — остров, знаменитый яркими разноцветными зданиями. Причем, каждый дом имеет свой, установленный муниципалитетом Бурано, цвет, который хозяева имеют права менять только по согласованию с мэрией. Я познакомлю вас с буранскими кружевницами, расскажу их истории и традиции.

Организационные детали

  • Передвижение между островами не включено в стоимость. Можно воспользоваться общественным водным транспортом «вапоретто» (суточный абонемент на человека — €25) или заказать индивидуальный катер (€160 в час для 4 пассажиров, необходимо минимум 3 часа).
  • Напитки и еда оплачиваются отдельно

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерий
Валерий — ваш гид в Венеции
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 2182 туристов
Привет всем! Меня зовут Валерий. Я живу в Венеции с 2010 года и с большим удовольствием работаю частным гидом. Обещаю приятную компанию, увлекательную беседу и занимательные рассказы о венецианских традициях, истории, вкусах и кухне.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на последних 30 из 94 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Ю
Сегодня мы были на экскурсии «Венецианское трио…». Этот тот самый случай, когда реальность превзошла ожидания. Получилась такая по-домашнему уютная прогулка с интересным человеком. Валерий адаптировал экскурсию под нас, получилось всё
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очень гармонично, интересно, он показал нам совершенно другую Венецию, познакомил с технологией производства муранского стекла, показал уютные места в Бурано, где мы за приятными разговорами ели чикетти (венецианские закуски), пили кофе с тирамису и наслаждались местным колоритом.
Третий остров исключили по нашей просьбе в связи с тем, что нам нужно было на поезд, и здесь Валерий нам подсказал, как оптимально быстро успеть и не опоздать (мы успели, Валерий, Вам отдельное спасибо за это).
Есть небольшое сожаление-мы не попали к нему на другие экскурсии, которые, мы уверены, очень интересные.
Рекомендую этого гида, не пожалеете, а, наоборот, влюбитесь в Венецию еще сильнее.

Сегодня мы были на экскурсии «Венецианское трио…». Этот тот самый случай, когда реальность превзошла ожидания. Получилась
Сегодня мы были на экскурсии «Венецианское трио…». Этот тот самый случай, когда реальность превзошла ожидания. Получилась
Сегодня мы были на экскурсии «Венецианское трио…». Этот тот самый случай, когда реальность превзошла ожидания. Получилась
Сегодня мы были на экскурсии «Венецианское трио…». Этот тот самый случай, когда реальность превзошла ожидания. Получилась
Сегодня мы были на экскурсии «Венецианское трио…». Этот тот самый случай, когда реальность превзошла ожидания. Получилась
Сегодня мы были на экскурсии «Венецианское трио…». Этот тот самый случай, когда реальность превзошла ожидания. Получилась
Сегодня мы были на экскурсии «Венецианское трио…». Этот тот самый случай, когда реальность превзошла ожидания. Получилась
Сегодня мы были на экскурсии «Венецианское трио…». Этот тот самый случай, когда реальность превзошла ожидания. Получилась
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Т
Хотим выразить искреннюю благодарность нашему гиду Валерию, который провел для нас две незабываемые экскурсии - Венецианское трио: острова Мурано, Бурано и Торчелло и Обзорная по Венеции. Материал подаётся живо, увлекательно
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и очень структурировано: чувствуется глубокое знание истории, культуры и множества нюансов, которые невозможно найти в путеводителях. Каждая история — не сухой факт, а яркий образ, благодаря которому город и острова буквально оживают на глазах.
Атмосфера экскурсии невероятно комфортная, было легко и по-домашнему тепло. Возникло ощущение не формального маршрута, а прогулки с человеком, который искренне любит своё дело и умеет этой любовью делиться.
Венеция была показана с такой необычной, глубокой и душевной стороны, что частичка этого города навсегда осталась в наших сердцах.
Искренне рекомендуем экскурсии с Валерием всем, кто ценит качественную подачу, интеллект, человеческое тепло и настоящее погружение в атмосферу места. Это тот редкий случай, когда впечатления остаются надолго и хочется возвращаться снова и снова. 🙏🙏🙏

Хотим выразить искреннюю благодарность нашему гиду Валерию, который провел для нас две незабываемые экскурсии - Венецианское
Хотим выразить искреннюю благодарность нашему гиду Валерию, который провел для нас две незабываемые экскурсии - Венецианское
Хотим выразить искреннюю благодарность нашему гиду Валерию, который провел для нас две незабываемые экскурсии - Венецианское
Хотим выразить искреннюю благодарность нашему гиду Валерию, который провел для нас две незабываемые экскурсии - Венецианское
Хотим выразить искреннюю благодарность нашему гиду Валерию, который провел для нас две незабываемые экскурсии - Венецианское
Хотим выразить искреннюю благодарность нашему гиду Валерию, который провел для нас две незабываемые экскурсии - Венецианское
Хотим выразить искреннюю благодарность нашему гиду Валерию, который провел для нас две незабываемые экскурсии - Венецианское
Хотим выразить искреннюю благодарность нашему гиду Валерию, который провел для нас две незабываемые экскурсии - Венецианское
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Алена
великолепный гид, большой профессионал своего дела, и очень круто делает фотки!)) Рекомендую!
великолепный гид, большой профессионал своего дела, и очень круто делает фотки!)) Рекомендую!
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Е
Хотим выразить Валерию свою безмерную благодарность за этот невероятный день на венецианских островах! Это был не просто стандартный тур, а настоящее путешествие с душой. как же нам повезло, что мы
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выбрали именно Валерия!

Отдельно хотим отметить его профессионализм и глубочайшее знание материала. Мы побывали на трех островах, и о каждом — будь то стеклодувное искусство Мурано, разноцветные домики Бурано или уникальный исторический Торчелло — Валерий рассказывал так увлеченно, с такими историческими деталями и легендами, что время пролетело незаметно. Он не читает заученный текст из интернета, он чувствует этот город и его историю, тк сам здесь живет много лет.

И, конечно, огромное спасибо ему за отличные фотографии! Валерий оказался не только отличным рассказчиком, но и прекрасным фотографом. Он знает все секретные ракурсы, где нет толп туристов, и как поймать идеальный свет на фоне каналов. Фото получились просто шедевральными.

Но на этом помощь не закончилась. Когда мы уже попрощались и думали, как добираться до аэропорта с чемоданами, Валерий помог организовать наше отправление на водном такси. Он договорился с проверенным перевозчиком, подогнал лодку прямо к удобной для нас станции и убедился, что нас довезут с комфортом. Это бесценно, когда после насыщенного дня не нужно ломать голову над логистикой.

Валерий, вы — мастер своего дела и просто душевный человек! Благодаря вам Венеция запомнится нам как самая прекрасная и безупречная поездка. Обязательно вернемся и будем рекомендовать вас всем знакомым!

Grazie mille!

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Ирина
Очень четкий, знает многочисленные факты, интересный рассказчик и у него везде связи 😎 С самого начала все понравилось!
Валерий очень четкий человек, как только опубликовали запрос, сразу же написал и потом
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мы созвонились. Обсудили все детали и договорились о встрече.
Мы были с двумя детьми и хотели посетить Мурано и Бурано. Валерий нам заранее организовал частный катер. В день экскурсии Валерий заранее приехал к нам в отель, катер также уже ждал нас у отеля. Мы отправились на острова, и что здорово Валерий попросил водителя катера проплыть часть маршрута через Венецию и рассказал нам много интересных фактов. Валерий очень хороший рассказчик, он не только исторические факты знает, но и какие-то интересные моменты из обычной жизни в Венеции.
Потом мы были на Мурано на производстве стекла очень впечатлило. Пока стеклодув выдувал изделие Валерий нам рассказал технологию, все пояснил и показал.
Далее поехали на Бурано и там мы обошли самые интересные места острова, про все Валерий нам очень подробно рассказывал.
Вернувшись в Венецию, мы сходили с Валерием в бар, он также нам рассказал местные хитрости о которых мы даже не подозревали. А позже он договорился для нас о столике в очень классном ресторане, где мы съели превосходную пасту с морепродуктами и вкуснейший тартар из тунца.
Вобщем, если вы хотели бы интересного незанудного и четкого гида, то рекомендуем Валерия!
Мы в следующий раз обязательно с ним пойдем по вкусным местам Венеции и на производство просекко!

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Марина
Острова Мурано и Бурано в целом нам понравились. Нам было приятно, что Валерий помог организовать обед для ребёнка, в том числе договорился о заказе еды из другого ресторана — это
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позволило нам комфортно провести время.

Однако в течение экскурсии сохранялось ощущение спешки — Валерий несколько раз упоминал, что ему нужно успеть на следующую экскурсию.

Остров Торчелло мы не посетили. При этом Валерий не объяснил причину и не предложил нам выбора в случае, если по времени мы не успевали.

По нашему мнению, самостоятельная поездка в данном случае позволила бы более комфортно спланировать темп и не спешить.

Валерий
Валерий
Ответ организатора:
Марина, благодарю Вас за отзыв.
Отмену поездки на остров Торчелло мы обсудили с Вами по прибытии на остров Бурано. Информацию про
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остров я вам дал во время прогулки по Бурано.
Тайминг и план проведения экскурсии 4,5 часа я выдержал в полном объёме. Пошел Вам на встречу по посещению необходимых Вам локаций.
В целом, я считаю, что мы провели вместе достаточно комфортно время и я постарался вам ответить на все ваши вопросы, в том числе и помог организовать вам обед.

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