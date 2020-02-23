24 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Наш экскурсовод Анжела. Внимательная, знающая, заботливая! День получился просто сказочным. Кроме запланированного маршрута, рассказов и историй, Анжела поделилась разными нетуристическими, но очень интересными нюансами. Благодаря личному обаянию Анжелы, нас всюду встречали, как дорогих гостей) И так вышло, , что буквально с первых шагов в Венеции возникли вопросы, требующие помощи, Анжела легко включалась , об’ясняла, рекомендовала, создавая ощущение поддержки на протяжении всего пребывания! Огромное спасибо!