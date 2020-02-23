24 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Венецианское трио: острова Мурано, Бурано и Торчелло

Побывать на самых живописных венецианских островах и раскрыть их характер

Валерий
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Валерий – ваш гид
Приглашаю посетить романтичные острова Венецианской лагуны: вы насладитесь красками разноцветного рыбацкого Бурано, удивитесь мастерству стеклодувов на Мурано и почувствуете умиротворение на малонаселенном идиллическом Торчелло.

Я расскажу историю, традиции и легенды островов: вы узнаете, почему на Бурано разноцветные дома, в чем секрет отсутствия людей на Торчелло и по какой причине стекло производят именно на Мурано.
215 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На кораблике
Продолжительность 4.5 часов
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии24 отзыва
4.88
Венецианское трио: острова Мурано, Бурано и Торчелло
Венецианское трио: острова Мурано, Бурано и Торчелло

Что вас ожидает

Колорит венецианских островов
Вы посетите три изумительных острова Венецианской лагуны, каждый из которых имеет собственный характер и даже диалект. В программе экскурсии:

  • Мурано — я расскажу, почему именно здесь с XIII века производится всемирно известное стекло. Вы зайдете в стеклодувную галерею и увидите, как мастер превращает раскаленный кусок стекла в произведение искусства. Я покажу раритетные и современные экспонаты из муранского стекла. При желании, вы сможете приобрести их для себя или на подарки.
  • Торчелло — не самый известный, но совершенно необыкновенный остров. Здесь по-прежнему живут коренные венецианцы, нет туристических толп и много симпатичных кафе и садов. Вы узнаете легенду «Моста Дьявола» и посетите великолепную византийскую церковь VII века, где Хемингуэй написал роман «Там за рекой, в тени деревьев».
  • Бурано — остров, знаменитый яркими разноцветными зданиями. Причем, каждый дом имеет свой, установленный муниципалитетом Бурано, цвет, который хозяева имеют права менять только по согласованию с мэрией. Я познакомлю вас с буранскими кружевницами, расскажу их истории и традиции.

Организационные детали

  • Передвижение между островами не включено в стоимость. Можно воспользоваться общественным водным транспортом «вапоретто» (суточный абонемент на человека — 20 евро) или заказать индивидуальный катер (150 евро в час, необходимо минимум 3 часа).
  • Напитки и еда оплачиваются отдельно
Венецианское трио: острова Мурано, Бурано и Торчелло
Венецианское трио: острова Мурано, Бурано и Торчелло
Венецианское трио: острова Мурано, Бурано и Торчелло
Венецианское трио: острова Мурано, Бурано и Торчелло
Венецианское трио: острова Мурано, Бурано и Торчелло
Венецианское трио: острова Мурано, Бурано и Торчелло
Венецианское трио: острова Мурано, Бурано и Торчелло
Венецианское трио: острова Мурано, Бурано и Торчелло
Венецианское трио: острова Мурано, Бурано и Торчелло
Венецианское трио: острова Мурано, Бурано и Торчелло

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Валерий
Валерий
Привет всем! Меня зовут Валерий. Я живу в Венеции 10 лет и с большим удовольствием работаю частным гидом. Обещаю приятную компанию, увлекательную беседу и занимательные рассказы о венецианских традициях, истории, вкусах и кухне.
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24 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

23 февраля 2020
Огромное спасибо Валерию за экскурсию. Все очень интересно и познавательно. Прекрасная организация. Очень понравилось посещение фабрики и галерии при ней.
9 февраля 2020
Наш экскурсовод Анжела. Внимательная, знающая, заботливая! День получился просто сказочным. Кроме запланированного маршрута, рассказов и историй, Анжела поделилась разными нетуристическими, но очень интересными нюансами. Благодаря личному обаянию Анжелы, нас всюду встречали, как дорогих гостей) И так вышло, , что буквально с первых шагов в Венеции возникли вопросы, требующие помощи, Анжела легко включалась , об’ясняла, рекомендовала, создавая ощущение поддержки на протяжении всего пребывания! Огромное спасибо!
3 февраля 2020
Отличная экскурсия
12 января 2020
Путешествовала с дочерью 14 лет, и конечно хотелось посмотреть по максимому, и познакомиться с Венецией и островной жизнью, как неотъемлемой частью истории . Валерий встретил нас в холле нашего отеля и мы начали свой путь к вапоретто. По пути , Валерий показал нам самую узкую улицу Вннеции, рассказал о самой Венеции., дополнив наши знания от предыдущих экскурсий. Комфортный, приятный, увлечённый человек, знающий материал показал нам фабрику по стеклу, рассказал про историю островов, сделал прекрасные фото. Мы получили прекрасные впечатления от экскурсии, узнав исторические данные про мост Дьявола, церковь и т д в конце экскурсии мы проголодались и Валерий порекомендовал нам прекрасный ресторан, где мы уже получили гастрономическое удовольствие! Спасибо Вам .
4 января 2020
Прекрасная экскурсия, очень профессиональный , душевный гид. Спасибо, Валерию за новое прочтение Венеции! Очень рекомендуем)))
6 декабря 2019
Валерий - не просто рядовой гид. Это человек, у коронно внутри горит огонь познания, искренний интерес к своему делу, просто любовь к тем точкам на карте, которым посвящает своё повествование. Будучи художником сможет показать вам город в отпадениях воды и в красках перил и дверных проёмов. Вы получите лучшие портретные фото на фоне островов. Валерий - это ещё ко всему прочему человек, с которым легко совместно переживаешь синдром русского нерасставания! Была на экскурсии с мужем 4.12. Это чудесный день, интересный, наполненный яркими красками и потрясающими вкусами. Очень тепло могу говорить долго. Валерию наш поклон!
11 ноября 2019
С экскурсией все сложилось, как нельзя лучше. Валерий нас встретил у подъезда дома, где мы остановились. Через 10 минут было ощущение, что знакомы уже давно. Он спросил про наши предпочтения и грамотно выстроил наш маршрут. Мы практически нигде не стояли в очередях, хотя было воскресенье. Экскурсия была содержательной и интересной. По его рекомендациям очень вкусно поели. Успели все посмотреть. Если будем ещё раз в Венеции, обязательно обратимся к нему и повторим опыт
7 ноября 2019
Вдвоём с сыном 11 лет 29 октября были на экскурсии «венецианское трио». Понравился гид , понравились острова , понравилось то , что прислушивались к нашим пожеланиям . Спасибо большое !
5 ноября 2019
Экскурсия прошла прекрасно. Спасибо гиду Валерию. Он прекрасный рассказчик, влюблённый в Венецию. И это романтическое настроение передаётся от Гида к слушателям. Путешествие по островам , роскошные виды, знакомство с уникальным производством стекла и кружевных дел мастерами, музей кружева и магазинчик изделий из Мурманского стекла на старейшей фабрике _ все это очень тронуло нас и запомниться надолго. И как вишенка на торте был небольшой, ноочень уютный ресторанчик в Бурано, где мы с мужем отметили годовщину нашей свадьбы. Великолепная кухня и прекрасный персонал сделали наш обед незабываемым. Огромное спасибо всем!!!
20 сентября 2019
Валерий провел замечательную экскурсию по островам Мурано, Бурано и Торчелло. Он ответил на все наши вопросы и очень интересно преподнес материал об истории островов и Венеции. Валерий также заказал нам столик в очень хорошем ресторане на Бурано, в который очень непросто попасть. Он продумал все мельчайшие детали, и мы остались в восторге.
Ещё 14 отзывов

Валерий проводит ещё 2 экскурсии

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