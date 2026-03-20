24 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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мы созвонились. Обсудили все детали и договорились о встрече.

Мы были с двумя детьми и хотели посетить Мурано и Бурано. Валерий нам заранее организовал частный катер. В день экскурсии Валерий заранее приехал к нам в отель, катер также уже ждал нас у отеля. Мы отправились на острова, и что здорово Валерий попросил водителя катера проплыть часть маршрута через Венецию и рассказал нам много интересных фактов. Валерий очень хороший рассказчик, он не только исторические факты знает, но и какие-то интересные моменты из обычной жизни в Венеции.

Потом мы были на Мурано на производстве стекла очень впечатлило. Пока стеклодув выдувал изделие Валерий нам рассказал технологию, все пояснил и показал.

Далее поехали на Бурано и там мы обошли самые интересные места острова, про все Валерий нам очень подробно рассказывал.

Вернувшись в Венецию, мы сходили с Валерием в бар, он также нам рассказал местные хитрости о которых мы даже не подозревали. А позже он договорился для нас о столике в очень классном ресторане, где мы съели превосходную пасту с морепродуктами и вкуснейший тартар из тунца.

Вобщем, если вы хотели бы интересного незанудного и четкого гида, то рекомендуем Валерия!

Мы в следующий раз обязательно с ним пойдем по вкусным местам Венеции и на производство просекко!