🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 56 отзывов Венеция на самом деле: путешествие за кулису туристической мекки Погрузитесь в уникальный мир Венеции, где каждый уголок хранит свои тайны. Эта экскурсия покажет город с неожиданной стороны Начало: По договорённости «Гастрономическая часть экскурсии порадует вас секретными местами, куда ходят сами венецианцы» € 170 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4.5 часа 52 отзыва Проникнуться очарованием венецианских островов за один день Погрузитесь в уникальную атмосферу Венеции, посетив её знаменитые острова. Откройте для себя мир стекла, кружева и истории Начало: В холле вашего отеля в Венеции «По желанию вы сможете пообедать в семейном рыбном ресторанчике, где подают свежайшие морепродукты и рыбу» € 220 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 8 отзывов Гастрономическое путешествие по Венеции: от чикетти до просекко Погрузитесь в мир венецианских вкусов: от ароматного кофе на площади Сан-Марко до традиционных чикетти в старинных бакари Начало: По договорённости «Напитки и еда не включены в стоимость экскурсии» € 167 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 16 отзывов Венеция для гурманов: насладитесь вкусом традиционных закусок и вина Откройте для себя настоящую Венецию через её вкусы: уникальные бакари, восхитительные чикетти и лучшие вина ждут вас Начало: Мост Риальто Венеция «Я помогу в них разобраться и познакомлю вас с интересными фактами гастрономической истории Италии» € 160 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 15 отзывов Венеция на вкус: индивидуальная экскурсия с дегустацией Прогулка по уютным улочкам Венеции с посещением традиционных кафе и пабов. Дегустация вина и закусок, знакомство с местной культурой и историей «Напитки и еда не включены в стоимость экскурсии» € 140 за всё до 6 чел.

Индивидуальная 2.5 часа 11 отзывов Вино и артишоки по-венециански: индивидуальная экскурсия в Венеции Прогулка до Сант Эразмо с дегустацией вина и фиолетовых артишоков. Насладитесь уникальными вкусами и видами Венеции «Самый известный овощ местного происхождения — фиолетовый артишок, очень ценимый гурманами всего мира, но произрастающий только здесь» € 135 за всё до 2 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 7 отзывов На родину Просекко: винодельня Вальдоббьядене с дегустацией и обедом Погрузитесь в мир итальянского вина с экскурсией из Венеции. Вас ждет уникальное Просекко, традиционная кухня и захватывающие пейзажи Начало: Piazzale Roma «еда и вино — пробовать можно всё, только не забудьте про «благодарность»:)» от € 310 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 3 отзыва Вино и Венеция - вечер в стиле местных Погрузитесь в аутентичную атмосферу Венеции, посетив традиционные мини-бары. Откройте для себя винные сюжеты города и насладитесь местными закусками Начало: у вокзала Санта-Лучия «Мы заглянем в два мини-бара в красивых, но нетуристических районах Санта-Кроче, Дорсодуро, Сан-Поло» € 150 за всё до 9 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 1 отзыв В гости к венецианским аристократам - ужинать Попробовать настоящую итальянскую кухню не в ресторане, а дома у графа Начало: По договорённости (у моста Риальто или вашего отел... «Мы обсудим заранее ваши гастрономические предпочтения:» € 230 за человека

Индивидуальная 2 часа 4 отзыва Венецианские бакари: эксклюзивное погружение в культуру вина и закусок Познакомьтесь с уникальным миром венецианских бакари, где вино и закуски рассказывают истории местных традиций Начало: У железнодорожного вокзала Санта Лучия «В бакаро нет сидячих мест, зато есть прекрасное вино и разнообразные местные закуски» € 150 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа Винный мир Италии с венецианским сомелье Детально разобраться в тонкостях национальных вин и научиться грамотной технике дегустации Начало: У моста Риальто «А в двух типичных бакари, применяя правильную технику дегустации, попробуете белые и красные сорта, и, при желании, отведаете вкуснейшие закуски «чикетти» — шедевры местной кухни» € 140 за всё до 6 чел.