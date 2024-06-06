Гастрономические экскурсии Венеции

Найдено 12 экскурсий в категории «Гастрономические» в Венеции на русском языке, цены от €130. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Венеция на самом деле
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
56 отзывов
Венеция на самом деле: путешествие за кулису туристической мекки
Погрузитесь в уникальный мир Венеции, где каждый уголок хранит свои тайны. Эта экскурсия покажет город с неожиданной стороны
Начало: По договорённости
«Гастрономическая часть экскурсии порадует вас секретными местами, куда ходят сами венецианцы»
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
170 за всё до 4 чел.
Проникнуться очарованием венецианских островов за один день
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
52 отзыва
Проникнуться очарованием венецианских островов за один день
Погрузитесь в уникальную атмосферу Венеции, посетив её знаменитые острова. Откройте для себя мир стекла, кружева и истории
Начало: В холле вашего отеля в Венеции
«По желанию вы сможете пообедать в семейном рыбном ресторанчике, где подают свежайшие морепродукты и рыбу»
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
220 за всё до 4 чел.
Гастрономическое свидание с Венецией
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
8 отзывов
Гастрономическое путешествие по Венеции: от чикетти до просекко
Погрузитесь в мир венецианских вкусов: от ароматного кофе на площади Сан-Марко до традиционных чикетти в старинных бакари
Начало: По договорённости
«Напитки и еда не включены в стоимость экскурсии»
Сегодня в 15:30
Завтра в 10:30
167 за всё до 4 чел.
Венеция для гурманов
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
16 отзывов
Венеция для гурманов: насладитесь вкусом традиционных закусок и вина
Откройте для себя настоящую Венецию через её вкусы: уникальные бакари, восхитительные чикетти и лучшие вина ждут вас
Начало: Мост Риальто Венеция
«Я помогу в них разобраться и познакомлю вас с интересными фактами гастрономической истории Италии»
Завтра в 09:00
16 июня в 09:00
160 за всё до 6 чел.
Венеция на вкус
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
15 отзывов
Венеция на вкус: индивидуальная экскурсия с дегустацией
Прогулка по уютным улочкам Венеции с посещением традиционных кафе и пабов. Дегустация вина и закусок, знакомство с местной культурой и историей
«Напитки и еда не включены в стоимость экскурсии»
11 июня в 15:00
12 июня в 10:00
140 за всё до 6 чел.
Вино и артишоки по-венециански
Индивидуальная
2.5 часа
11 отзывов
Вино и артишоки по-венециански: индивидуальная экскурсия в Венеции
Прогулка до Сант Эразмо с дегустацией вина и фиолетовых артишоков. Насладитесь уникальными вкусами и видами Венеции
«Самый известный овощ местного происхождения — фиолетовый артишок, очень ценимый гурманами всего мира, но произрастающий только здесь»
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
135 за всё до 2 чел.
На родину Просекко: поездка на винодельню с итальянкой
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
7 отзывов
На родину Просекко: винодельня Вальдоббьядене с дегустацией и обедом
Погрузитесь в мир итальянского вина с экскурсией из Венеции. Вас ждет уникальное Просекко, традиционная кухня и захватывающие пейзажи
Начало: Piazzale Roma
«еда и вино — пробовать можно всё, только не забудьте про «благодарность»:)»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
от 310 за всё до 4 чел.
Вино и Венеция - вечер в стиле местных
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Вино и Венеция - вечер в стиле местных
Погрузитесь в аутентичную атмосферу Венеции, посетив традиционные мини-бары. Откройте для себя винные сюжеты города и насладитесь местными закусками
Начало: у вокзала Санта-Лучия
«Мы заглянем в два мини-бара в красивых, но нетуристических районах Санта-Кроче, Дорсодуро, Сан-Поло»
Завтра в 08:30
10 июня в 12:00
150 за всё до 9 чел.
В гости к венецианским аристократам - ужинать
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
В гости к венецианским аристократам - ужинать
Попробовать настоящую итальянскую кухню не в ресторане, а дома у графа
Начало: По договорённости (у моста Риальто или вашего отел...
«Мы обсудим заранее ваши гастрономические предпочтения:»
Завтра в 19:00
10 июня в 19:00
230 за человека
Венецианские бакари: вино и Венеция
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
Венецианские бакари: эксклюзивное погружение в культуру вина и закусок
Познакомьтесь с уникальным миром венецианских бакари, где вино и закуски рассказывают истории местных традиций
Начало: У железнодорожного вокзала Санта Лучия
«В бакаро нет сидячих мест, зато есть прекрасное вино и разнообразные местные закуски»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
150 за всё до 5 чел.
Винный мир Италии с венецианским сомелье
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Винный мир Италии с венецианским сомелье
Детально разобраться в тонкостях национальных вин и научиться грамотной технике дегустации
Начало: У моста Риальто
«А в двух типичных бакари, применяя правильную технику дегустации, попробуете белые и красные сорта, и, при желании, отведаете вкуснейшие закуски «чикетти» — шедевры местной кухни»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
140 за всё до 6 чел.
Бакаро-тур по Венеции: стать венецианцем на 3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Бакаро-тур по Венеции: стать венецианцем на 3 часа
Погрузиться в местный колорит, попить вина и поесть чикетти
«Они собираются с друзьями на бакаро-туры: ходят по барам, берут напитки и закуски»
1 авг в 18:00
2 авг в 18:00
130 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сергей
    6 июня 2024
    Венеция на самом деле
    Посещали с дочерью Венецию на несколько дней и начали с обзорной экскурсии с Алисой. Экскурсовод верно поняла наш запрос, провела по
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    самым колоритным «местным» местам, рассказала нам, как бывалым не раз в Италии туристам, много новой информации, настоящий знаток своего дела, благодарим!

    Посещали с дочерью Венецию на несколько дней и начали с обзорной экскурсии с АлисойПосещали с дочерью Венецию на несколько дней и начали с обзорной экскурсии с Алисой
  • н
    наталья
    1 июня 2024
    Венеция на самом деле
    Прогулка с Алисой очень понравилась. Все, что хотели- посмотрели. Много нового узнали
  • С
    Степан
    28 мая 2024
    Венеция на самом деле
    Были на экскурсии с Алисой, нам всё очень понравилось. Хорошая экскурсия с продуманным маршрутом, очень красивая Венеция! Всем рекомендую.
  • Л
    Лидия
    22 мая 2024
    Проникнуться очарованием венецианских островов за один день
    Спасибо за замечательную экскурсию. Информация была интересной и разноплановой, атмосфера - легкой и комфортной. Анжела - однозначно профессионал, влюблённый в свою работу. Мы счастливы, что провели время именно с Анжелой. Познавательно и душевно. Рекомендуем!
  • А
    Александр
    12 мая 2024
    Проникнуться очарованием венецианских островов за один день
    Мы впервые решили посетить острова Мурано, Бурано и Торчелло. И чтобы получить максимум впечатлений от них, решили что нужен опытный
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    экскурсовод. Анжела составила отличный маршрут, мы прошлись по всем знаковым локациям, сделали шикарные фотографии, увидели вживую работу стекольного мастера. И конечно узнали много интересного про эти острова и их жителей. Было очень интересно и время пролетело незаметно.

  • О
    Ольга
    12 мая 2024
    На родину Просекко: поездка на винодельню с итальянкой
    Очень красивая поездка. Винотека выбрана шикарная. И все остальное, с чем познакомила Алессандра просто великолепно! Спасибо.
  • О
    Ольга
    12 мая 2024
    Вино и артишоки по-венециански
    По предложенной теме не было ничего практически! Алиса разбирается во всем остальном: в истории и жизни города. Но ни вина, ни артишоков я не увидела в том великолепии, которое описано в теме.
  • O
    Olga
    8 мая 2024
    На родину Просекко: поездка на винодельню с итальянкой
    Мы очень благодарны Алессандре за этот день! Наша дочь сказала, что это один из лучших дней в ее жизни. Путешествие
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    было легким и запоминающимся. Алессандра итальянка, но при этом отлично владеет русским языком. Это было прекрасное атмосферное путешествие по пригороду Венеции, которое мы совершили в день вылета из Италии. Эта экскурсия была приятным завершающим аккордом. В конце экскурсии Алессандра нас доставила прямо в аэропорт и была очень ответственна в этом. Мы обязательно вернемся! Рекомендуем!

  • С
    Сергей
    3 мая 2024
    Вино и артишоки по-венециански
    Алиса молодец! Все прошло прекрасно!
  • Л
    Людмила
    3 мая 2024
    Проникнуться очарованием венецианских островов за один день
    Анжела - прекрасный рассказчик, мастерски организовала нам посещение двух островов - Мурано и Бурано. Посмотрели шоу стеклодувов, посетили прекрасный аутентичный
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    рыбный ресторан У Черного Кота на Бурано. Остались самые лучшие впечатления! Переживали, что устанет ребенок, 10 лет, но дочь была в полном восторге! Бурано - невероятно фотогеничный остров, каждая фотография - открытка. Очень-очень рекомендуем!

Ответы на вопросы от путешественников по Венеции в категории «Гастрономические»

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  3. Гастрономическое свидание с Венецией
  4. Венеция для гурманов
  5. Венеция на вкус
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Сан-Марко
  3. Дворец Дожей
  4. Мост Риальто
  5. Мост Вздохов
  6. Набережная
  7. Гранд-канал
  8. Остров Мурано
  9. Рынок Риальто
  10. Остров Бурано
Сколько стоит экскурсия по Венеции в июне 2024
Сейчас в Венеции в категории "Гастрономические" можно забронировать 12 экскурсий и билетов от 130 до 310. Туристы уже оставили гидам 173 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Венеции, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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