Мы рассмотрим невероятные события из истории Венеции через шедевры старых мастеров. Проследим путь венецианской живописи от иконы до Ренессанса и барокко. Насладимся ведутами Каналетто и Гварди, которые скупали туристы 18 века. И даже увидим работы слепой венецианской художницы. А ещё обсудим, кто вдохновил бармена Чиприани на создание беллини и карпаччо.
Описание экскурсии
- Мы изучим шедевры Веронезе, Тинторетто и прочих мастеров.
- Увидим последнюю работу главного представителя венецианской живописи Тициана, а также другие его картины.
- Поговорим о духовных кризисах великого титана, бесстрашии Веронезе под угрозой инквизиции и его скандальном полотне «Тайная вечеря».
- Проследим становление идей Ренессанса, его эволюцию и разложение на примере венецианских художников.
- Насладимся нежными мадоннами Беллини.
- Подумаем над загадочными картинами венецианского гения Джорджоне, которого безвременно унесла чума.
- И обсудим малоизвестные детали из истории венецианской живописи.
Организационные детали
- Билеты в музей оплачиваются дополнительно — €22 за чел. Детям до 18 лет бесплатно.
- Первое воскресенье каждого месяца — бесплатное посещение для всех.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эля — ваш гид в Венеции
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 307 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Эля, я профессиональный гид в Венеции с искусствоведческим образованием. Работала в музеях, на выставках и биеннале. Я обожаю рассказывать о любимом городе, исследовать его историю и современность. С удовольствием поделюсь с вами своими знаниями и открытиями.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Первого апреля сходили на экскурсию в Академию с экскурсоводом Элей. Хочется сказать огромное спасибо! Экскурсия была просто потрясающей. Рассказ Эли оказался настолько эмоциональным и живым, что мы буквально погрузились в
Эля
Ответ организатора:
Галина, большое спасибо вам и спасибо за такие добрые слова и ваш отзыв 🌷🙂
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