Искусство Мурано: демонстрация стеклодува и создание украшений

Погрузитесь в традиционное искусство муранского стекла на острове Мурано.

Насладитесь демонстрацией работы мастера-стеклодува, посетите мастерскую по созданию мозаики и стеклянных украшений. Создайте своё собственное уникальное изделие и прогуляйтесь по живописным улочкам Мурано.
5
3 отзыва
Описание экскурсии

Путешествие на остров Мурано Встретьтесь с гидом на Кампо-Сан-Бартоломео, пройдите до моста Риальто и отправляйтесь на катере до острова Мурано. По прибытии посетите стекольную фабрику, где мастер продемонстрирует искусство выдувания стекла и техники скульптуры. Мастер-класс по изготовлению стеклянных украшений Посетите мастерскую, где вы создадите уникальные украшения из мозаики и стеклянных бусин, работая с разнообразными формами и цветами. Сделайте браслет, брелок или серьги своими руками. Насладитесь свободным временем и прогуляйтесь по тихим улочкам Мурано. Ваш гид отвезет вас обратно на пристань и подскажет, как оттуда добраться до места вашего проживания. Важная информация:
Что взять с собой: удобная обувь и одежда.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Остров Мурано
  • Стекольная фабрика
Что включено
  • Транспорт туда и обратно
  • 15-минутная демонстрация выдувания стекла
  • Мастер-класс по стеклянным бусинам или мозаике
  • Скидка 20 % в магазине стекольного завода
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Sestiere di S. Marco, 5310, 30124 Venezia VE, Italy
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Важная информация
  • Что взять с собой: удобная обувь и одежда
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
3
К
Кира
22 окт 2024
Экскурсия на Мурано была потрясающей, стекло просто захватывает дух. Очень советую этот тур.
м
матвей
3 окт 2024
Отличный визит на Мурано. Демонстрация выдувания стекла была замечательной. Трансфер на такси был приятным бонусом! Опыт оставил только положительные впечатления, а гид Джованни дал полезные советы по Венеции! Очень рекомендую!
А
Анастасия
14 июл 2024
Демонстрация выдувания стекла произвела большое впечатление. Мастер-класс по изготовлению украшений стал отличным дополнением. Гид была тоже очень хорошей.

Входит в следующие категории Венеции

