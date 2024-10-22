Погрузитесь в традиционное искусство муранского стекла на острове Мурано.
Насладитесь демонстрацией работы мастера-стеклодува, посетите мастерскую по созданию мозаики и стеклянных украшений. Создайте своё собственное уникальное изделие и прогуляйтесь по живописным улочкам Мурано.
Описание экскурсии
Путешествие на остров Мурано Встретьтесь с гидом на Кампо-Сан-Бартоломео, пройдите до моста Риальто и отправляйтесь на катере до острова Мурано. По прибытии посетите стекольную фабрику, где мастер продемонстрирует искусство выдувания стекла и техники скульптуры. Мастер-класс по изготовлению стеклянных украшений Посетите мастерскую, где вы создадите уникальные украшения из мозаики и стеклянных бусин, работая с разнообразными формами и цветами. Сделайте браслет, брелок или серьги своими руками. Насладитесь свободным временем и прогуляйтесь по тихим улочкам Мурано. Ваш гид отвезет вас обратно на пристань и подскажет, как оттуда добраться до места вашего проживания. Важная информация:
Что взять с собой: удобная обувь и одежда.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Остров Мурано
- Стекольная фабрика
Что включено
- Транспорт туда и обратно
- 15-минутная демонстрация выдувания стекла
- Мастер-класс по стеклянным бусинам или мозаике
- Скидка 20 % в магазине стекольного завода
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Sestiere di S. Marco, 5310, 30124 Venezia VE, Italy
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Кира
22 окт 2024
Экскурсия на Мурано была потрясающей, стекло просто захватывает дух. Очень советую этот тур.
м
матвей
3 окт 2024
Отличный визит на Мурано. Демонстрация выдувания стекла была замечательной. Трансфер на такси был приятным бонусом! Опыт оставил только положительные впечатления, а гид Джованни дал полезные советы по Венеции! Очень рекомендую!
А
Анастасия
14 июл 2024
Демонстрация выдувания стекла произвела большое впечатление. Мастер-класс по изготовлению украшений стал отличным дополнением. Гид была тоже очень хорошей.
