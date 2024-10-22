Путешествие на остров Мурано Встретьтесь с гидом на Кампо-Сан-Бартоломео, пройдите до моста Риальто и отправляйтесь на катере до острова Мурано. По прибытии посетите стекольную фабрику, где мастер продемонстрирует искусство выдувания стекла и техники скульптуры. Мастер-класс по изготовлению стеклянных украшений Посетите мастерскую, где вы создадите уникальные украшения из мозаики и стеклянных бусин, работая с разнообразными формами и цветами. Сделайте браслет, брелок или серьги своими руками. Насладитесь свободным временем и прогуляйтесь по тихим улочкам Мурано. Ваш гид отвезет вас обратно на пристань и подскажет, как оттуда добраться до места вашего проживания. Важная информация:

Что взять с собой: удобная обувь и одежда.