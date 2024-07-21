2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
«Стеклянный остров» Мурано: ежедневная морская экскурсия
Начало: Riva degli Schiavoni, Venezia
Завтра в 09:30
5 окт в 09:30
€65 за человека
4.5 часа
Водная прогулка
Краски островов Венецианской лагуны
Начало: По договоренности с заказчиком
Расписание: Ежедневно, по предварительному бронированию
6 окт в 09:00
7 окт в 09:00
€250 за всё до 6 чел.
4 часа
Водная прогулка
Из Венеции на острова Мурано и Бурано
Начало: Stazione Ferroviaria C или Fondamente Nove
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
€260 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВалерия21 июля 2024Неплохая экскурсия, но я бы её не рекомендовала. Не особо впечатлил остров Мурано.
- ННина25 марта 2024Замечательная экскурсия! Спасибо нашему гиду!
Ответы на вопросы от путешественников по Венеции в категории «Мурано»
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Сколько стоит экскурсия по Венеции в октябре 2024
Сейчас в Венеции в категории "Мурано" можно забронировать 3 экскурсии от 65 до 260. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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