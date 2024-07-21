Мурано – экскурсии в Венеции

Найдено 3 экскурсии в категории «Мурано» в Венеции на русском языке, цены от €65. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
«Стеклянный остров» Мурано: ежедневная морская экскурсия
Пешая
1 отзыв
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
«Стеклянный остров» Мурано: ежедневная морская экскурсия
Начало: Riva degli Schiavoni, Venezia
Завтра в 09:30
5 окт в 09:30
65 за человека
Краски островов Венецианской лагуны
Пешая
На катере
2 отзыва
4.5 часа
Водная прогулка
Краски островов Венецианской лагуны
Начало: По договоренности с заказчиком
Расписание: Ежедневно, по предварительному бронированию
6 окт в 09:00
7 окт в 09:00
250 за всё до 6 чел.
Из Венеции на острова Мурано и Бурано
Пешая
4 часа
Водная прогулка
Из Венеции на острова Мурано и Бурано
Начало: Stazione Ferroviaria C или Fondamente Nove
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
260 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Венеции в категории «Мурано»

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В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. «Стеклянный остров» Мурано: ежедневная морская экскурсия
  2. Краски островов Венецианской лагуны
  3. Из Венеции на острова Мурано и Бурано
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Самое главное
  2. Мост Риальто
  3. Дворец Дожей
  4. Сан-Марко
  5. Мост Вздохов
  6. Гранд-канал
  7. Набережная
  8. Площадь Сан-Марко
  9. Рынок Риальто
  10. Остров Мурано
Сколько стоит экскурсия по Венеции в октябре 2024
Сейчас в Венеции в категории "Мурано" можно забронировать 3 экскурсии от 65 до 260. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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