Погрузитесь в удивительный мир венецианских масок на мастер-классе в студии Carta Alta, которая создавала маски для известных фильмов. Узнайте историю масок, познакомьтесь с традиционными техниками и создайте свой уникальный шедевр. Это творческое и познавательное приключение понравится всей семье.
Описание мастер-классаПогружение в историю и искусство масок Этот мастер-класс проходит в Carta Alta — студии по изготовлению масок ручной работы, которая создала множество масок для таких фильмов, как «Сплетница», «Пятьдесят оттенков чёрного» и «Человек-паук: Нет пути домой». Начнём с рассказа об истории венецианских масок, особенно о значимых моделях: «Комедии дель арте», «Баута», «Моретта» и «Доктор чумы». Создание вашего уникального шедевра Далее вы увидите демонстрацию основных техник украшения масок, с особым акцентом на фирменную технику «барокко». Мы подготовим большой выбор заготовок из папье-маше, а наша дружелюбная команда экспертов поможет вам создать красивую маску, которую вы заберёте с собой. Вопросы, фотографии и полезные советы Вы сможете задать любые вопросы, и объяснения будут адаптированы под возраст и интересы участников. А если захотите, можно будет сфотографировать своё творение и знаменитые маски студии. Также наши сотрудники с радостью дадут рекомендации о местах, где вкусно поесть и куда сходить в Венеции, особенно если хотите уйти от туристических маршрутов.
Ответы на вопросы
Что включено
- Мастер-класс по созданию масок
- Все необходимые материалы
- Ваша уникальная маска ручной работы, которую можно забрать домой
Что не входит в цену
- Трансфер
Место начала и завершения?
Fondamenta S. Biagio, 796, 30133 Венеция, Италия
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1.5 часов
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
Д
Демид
28 сен 2025
Мне понравился каждый момент — от выбора декоративных элементов до создания маски и итогового результата. Весь опыт был великолепным!
С
Станислав
18 сен 2025
Мастер-класс был очень весёлым. Его вела милая пожилая пара, которые чётко и понятно всё объяснили. Мы делали маски в их собственной мастерской-лавке. Каждый мог выбрать и украсить свою маску, и они всегда помогали при необходимости. Рекомендуем всем! ❤️🎭
Я
Ярослав
27 авг 2024
Было просто потрясающе! Леди, которые вели занятие, отлично разбирались в создании масок и рассказали нам интересную историю венецианских масок. Моя дочь была в восторге, но это подходит для всех! Обязательно повторим!
