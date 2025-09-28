Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Погрузитесь в удивительный мир венецианских масок на мастер-классе в студии Carta Alta, которая создавала маски для известных фильмов. Узнайте историю масок, познакомьтесь с традиционными техниками и создайте свой уникальный шедевр. Это творческое и познавательное приключение понравится всей семье. 5 3 отзыва

Описание мастер-класса Погружение в историю и искусство масок Этот мастер-класс проходит в Carta Alta — студии по изготовлению масок ручной работы, которая создала множество масок для таких фильмов, как «Сплетница», «Пятьдесят оттенков чёрного» и «Человек-паук: Нет пути домой». Начнём с рассказа об истории венецианских масок, особенно о значимых моделях: «Комедии дель арте», «Баута», «Моретта» и «Доктор чумы». Создание вашего уникального шедевра Далее вы увидите демонстрацию основных техник украшения масок, с особым акцентом на фирменную технику «барокко». Мы подготовим большой выбор заготовок из папье-маше, а наша дружелюбная команда экспертов поможет вам создать красивую маску, которую вы заберёте с собой. Вопросы, фотографии и полезные советы Вы сможете задать любые вопросы, и объяснения будут адаптированы под возраст и интересы участников. А если захотите, можно будет сфотографировать своё творение и знаменитые маски студии. Также наши сотрудники с радостью дадут рекомендации о местах, где вкусно поесть и куда сходить в Венеции, особенно если хотите уйти от туристических маршрутов.

Ответы на вопросы Что включено Мастер-класс по созданию масок

Все необходимые материалы

Место начала и завершения? Fondamenta S. Biagio, 796, 30133 Венеция, Италия Когда и сколько длится? Экскурсия длится около 1.5 часов Кто ещё будет вместе со мной? Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.