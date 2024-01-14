Интересные программы мастер-классы Венеции

Найдено 3 экскурсии в категории «Мастер-классы» в Венеции на русском языке, цены от €70. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
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Венецианские маски: история и мастер-класс
Индивидуальная
1 час
13 отзывов
Венецианские маски: творческий мастер-класс и погружение в историю
Погрузитесь в мир венецианского искусства, создавая уникальную маску в атмосфере истории и творчества
Начало: У мастерской
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
70 за всё до 2 чел.
Муранское стекло - история и мастер-класс
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
10 отзывов
Муранское стекло в Венеции: мастер-класс с созданием сувенира
Исследуйте мир муранского стекла: от истории до создания собственного шедевра под руководством итальянских мастеров
11 июня в 09:30
12 июня в 09:30
100 за всё до 4 чел.
Маска, я вас знаю
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Маска, я вас знаю
Прогуляться по Венеции и создать карнавальную маску в старинной мастерской
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
230 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александра
    14 января 2024
    Муранское стекло - история и мастер-класс
    Хорошая экскурсия, без мастер класса конечно будет небольшая. Если с ребенком то мастер класс нужен, это + 55 евро. На
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    шарики не надейтесь)) это процесс выдувания, а в Венеции (городе) это не делают. Но сможете поработать со стеклом на газовой горелке.

  • Т
    Татьяна
    2 января 2024
    Венецианские маски: история и мастер-класс
    Прекрасное времяпрепровождения с детьми и не только))) завораживающий процесс изготовления Венецианских масок, наряду с интересными историями их появления. И потрясающие виды по дороге в эту удивительную мастерскую. Спасибо огромное за этот бесценный опыт нашему гиду Анне)))
    Прекрасное времяпрепровождения с детьми и не только))) завораживающий процесс изготовления Венецианских масок, наряду с интересными историямиПрекрасное времяпрепровождения с детьми и не только))) завораживающий процесс изготовления Венецианских масок, наряду с интересными историямиПрекрасное времяпрепровождения с детьми и не только))) завораживающий процесс изготовления Венецианских масок, наряду с интересными историямиПрекрасное времяпрепровождения с детьми и не только))) завораживающий процесс изготовления Венецианских масок, наряду с интересными историямиПрекрасное времяпрепровождения с детьми и не только))) завораживающий процесс изготовления Венецианских масок, наряду с интересными историями
  • Т
    Татьяна
    5 сентября 2023
    Венецианские маски: история и мастер-класс
    Экскурсия была очень интересной, понравилось даже детям (8 и 13 лет). Особенно подкупает индивидуальный подход и спонтанность гида. Самодельный сувенир
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    из родины карнавала хорошая память о городе. Я в Венеции не первый раз, но, кажется, впервые действительно влюбилась в этот город. Спасибо Анне!

  • А
    Анвар
    7 июля 2023
    Муранское стекло - история и мастер-класс
    Прекрасно эрудированный, опытный профессионал. Тему знает глубже не придумаешь. Отлично находит общий язык как со взрослыми, так и с детьми! Обязательно обращусь ещё раз, если понадобится!
  • С
    Сергей
    25 июня 2023
    Муранское стекло - история и мастер-класс
    Всё прошло отлично! Анна интересно рассказала особенности Венеции и провела вместе с мастером мастер класс по изготовлению небольших стеклянных изделий!
  • М
    Михаил
    8 января 2023
    Муранское стекло: мастер-класс по производству
    Великолепная экскурсия, ребенку очень понравилось, время прошло с удовольствием, особенно понравились сделанные сувениры

Ответы на вопросы от путешественников по Венеции в категории «Мастер-классы»

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  5. Мост Вздохов
  6. Набережная
  7. Гранд-канал
  8. Остров Мурано
  9. Рынок Риальто
  10. Остров Бурано
Сколько стоит экскурсия по Венеции в июне 2024
Сейчас в Венеции в категории "Мастер-классы" можно забронировать 3 экскурсии от 70 до 230. Туристы уже оставили гидам 23 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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