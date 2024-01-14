А Александра Муранское стекло - история и мастер-класс читать дальше шарики не надейтесь)) это процесс выдувания, а в Венеции (городе) это не делают. Но сможете поработать со стеклом на газовой горелке. Хорошая экскурсия, без мастер класса конечно будет небольшая. Если с ребенком то мастер класс нужен, это + 55 евро. На

Т Татьяна Венецианские маски: история и мастер-класс Прекрасное времяпрепровождения с детьми и не только))) завораживающий процесс изготовления Венецианских масок, наряду с интересными историями их появления. И потрясающие виды по дороге в эту удивительную мастерскую. Спасибо огромное за этот бесценный опыт нашему гиду Анне)))

Т Татьяна Венецианские маски: история и мастер-класс читать дальше из родины карнавала хорошая память о городе. Я в Венеции не первый раз, но, кажется, впервые действительно влюбилась в этот город. Спасибо Анне! Экскурсия была очень интересной, понравилось даже детям (8 и 13 лет). Особенно подкупает индивидуальный подход и спонтанность гида. Самодельный сувенир

А Анвар Муранское стекло - история и мастер-класс Прекрасно эрудированный, опытный профессионал. Тему знает глубже не придумаешь. Отлично находит общий язык как со взрослыми, так и с детьми! Обязательно обращусь ещё раз, если понадобится!

С Сергей Муранское стекло - история и мастер-класс Всё прошло отлично! Анна интересно рассказала особенности Венеции и провела вместе с мастером мастер класс по изготовлению небольших стеклянных изделий!