1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1 час
Венецианские маски: творческий мастер-класс и погружение в историю
Погрузитесь в мир венецианского искусства, создавая уникальную маску в атмосфере истории и творчества
Начало: У мастерской
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€70 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Муранское стекло в Венеции: мастер-класс с созданием сувенира
Исследуйте мир муранского стекла: от истории до создания собственного шедевра под руководством итальянских мастеров
11 июня в 09:30
12 июня в 09:30
€100 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Маска, я вас знаю
Прогуляться по Венеции и создать карнавальную маску в старинной мастерской
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€230 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександра14 января 2024Хорошая экскурсия, без мастер класса конечно будет небольшая. Если с ребенком то мастер класс нужен, это + 55 евро. На
- ТТатьяна2 января 2024Прекрасное времяпрепровождения с детьми и не только))) завораживающий процесс изготовления Венецианских масок, наряду с интересными историями их появления. И потрясающие виды по дороге в эту удивительную мастерскую. Спасибо огромное за этот бесценный опыт нашему гиду Анне)))
- ТТатьяна5 сентября 2023Экскурсия была очень интересной, понравилось даже детям (8 и 13 лет). Особенно подкупает индивидуальный подход и спонтанность гида. Самодельный сувенир
- ААнвар7 июля 2023Прекрасно эрудированный, опытный профессионал. Тему знает глубже не придумаешь. Отлично находит общий язык как со взрослыми, так и с детьми! Обязательно обращусь ещё раз, если понадобится!
- ССергей25 июня 2023Всё прошло отлично! Анна интересно рассказала особенности Венеции и провела вместе с мастером мастер класс по изготовлению небольших стеклянных изделий!
- ММихаил8 января 2023Муранское стекло: мастер-класс по производствуВеликолепная экскурсия, ребенку очень понравилось, время прошло с удовольствием, особенно понравились сделанные сувениры
Ответы на вопросы от путешественников по Венеции в категории «Мастер-классы»
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Сколько стоит экскурсия по Венеции в июне 2024
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