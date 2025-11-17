Мои заказы

Однодневная экскурсия по доломитам и холмам Просекко с вином

Посетите 2 объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО за 1 день: Доломитовые Альпы и холмы Просекко.

Отправьтесь из Венеции на экскурсию с гидом, насладитесь захватывающими дух природными пейзажами и продегустируйте вино Prosecco DOCG.
Время начала: 08:00

Описание экскурсии

Что вас ждёт? Поднимитесь на борт просторного микроавтобуса в точке встречи в Венеции и быстро погрузитесь в захватывающий регион Венето, расположенный совсем рядом с многолюдным городом. Проедьте по постоянно меняющимся горным пейзажам, проведя некоторое время в Кортина-д'Ампеццо, «королеве Доломитовых Альп». Прогуляйтесь вокруг озера Мисурина, «жемчужины Доломитов», и насладитесь великолепным видом на Тре Чиме ди Лаваредо, красивые вершины этого района. На обратном пути проедьте по дороге Просекко, где расположены лучшие виноградники и винодельни, производящие просекко высочайшего качества. И наконец, насладитесь дегустацией вина Prosecco DOCG в районе Конельяно-Вальдоббьядене, прежде чем отправиться обратно в Венецию. Важная информация:
  • Экскурсия не подходит для детей младше 6-ти лет, людей с ограниченными возможностями передвижения и людей на инвалидных колясках.
  • Надевайте тёплую одежду и комфортную обувь.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Озеро Санта-Кроче, Альпаго
  • Пьеве-ди-Кадоре
  • Озеро Ауронцо
  • Озеро Мизурина
  • Кортина д’Ампреццо
  • Витторио-Венето
Что включено
  • Транспорт
  • Услуги гида
  • Дегустация вина
Что не входит в цену
  • Еда и дополнительные напитки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Piazzale Roma, 463, 30135 Venezia VE, Italia
Завершение: Trattoria Al Vinatier
Когда и сколько длится?
Когда: См. календарь
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
  • Экскурсия не подходит для детей младше 6-ти лет, людей с ограниченными возможностями передвижения и людей на инвалидных колясках
  • Надевайте тёплую одежду и комфортную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Венеции

