Кутеж в аутентичных барах «бакари» и беседы о вкусах города
Среди множества заведений со средним чеком в 100 евро и средней кухней венецианцы охраняют от туристов традиционные мини-бары.
Их не найти самостоятельно, но на этой прогулке вы проникнете за кулисы в мир апероля и просекко, откроете винные сюжеты Венеции, послушаете местный диалект и просто насладитесь приятным вечером.
Их не найти самостоятельно, но на этой прогулке вы проникнете за кулисы в мир апероля и просекко, откроете винные сюжеты Венеции, послушаете местный диалект и просто насладитесь приятным вечером.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Традиционные бакари
Мы заглянем в два мини-бара в красивых, но нетуристических районах Санта-Кроче, Дорсодуро, Сан-Поло. В бакари нет посадочных мест, и все стоят за высокими столами — но о возможных неудобствах вы не успеете задуматься, ведь моментально погрузитесь в типично-венецианскую атмосферу! Мы обсудим, почему вина здесь пили больше, чем воды, почему бокал вина называют «омбра» и где и как выпить по цене для местных.
Венеция в бокале
В бакари вы сможете заказать коктейль сптриц, придуманный в Венеции, просекко и другие виды вина. В качестве закусок вам предложат сардины с кедровыми орешками и изюмом; жареные клешни крабов, ассорти из жареных овощей, пюре из трески в молоке, колбасу с душистыми травами и многие другие каноничные угощения Венеции.
Организационные детали
- К прогулке допускаются путешественники старше 18 лет.
- Напитки и закуски каждый оплачивает самостоятельно (ориентировочные цены: сптриц — 2-3€, просекко — 2-4€, омбра (вино в простом стакане) — 0,8-1,5€, закуски — 1,2-5€).
ежедневно в 18:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вокзала Санта-Лучия
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 18:00Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алина — ваша команда гидов в Венеции
Провели экскурсии для 1761 туриста
Ciao! Меня зовут Алина. Я работаю в туризме с 2013 года и, как вы, устала от скучных, перенасыщенных фактами и датами экскурсий. Поэтому нашла единомышленников (гидов, волонтеров, блогеров), с которыми мы создали для вас легкие и увлекательные прогулки в Милане, Венеции и Флоренции на любой вкус и кошелек. A presto!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Наталья
17 ноя 2019
Отличная экскурсия
Е
Елена
15 ноя 2019
Очень интересная и познавательная экскурсия с погружением в жизнь коренных венецианцев. Наталья отличный гид. Показала нам местные Бакари и посоветовала что попробовать. Рекомендую эту экскурсию
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