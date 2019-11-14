Погрузитесь в атмосферу настоящей Венеции на индивидуальной экскурсии «Вино и Венеция - вечер в стиле местных».Ведущие вас по нетуристическим районам, гиды откроют двери в традиционные мини-бары, где вы сможете попробовать

местные напитки и закуски. Узнайте историю венецианских винных традиций, наслаждаясь бокалом апероля или просекко. Вечер, наполненный вкусами и ароматами, оставит незабываемые впечатления и позволит почувствовать себя настоящим венецианцем. Эта уникальная экскурсия - идеальный способ провести вечер в Венеции, открывая её секреты и наслаждаясь аутентичной атмосферой

Описание экскурсии

Традиционные бакари

Мы заглянем в два мини-бара в красивых, но нетуристических районах Санта-Кроче, Дорсодуро, Сан-Поло. В бакари нет посадочных мест, и все стоят за высокими столами — но о возможных неудобствах вы не успеете задуматься, ведь моментально погрузитесь в типично-венецианскую атмосферу! Мы обсудим, почему вина здесь пили больше, чем воды, почему бокал вина называют «омбра» и где и как выпить по цене для местных.

Венеция в бокале

В бакари вы сможете заказать коктейль сптриц, придуманный в Венеции, просекко и другие виды вина. В качестве закусок вам предложат сардины с кедровыми орешками и изюмом; жареные клешни крабов, ассорти из жареных овощей, пюре из трески в молоке, колбасу с душистыми травами и многие другие каноничные угощения Венеции.

Организационные детали