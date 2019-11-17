Среди множества заведений со средним чеком в 100 евро и средней кухней венецианцы охраняют от туристов традиционные мини-бары. Их не найти самостоятельно, но на этой прогулке вы проникнете за кулисы в мир апероля и просекко, откроете винные сюжеты Венеции, послушаете местный диалект и просто насладитесь приятным вечером.

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Описание

Что вас ожидает

Традиционные бакари

Мы заглянем в два мини-бара в красивых, но нетуристических районах Санта-Кроче, Дорсодуро, Сан-Поло. В бакари нет посадочных мест, и все стоят за высокими столами — но о возможных неудобствах вы не успеете задуматься, ведь моментально погрузитесь в типично-венецианскую атмосферу! Мы обсудим, почему вина здесь пили больше, чем воды, почему бокал вина называют «омбра» и где и как выпить по цене для местных.

Венеция в бокале

В бакари вы сможете заказать коктейль сптриц, придуманный в Венеции, просекко и другие виды вина. В качестве закусок вам предложат сардины с кедровыми орешками и изюмом; жареные клешни крабов, ассорти из жареных овощей, пюре из трески в молоке, колбасу с душистыми травами и многие другие каноничные угощения Венеции.

Организационные детали