Погрузитесь в атмосферу настоящей Венеции на индивидуальной экскурсии «Вино и Венеция - вечер в стиле местных».
Ведущие вас по нетуристическим районам, гиды откроют двери в традиционные мини-бары, где вы сможете попробовать
Ведущие вас по нетуристическим районам, гиды откроют двери в традиционные мини-бары, где вы сможете попробовать
5 причин купить эту экскурсию
- 🍷 Погружение в аутентичную атмосферу Венеции
- 🍴 Дегустация традиционных закусок
- 🍹 Попробовать оригинальный коктейль спритц
- 📚 Узнать интересные факты о венецианских винах
- 💬 Общение с местными жителями
Что можно увидеть
- Санта-Кроче
- Дорсодуро
- Сан-Поло
Описание экскурсии
Традиционные бакари
Мы заглянем в два мини-бара в красивых, но нетуристических районах Санта-Кроче, Дорсодуро, Сан-Поло. В бакари нет посадочных мест, и все стоят за высокими столами — но о возможных неудобствах вы не успеете задуматься, ведь моментально погрузитесь в типично-венецианскую атмосферу! Мы обсудим, почему вина здесь пили больше, чем воды, почему бокал вина называют «омбра» и где и как выпить по цене для местных.
Венеция в бокале
В бакари вы сможете заказать коктейль сптриц, придуманный в Венеции, просекко и другие виды вина. В качестве закусок вам предложат сардины с кедровыми орешками и изюмом; жареные клешни крабов, ассорти из жареных овощей, пюре из трески в молоке, колбасу с душистыми травами и многие другие каноничные угощения Венеции.
Организационные детали
- К прогулке допускаются путешественники старше 18 лет.
- Напитки и закуски каждый оплачивает самостоятельно (ориентировочные цены: сптриц — 2-3€, просекко — 2-4€, омбра (вино в простом стакане) — 0,8-1,5€, закуски — 1,2-5€).
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вокзала Санта-Лучия
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 9 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алина — ваша команда гидов в Венеции
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 1 час 10 минут
Провели экскурсии для 7409 туристов
Я — культурный медиатор Национального фонда Италии. В туризме с 2012 года: видела, как Италия меняется, но одно остаётся неизменным — люди хотят чувствовать себя желанными гостями, а не частью
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Очень интересная и познавательная экскурсия с погружением в жизнь коренных венецианцев. Наталья отличный гид. Показала нам местные Бакари и посоветовала что попробовать. Рекомендую эту экскурсию
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Ю
Вероника потрясающая! Интересно легко и познавательно одновременно!
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Отличная экскурсия
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Д
Не предупредили, что в бронируемое время все едальни либо закрыты, либо там уже ничего нет Игристое которое мне предложили выпить было очень плохого качества
И сам гид подходя к какой-то едальне
И сам гид подходя к какой-то едальне
Алина
Ответ организатора:
Здравствуйте. Этот отзыв за экскурсию, которая была год назад. Очень сложно восстановить, что и почему так случилось, истек срок давности. Очень сожалеем, надеемся в будущем опыт будет лучше.
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