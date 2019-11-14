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Вино и Венеция - вечер в стиле местных

Погрузитесь в аутентичную атмосферу Венеции, посетив традиционные мини-бары. Откройте для себя винные сюжеты города и насладитесь местными закусками
Погрузитесь в атмосферу настоящей Венеции на индивидуальной экскурсии «Вино и Венеция - вечер в стиле местных».

Ведущие вас по нетуристическим районам, гиды откроют двери в традиционные мини-бары, где вы сможете попробовать
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местные напитки и закуски. Узнайте историю венецианских винных традиций, наслаждаясь бокалом апероля или просекко.

Вечер, наполненный вкусами и ароматами, оставит незабываемые впечатления и позволит почувствовать себя настоящим венецианцем.

Эта уникальная экскурсия - идеальный способ провести вечер в Венеции, открывая её секреты и наслаждаясь аутентичной атмосферой

4.5
4 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🍷 Погружение в аутентичную атмосферу Венеции
  • 🍴 Дегустация традиционных закусок
  • 🍹 Попробовать оригинальный коктейль спритц
  • 📚 Узнать интересные факты о венецианских винах
  • 💬 Общение с местными жителями
Вино и Венеция - вечер в стиле местных
Вино и Венеция - вечер в стиле местных
Вино и Венеция - вечер в стиле местных

Что можно увидеть

  • Санта-Кроче
  • Дорсодуро
  • Сан-Поло

Описание экскурсии

Традиционные бакари

Мы заглянем в два мини-бара в красивых, но нетуристических районах Санта-Кроче, Дорсодуро, Сан-Поло. В бакари нет посадочных мест, и все стоят за высокими столами — но о возможных неудобствах вы не успеете задуматься, ведь моментально погрузитесь в типично-венецианскую атмосферу! Мы обсудим, почему вина здесь пили больше, чем воды, почему бокал вина называют «омбра» и где и как выпить по цене для местных.

Венеция в бокале

В бакари вы сможете заказать коктейль сптриц, придуманный в Венеции, просекко и другие виды вина. В качестве закусок вам предложат сардины с кедровыми орешками и изюмом; жареные клешни крабов, ассорти из жареных овощей, пюре из трески в молоке, колбасу с душистыми травами и многие другие каноничные угощения Венеции.

Организационные детали

  • К прогулке допускаются путешественники старше 18 лет.
  • Напитки и закуски каждый оплачивает самостоятельно (ориентировочные цены: сптриц — 2-3€, просекко — 2-4€, омбра (вино в простом стакане) — 0,8-1,5€, закуски — 1,2-5€).

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вокзала Санта-Лучия
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 9 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алина
Алина — ваша команда гидов в Венеции
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 1 час 10 минут
Провели экскурсии для 7409 туристов
Я — культурный медиатор Национального фонда Италии. В туризме с 2012 года: видела, как Италия меняется, но одно остаётся неизменным — люди хотят чувствовать себя желанными гостями, а не частью
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потока. С 2016 по 2022 год мы с коллегами проводили ежедневные групповые экскурсии для крупной сети. Опыт огромный, но формат — бездушный. Поэтому мы ушли и создали свой подход: камерные мини-группы, авторские экскурсии, много внимания и человеческого тепла. Мы знаем, как бывает сложно в новой стране, поэтому всегда на связи и рады помочь с любыми вопросами — от расписаний до ресторанов. В нашей команде — только лицензированные гиды, любящие свою работу так же сильно, как Италию.

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
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2
1
Е
Очень интересная и познавательная экскурсия с погружением в жизнь коренных венецианцев. Наталья отличный гид. Показала нам местные Бакари и посоветовала что попробовать. Рекомендую эту экскурсию
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Ю
Вероника потрясающая! Интересно легко и познавательно одновременно!
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Наталья
Отличная экскурсия
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Д
Не предупредили, что в бронируемое время все едальни либо закрыты, либо там уже ничего нет Игристое которое мне предложили выпить было очень плохого качества

И сам гид подходя к какой-то едальне
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говорила: «ах уже закрыто, попытаемся хоть что-то открытое найти Остановимся здесь хотя я не знаю как здесь все, выглядит не очень- будете пробовать?»
В середине проводила экскурсию не только мне но и стала отвечать на вопросы проходящих мимо людей и переключилась с индивидуальной экскурсии для меня на прохожих В конце говорила о своей жизни.

Не понимаю за что я заплатила деньги и почему при записи меня не предупредили, что я не увижу ничего и не попробую

Алина
Алина
Ответ организатора:
Здравствуйте. Этот отзыв за экскурсию, которая была год назад. Очень сложно восстановить, что и почему так случилось, истек срок давности. Очень сожалеем, надеемся в будущем опыт будет лучше.
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