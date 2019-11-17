Вино и Венеция - вечер в стиле местных

Кутеж в аутентичных барах «бакари» и беседы о вкусах города

5
2 отзыва
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Ответы на вопросы
Среди множества заведений со средним чеком в 100 евро и средней кухней венецианцы охраняют от туристов традиционные мини-бары.

Их не найти самостоятельно, но на этой прогулке вы проникнете за кулисы в мир апероля и просекко, откроете винные сюжеты Венеции, послушаете местный диалект и просто насладитесь приятным вечером.
Вино и Венеция - вечер в стиле местных
Вино и Венеция - вечер в стиле местных
Вино и Венеция - вечер в стиле местных
Вино и Венеция - вечер в стиле местных
Вино и Венеция - вечер в стиле местных
Вино и Венеция - вечер в стиле местных
Вино и Венеция - вечер в стиле местных
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Традиционные бакари

Мы заглянем в два мини-бара в красивых, но нетуристических районах Санта-Кроче, Дорсодуро, Сан-Поло. В бакари нет посадочных мест, и все стоят за высокими столами — но о возможных неудобствах вы не успеете задуматься, ведь моментально погрузитесь в типично-венецианскую атмосферу! Мы обсудим, почему вина здесь пили больше, чем воды, почему бокал вина называют «омбра» и где и как выпить по цене для местных.

Венеция в бокале

В бакари вы сможете заказать коктейль сптриц, придуманный в Венеции, просекко и другие виды вина. В качестве закусок вам предложат сардины с кедровыми орешками и изюмом; жареные клешни крабов, ассорти из жареных овощей, пюре из трески в молоке, колбасу с душистыми травами и многие другие каноничные угощения Венеции.

Организационные детали

  • К прогулке допускаются путешественники старше 18 лет.
  • Напитки и закуски каждый оплачивает самостоятельно (ориентировочные цены: сптриц — 2-3€, просекко — 2-4€, омбра (вино в простом стакане) — 0,8-1,5€, закуски — 1,2-5€).

ежедневно в 18:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вокзала Санта-Лучия
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 18:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
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Наталья
17 ноя 2019
Отличная экскурсия
Е
15 ноя 2019
Очень интересная и познавательная экскурсия с погружением в жизнь коренных венецианцев. Наталья отличный гид. Показала нам местные Бакари и посоветовала что попробовать. Рекомендую эту экскурсию

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