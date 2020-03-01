Экскурсии по пригородам Венеции

Что вас ожидает

Вот оно какое на вкус, знаменитое Просекко

Из чарующей Венеции вы поедете в не менее красивое место — сестра Тосканы, коммуна Вальдоббьядене утопает в виноградниках и восхищает красотой своих знаменитых холмов. На местной винодельне у вас будет первая и главная дегустация. Вы попробуете Просекко, которое производят только здесь и не для продажи, а я расскажу вам, почему сорт винограда для игристого растёт лишь в этом местности и чем ещё удивляет регион.

После бокала игристого мы заглянем в дом к радушному хозяину: он славится тем, что уже несколько десятков лет оставляет двери распахнутыми для гостей, не позабыв и про угощения. На его кухне вы почувствуете себя как дома; еда и вино — пробовать можно всё, только не забудьте про «благодарность» :)

Аутентично поесть, или «итальянский обед — это надо кушать!»

Трапеза в Италии — это не про спешку и скудные порции: здесь любят много, долго, сытно и главное, со вкусом поесть! Я отведу вас в старинный ресторан с правильным меню, а дальше два расклада: вы можете выбрать блюда сами, а можете довериться мне, и я посоветую вам то, что предпочитают за обедом настоящие итальянцы. Но при любом раскладе толику вкуса к вашей еде добавит отменный вид из панорамного окна в ресторане.

После обеда я познакомлю вас ещё с парой сортов вин, либо мы прогуляемся вдоль виноградников — зависит от времени.