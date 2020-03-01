Экскурсии по пригородам Венеции

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  3. На родину Просекко: поездка на винодельню с итальянкой!

Попробовать самое правильное игристое, очароваться зелёными ландшафтами и вкусно пообедать

Alessandra
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Alessandra – ваш гид
Знаете ли вы, что образцовый сорт винограда для Просекко растёт в 50 км от Венеции? С таким фактом нельзя сидеть на месте: мы отправимся на фиате в рай первосортных виноградников — коммуну Вальдоббьядене, продегустируем perfetto prosecco и полюбуемся изумрудными холмами края! А за итальянским обедом с лазаньей и вином я поделюсь самым интересным о нашем регионе.
€235
200 за человека
скидка15%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча — Piazzale Roma
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На родину Просекко: поездка на винодельню с итальянкой!
На родину Просекко: поездка на винодельню с итальянкой!

Что вас ожидает

Вот оно какое на вкус, знаменитое Просекко
Из чарующей Венеции вы поедете в не менее красивое место — сестра Тосканы, коммуна Вальдоббьядене утопает в виноградниках и восхищает красотой своих знаменитых холмов. На местной винодельне у вас будет первая и главная дегустация. Вы попробуете Просекко, которое производят только здесь и не для продажи, а я расскажу вам, почему сорт винограда для игристого растёт лишь в этом местности и чем ещё удивляет регион.

После бокала игристого мы заглянем в дом к радушному хозяину: он славится тем, что уже несколько десятков лет оставляет двери распахнутыми для гостей, не позабыв и про угощения. На его кухне вы почувствуете себя как дома; еда и вино — пробовать можно всё, только не забудьте про «благодарность» :)

Аутентично поесть, или «итальянский обед — это надо кушать!»
Трапеза в Италии — это не про спешку и скудные порции: здесь любят много, долго, сытно и главное, со вкусом поесть! Я отведу вас в старинный ресторан с правильным меню, а дальше два расклада: вы можете выбрать блюда сами, а можете довериться мне, и я посоветую вам то, что предпочитают за обедом настоящие итальянцы. Но при любом раскладе толику вкуса к вашей еде добавит отменный вид из панорамного окна в ресторане.

После обеда я познакомлю вас ещё с парой сортов вин, либо мы прогуляемся вдоль виноградников — зависит от времени.

Организационные детали

Обед, дегустация, транспорт включены в стоимость

На родину Просекко: поездка на винодельню с итальянкой!
На родину Просекко: поездка на винодельню с итальянкой!
На родину Просекко: поездка на винодельню с итальянкой!
На родину Просекко: поездка на винодельню с итальянкой!
На родину Просекко: поездка на винодельню с итальянкой!
На родину Просекко: поездка на винодельню с итальянкой!
На родину Просекко: поездка на винодельню с итальянкой!
На родину Просекко: поездка на винодельню с итальянкой!
На родину Просекко: поездка на винодельню с итальянкой!
На родину Просекко: поездка на винодельню с итальянкой!
На родину Просекко: поездка на винодельню с итальянкой!
На родину Просекко: поездка на винодельню с итальянкой!
На родину Просекко: поездка на винодельню с итальянкой!
На родину Просекко: поездка на винодельню с итальянкой!
На родину Просекко: поездка на винодельню с итальянкой!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура — Piazzale Roma.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Alessandra
Alessandra
Меня зовут Алессандра! Я итальянка, но говорю по-русски. За последние 12 лет я много раз была на русскоязычных территориях. И я увидела, насколько везде ценится наша кухня, наши вина — и это мне очень приятно! Это подтолкнуло меня к тому, чтобы поделиться этим богатством, рассказав о своей любимой территории, которая с оттенком поэзии делает все эти продукты еще более полезными. И поэтому хочу познакомить вас с таким уникальным вином, как Просекко. Все это в чудесном обрамлении холмов. *холмы просекко — наследие ЮНЕСКО
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