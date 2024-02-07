Раскрыть природные красоты итальянских Альп, добравшись к их «верхним этажам»
Но пусть вас не пугают зазубренные вершины и длинный серпантин: организацию комфортной поездки мы берём на себя! Вам нужно только добраться к их подножию, а дальше мы отвезём вас к сказочными озерам бирюзового цвета, потайным лесными тропам, умопомрачительным видам, ягодам и грибами летом и заснеженным горным шапкам зимой.
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Описание
Что вас ожидает
Мы встретим вас в одном из городов у подножия Альп: Фельтре, Бассано-дель-Граппа или Беллуно. Удобнее всего добраться до них на поезде, особенно если вы остановились на северо-востоке Италии — в Венеции, Вероне, Падуе или Тревизо. Это быстро и недорого. На месте, уже у подножия Доломитовых Альп, мы вас подхватим и вместе отправимся на «верхние этажи».
Наша экскурсия предусматривает осмотр красивейших мест в итальянских Альпах. Здесь есть чем заняться как в лыжный сезон, так и летом, весной и осенью в сезон треккинга. Недаром великий Ле Корбюзье назвал эти места «самой красивой природной архитектурой в мире». Мы устраиваем как поездки-прогулки с посещением памятников природы, так и спортивные выезды — для катания на горных и равнинных лыжах, треккинга и велопрогулок.
Организационные детали
- В зависимости от того, откуда вас нужно будет забирать, будет определена точная стоимость поездки
- Экскурсия проводится на нашем автомобиле
- Обязательно: удобная для гор обувь и одежда. Если едете кататься — специальная одежда и обувь для катания. Лыжи и ботинки в горах можно взять напрокат.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
Елена прекрасный проводник в горы, прекрасный, эрудированный собеседник, и знаток Доломитовых Альп. Я очень рекомендую вам этот тур. И конечно же обязательно посетите Термальные Источники и не упустите возможности подняться на самую высокую точку горы Мармолады!