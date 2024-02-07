Горная сказка в Доломитах
Индивидуальная экскурсия в Венеции

Раскрыть природные красоты итальянских Альп, добравшись к их «верхним этажам»

5
1 отзыв
Доломитовые Альпы — величественный, сказочно красивый и на первый взгляд неприступный горный массив.

Но пусть вас не пугают зазубренные вершины и длинный серпантин: организацию комфортной поездки мы берём на себя! Вам нужно только добраться к их подножию, а дальше мы отвезём вас к сказочными озерам бирюзового цвета, потайным лесными тропам, умопомрачительным видам, ягодам и грибами летом и заснеженным горным шапкам зимой.
Горная сказка в Доломитах
Горная сказка в Доломитах
Горная сказка в Доломитах
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Мы встретим вас в одном из городов у подножия Альп: Фельтре, Бассано-дель-Граппа или Беллуно. Удобнее всего добраться до них на поезде, особенно если вы остановились на северо-востоке Италии — в Венеции, Вероне, Падуе или Тревизо. Это быстро и недорого. На месте, уже у подножия Доломитовых Альп, мы вас подхватим и вместе отправимся на «верхние этажи».

Наша экскурсия предусматривает осмотр красивейших мест в итальянских Альпах. Здесь есть чем заняться как в лыжный сезон, так и летом, весной и осенью в сезон треккинга. Недаром великий Ле Корбюзье назвал эти места «самой красивой природной архитектурой в мире». Мы устраиваем как поездки-прогулки с посещением памятников природы, так и спортивные выезды — для катания на горных и равнинных лыжах, треккинга и велопрогулок.

Организационные детали

  • В зависимости от того, откуда вас нужно будет забирать, будет определена точная стоимость поездки
  • Экскурсия проводится на нашем автомобиле
  • Обязательно: удобная для гор обувь и одежда. Если едете кататься — специальная одежда и обувь для катания. Лыжи и ботинки в горах можно взять напрокат.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Виктория
7 фев 2024
Возвращаюсь сейчас домой. . усталая и безумно счастливая после 8-ми часовой прогулки по Доломитам с Еленой!
Елена прекрасный проводник в горы, прекрасный, эрудированный собеседник, и знаток Доломитовых Альп. Я очень рекомендую вам этот тур. И конечно же обязательно посетите Термальные Источники и не упустите возможности подняться на самую высокую точку горы Мармолады!

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