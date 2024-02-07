Доломитовые Альпы — величественный, сказочно красивый и на первый взгляд неприступный горный массив. Но пусть вас не пугают зазубренные вершины и длинный серпантин: организацию комфортной поездки мы берём на себя! Вам нужно только добраться к их подножию, а дальше мы отвезём вас к сказочными озерам бирюзового цвета, потайным лесными тропам, умопомрачительным видам, ягодам и грибами летом и заснеженным горным шапкам зимой.

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Описание

Что вас ожидает

Мы встретим вас в одном из городов у подножия Альп: Фельтре, Бассано-дель-Граппа или Беллуно. Удобнее всего добраться до них на поезде, особенно если вы остановились на северо-востоке Италии — в Венеции, Вероне, Падуе или Тревизо. Это быстро и недорого. На месте, уже у подножия Доломитовых Альп, мы вас подхватим и вместе отправимся на «верхние этажи».

Наша экскурсия предусматривает осмотр красивейших мест в итальянских Альпах. Здесь есть чем заняться как в лыжный сезон, так и летом, весной и осенью в сезон треккинга. Недаром великий Ле Корбюзье назвал эти места «самой красивой природной архитектурой в мире». Мы устраиваем как поездки-прогулки с посещением памятников природы, так и спортивные выезды — для катания на горных и равнинных лыжах, треккинга и велопрогулок.

Организационные детали