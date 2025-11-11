Расслабьтесь с приоритетным доступом и откройте для себя всю магию этого места с богатой историей и культурой. Откройте для себя скрытое сокровище Венеции с мультимедийным гидом.
Наслаждайтесь внутренними дворами Палладио и Буора, величественными постройками Лонгены и библиотеками, богатыми драгоценными коллекциями.
Полюбуйтесь «Деревом» Фонда и часовнями Ватикана, представленными публике во время 16-й Международной Венецианской биеннале.
Время начала: 11:00, 12:00, 14:00, 15:00, 17:00, 18:00
Описание билета
Что вас ожидает: Исследуйте остров Сан-Джорджо — «жемчужину Венеции» Это идеальный тихий район, чтобы насладиться красотой Венеции и погрузиться в историю. В этом 1-часовом туре вы полюбуетесь наиболее важными местами в монументальном комплексе Фонда Джорджо Чини и откроете для себя исключительное художественное наследие за пределами обычных туристических зон. Всего в нескольких минутах езды на автобусе от площади Сан-Марко вы окунетесь в захватывающую атмосферу комплекса, слушая видео-гид (включен в стоимость входного билета и доступен на итальянском, английском, французском, немецком и испанском языках). Вашу небольшую туристическую группу (максимум 25 человек) будет сопровождать по территории комплекса многоязычный сотрудник. Во время посещения вы сможете полюбоваться основными местами комплекса, в том числе:
- Монастырь Палладио, построенный после смерти Андреа Палладио в 17 веке.
- Монастырь семьи Буора, образец архитектуры раннего Возрождения, спроектированный Джованни и Андреа Буора • Палладианская столовая, древняя бенедиктинская трапезная, где Паоло Веронезе расписал свадьбу в Кане, подлинные произведения искусства теперь выставлены в Лувре.
- Большая лестница Лонгены, построенная в 1671 году для доступа в библиотеку и апартаменты аббатов. Лестница расположена между двумя монастырями и обставлена великолепными деревянными книжными шкафами работы Франца Паука.
- Нуова Маника Лунга, старое общежитие отцов-бенедиктинцев, превратилось в огромную, наполненную светом библиотеку.
Лабиринт Борхеса, реконструкция садового лабиринта, спроектированная английским архитектором Рэндоллом Коутом в честь Хорхе Франсиско Исидоро Луиса Борхеса к 25-летию со дня смерти известного аргентинского писателя и поэта. После экскурсии по Фонду Джорджо Чини ваш аудиогид продолжит экскурсию по «лесу» острова. Посмотрите 10 часовен Ватикана, которые были спроектированы 10 всемирно известными архитекторами. Послушайте вступительное слово от Х. Эм. Джанфранко Равази. Полюбуйтесь рисунками и макетами «часовни в лесу» Асплунда. Узнайте о 10 часовнях и архитекторах, которые их спроектировали. Важная информация:.
- Аудиогид включен: Русский, Испанский, Английский, Французский, Немецкий, Итальянский • Инструктор: Итальянский, Английский, Испанский, Французский • Некоторые зоны комплекса могут быть закрыты во время мероприятий, концертов или других мероприятий.
- Вам будет предложено забронировать номер на конкретный временной интервал, чтобы убедиться в наличии свободных мест.
- Клиенты, имеющие право на билеты со скидкой, должны подтвердить свое состояние для доступа к памятнику. В противном случае билет недействителен.
- Для получения видео-гида требуется действующий документ, удостоверяющий личность.
- С 21 марта по 24 ноября комплекс открыт с 10:00 до 18:00 ежедневно.
• Не подходит для людей с ограниченными возможностями передвижения Меры по борьбе с Covid-19:
- Вы должны использовать собственные наушники • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой • У вас будет в обязательном порядке измерена температура тела • Все участники в возрасте от 12 лет должны предъявить Reinforced Green Pass, который действителен в ЕС и имеет поддающийся проверке QR-код. Reinforced Green Pass можно получить, только загрузив в приложение Green Pass или Covid Certificate доказательство полной вакцинации, либо доказательство перенесенной в последние 6 месяцев инфекции Covid-19.
- Все участники также должны иметь при себе действительное удостоверение личности государственного образца с фотографией (например, паспорт, водительские права и т. п.).
Ответы на вопросы
Что включено
- Видео-гид
- Вход в монументальный комплекс Фонда Джорджо Чини
- Плата за бронирование
- Вход в «Лес» Фонда, включая часовни Ватикана
Что не входит в цену
- Экскурсия с гидом
Место начала и завершения?
San Giorgio Maggiore, 3, 30124 Venezia
Когда и как рано покупать?
Когда: См. календарь
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
