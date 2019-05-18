Сан-Джорджо-Маджоре – экскурсии в Венеции

Найдено 3 экскурсии в категории «Сан-Джорджо-Маджоре» в Венеции на русском языке, цены от €20. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Посещение острова Сан-Джорджо-Маджоре с видеогидом
Пешая
2 часа
Билеты
Посещение острова Сан-Джорджо-Маджоре с видеогидом
Начало: San Giorgio Maggiore, 3, 30124 Venezia
Расписание: См. календарь
Завтра в 11:00
26 мая в 11:00
€20 за билет
Индивидуальная экскурсия на Сан-Джорджо-Маджоре
1.5 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Индивидуальная экскурсия на Сан-Джорджо-Маджоре
Начало: Riva degli Schiavoni, 4171, 30122 Venice
Завтра в 09:00
26 мая в 09:00
€150 за экскурсию
День на парусной яхте с закусками и вином
На яхте
6 часов
Водная прогулка
День на парусной яхте с закусками и вином
Начало: Джудекка
Расписание: По договоренности с туристом
Завтра в 09:00
26 мая в 09:00
€390 за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Венеции в категории «Сан-Джорджо-Маджоре»

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В мае 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Посещение острова Сан-Джорджо-Маджоре с видеогидом
  2. Индивидуальная экскурсия на Сан-Джорджо-Маджоре
  3. День на парусной яхте с закусками и вином
Какие места ещё посмотреть в Венеции
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в мае:
  1. Дворец Дожей
  2. Мост Риальто
  3. Самое главное
  4. Сан-Марко
  5. Гранд-канал
  6. Мост Вздохов
  7. Рынок Риальто
  8. Площадь Сан-Марко
  9. Собор Святого Марка
  10. Палаццо Контарини дель Боволо
Сколько стоит экскурсия по Венеции в мае 2025
Сейчас в Венеции в категории "Сан-Джорджо-Маджоре" можно забронировать 3 экскурсии от 20 до 390. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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