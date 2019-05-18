Билеты
Посещение острова Сан-Джорджо-Маджоре с видеогидом
Начало: San Giorgio Maggiore, 3, 30124 Venezia
Расписание: См. календарь
Завтра в 11:00
26 мая в 11:00
€20 за билет
Индивидуальная
до 1 чел.
Индивидуальная экскурсия на Сан-Джорджо-Маджоре
Начало: Riva degli Schiavoni, 4171, 30122 Venice
Завтра в 09:00
26 мая в 09:00
€150 за экскурсию
Водная прогулка
День на парусной яхте с закусками и вином
Начало: Джудекка
Расписание: По договоренности с туристом
Завтра в 09:00
26 мая в 09:00
€390 за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- NNuria-al18 мая 2019Экскурсия прошла очень хорошо! Было много интересных фактов и много интересных видов Венеции с колокольни. Спасибо за поездку!
Ответы на вопросы от путешественников по Венеции в категории «Сан-Джорджо-Маджоре»
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