Мурано и Бурано - два удивительных острова Венецианской лагуны, которые поражают своей уникальностью.
На Мурано вы сможете посетить стеклодувную мастерскую и узнать о создании знаменитого муранского стекла. В Бурано вас ждут яркие домики и традиционное кружевоплетение.
Прогулка на кораблике подарит вам незабываемые впечатления и возможность увидеть мастеров за работой. Это путешествие идеально подходит для тех, кто хочет насладиться культурой и историей Венеции
5 причин купить эту экскурсию
- 🛥️ Увлекательная поездка на кораблике
- 🖼️ Уникальные стеклодувные мастерские
- 🏠 Яркие дома Бурано
- 🧵 Искусство кружевоплетения
- 🎨 Исторические достопримечательности
Что можно увидеть
- Собор святых Марии и Донато
- Музей муранского стекла
- Церковь Сан-Пьетро-Мартире
- Часовая башня
- Маяк
Описание экскурсии
В Мурано: стекло, спасённые шедевры и маяк
- Вы посетите стеклодувную мастерскую и узнаете о тонкостях создания муранского стекла.
- Оцените романско-лагунную архитектуру собора, который посвящён святым Марии и Донато, и рассмотрите великолепную мозаику в его интерьере.
- В Музее муранского стекла услышите историю стеклянного мастерства и по желанию купите сувенир.
- В церкви Сан-Пьетро-Мартире взглянете на произведения искусства, спасённые от набегов Наполеона Бонапарта.
- Увидите часовую башню — один из символов острова — и маяк, построенный в 1912 году.
В Бурано: кружево и красочные дома
- Познакомитесь с традиционным для острова кружевоплетением.
- Полюбуетесь красочными домиками и сделаете потрясающие снимки.
Организационные детали
- Дополнительные расходы — проезд на кораблике: разовый билет — €9,5 за чел. за одну поездку (действителен в течение 75 минут после активации). Дети до 6 лет едут на кораблике бесплатно. Также есть многоразовые проездные билеты — они выгоднее.
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
ежедневно в 09:30 и 12:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€95
|Дети до 6 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У f. Te Nove «B»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:30 и 12:00
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья — ваша команда гидов в Венеции
Провели экскурсии для 2242 туристов
Привет, я Дарья! Я представляю крутую команду гидов и туристических блогеров. Мы уже много лет живём и работаем в Италии. Делимся с путешественниками любовью к этой прекрасной стране, чтобы они могли открыть её с новой стороны. На наших экскурсиях вы узнаете об Италии то, чего не прочесть в учебнике или путеводителе. Присоединяйтесь к нашим прогулкам!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Евгения
11 мая 2025
По большому счету экскурсия не нужна, тк смотреть на островах особо нечего, торговые улицы и шоу стеклодувов можно посмотреть и самим. Гид Вероника немного утомила датами и подробностями, которые запомнить очень сложно, да и не к чему. Хотелось бы экскурсию более простым и живым языком, и более уверенныи голосом.
Н
Николай
3 мая 2025
Вероника молодец!! Спасибо большое
В
Валентина
15 апр 2025
Все прошло хорошо, Вероника прекрасный рассказчик, видно, что ей интересен город, и она всегда готова изучать его глубже, а потом делиться этим с путешественниками✨
Ирина
15 апр 2025
Конечно, оба острова за 4,5 ч не посмотреть. Мы рассчитывали именно на это время и только в процессе узнали, что до Бурано от Мурано 40 мин и потом до Венеции
ElenaYukhnovska
13 фев 2025
Супер прогулка с прекрасным гидом, знающим и профессиональным.
Потрясающие впечатления и полный восторг от Венеции и островов, которые мы посетили вместе с Лилией.
Обязательно приедем еще раз❤️
