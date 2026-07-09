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4 в 1: путешествие по островам Венецианской лагуны

Погрузитесь в атмосферу волшебства и красоты, посетив четыре уникальных острова Венеции за один день
Острова Венецианской лагуны - это место, где время словно остановилось. Здесь, среди ярких домиков и узких улочек, живут рыбаки и ремесленники, сохраняя традиции веков.

Эта экскурсия позволит вам оценить красоту и
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уникальность каждого острова: от цветных домиков и кружев Бурано до виноградников Мадзорбо, от исторических мозаик Торчелло до мастерских стеклодувов Мурано. Помимо этого, вы сможете насладиться местной кухней в уютных ресторанчиках. Эта экскурсия - отличная возможность познакомиться с настоящей Венецией, ее историей и культурой

5
21 отзыв

7 причин купить эту экскурсию

  • 🌈 Цветные домики Бурано
  • 🍇 Виноградники Мадзорбо
  • 👑 Трон великого Аттилы
  • 🌟 Мозаики Санта-Мария-Ассунта
  • 🔥 Мастерская стеклодувов Мурано
  • 🍽️ Рестораны с рыбной кухней
  • 🍷 Отличное вино

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для этого мероприятия - с мая по сентябрь. В это время острова особенно живописны, а рестораны предлагают свежие морепродукты и вино.
Сейчас август — это идеальное время.
4 в 1: путешествие по островам Венецианской лагуны
4 в 1: путешествие по островам Венецианской лагуны
4 в 1: путешествие по островам Венецианской лагуны

Что можно увидеть

  • Цветные домики Бурано
  • Виноградники Мадзорбо
  • Трон великого Аттилы
  • Мозаики Санта-Мария-Ассунта
  • Мастерская стеклодувов Мурано

Описание экскурсии

Всего за 6 часов вы:

  • Оцените цветные домики и кружевные изделия на острове Бурано
  • Полюбуетесь живописными виноградниками на острове Мадзорбо
  • Посидите на троне великого Аттилы и восхититесь мозаиками в соборе Санта-Мария- Ассунта на острове Торчелло
  • Зайдёте в мастерскую стеклодувов на острове Мурано

А ещё на островах множество ресторанчиков с отличной рыбной кухней и вином — если захотите, мы можем их посетить.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: билет на вапоретто на 1 день — €25 с человека, еда и напитки (по желанию)
  • По желанию, можно арендовать частный катер — около €420
  • Если вас 4+ человек, то необходимо доплатить за наушники — €40 за группу
  • В высокий сезон, при использовании для переездов общественного транспорта, начало экскурсии не позднее чем 8.30-9.00 утра. Если частный катер, то не позднее 11.00

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 39% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерия
Валерия — ваш гид в Венеции
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 1 час 10 минут
Провела экскурсии для 1834 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Валерия. Я 20 лет живу в Италии и все эти годы работаю лицензированным гидом. Я люблю Венецию и хочу познакомить вас с этим необыкновенным и странным городом.
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О Венеции написано слишком много как на итальянском, так и на русском языке. Чтобы не потеряться в этом море книг, я брала частные уроки у местного историка. Моим преподавателем была удивительная женщина, коренная венецианка, поэтому вы по-настоящему увидите город глазами местного жителя.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 21 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
21
4
3
2
1
е
экскурсия нам понравилась Валерия рассказывала историю Венеции и промыслы и давала советы что и где еще посетить. посетили остров Мурано - родину известного на весь мир муранского стекла и посмотрели
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как изготовили стакан, показали разные фабрики и фотографии известных дизайнеров и их изумительные изделия по задумкам- рисункам. особый восторг люстры.
потом посетили острова Моззорбо и Бурано. рассказали историю этих островов. посетили магазины с кружево и перекусили в Trattoria Al Gatto Nero. последний остров Торчелло зашли в Basilica di Santa Maria Assunta di Torcello. времени очень не хватало. мы решили через год еще приехать и походить по островам

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О
Очень понравилось. Настолько грамотная речь, что больше и желать нечего, доступно, интересно, очень держит внимание. Все гиды должны быть такими как Валерия!
Очень понравилось. Настолько грамотная речь, что больше и желать нечего, доступно, интересно, очень держит внимание. Все
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Д
все прошло шикарно, спасибо большое!
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Е
Всем привет из сказочной Венеции. В этот раз наша поездка была непродолжительной - всего два полных дня, поэтому задача состояла в том, чтобы получить максимум впечатлений за минимальное время. И
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этом нам, безусловно, помогла экскурсия с Валерией по 4 островам лагуны. За 6 (!!!) часов было пройдено более 25 тысяч шагов (и это ещё не считая переездов на вапаретто). Экскурсия получилась очень динамичной, информативной, познавательной и наполненной незабываемой атмосферой венецианской культуры. Мы прожили по сути 4 маленькие жизни каждого из островов, поняли их характеры и нашли их сокровища.
Валерия «заразила» нас Венецией окончательно и бесповоротно!!! Поэтому вердикт окончательный и обжалованию не подлежит: рекомендуем однозначно!
Но помните, друзья, когда Вы выбираете эту экскурсию, будьте готовы «подстраиваться» под расписания вапаретто - это очень важно, иначе вся «логистика» полетит. У Валерии маршрут экскурсии максимально выверен (и это-то при продолжительности в 6 часов) - за что ей отдельное спасибо.
Другой вариант - взять в аренду такси на целый день и не быть привязанным к особенностям общественного транспорта:-)

Всем привет из сказочной Венеции. В этот раз наша поездка была непродолжительной - всего два полных
Всем привет из сказочной Венеции. В этот раз наша поездка была непродолжительной - всего два полных
Всем привет из сказочной Венеции. В этот раз наша поездка была непродолжительной - всего два полных
Всем привет из сказочной Венеции. В этот раз наша поездка была непродолжительной - всего два полных
Всем привет из сказочной Венеции. В этот раз наша поездка была непродолжительной - всего два полных
Всем привет из сказочной Венеции. В этот раз наша поездка была непродолжительной - всего два полных
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М
Валерия потрясающий рассказчик и очень комфортный для меня собеседник! А острова меня покорили-такая там чудесная атмосфера. Мы выехали достаточно рано утром, чтобы избежать толп туристов и спокойно прогуляться по маршруту,
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который у Виктории прекрасно выстроен и выверен. Виктория прислушивается к пожеланиям, очень охотно отвечает на вопросы. На Мурано мы заходили в магазинчики со стеклом и Виктория рассказывала, как отличить хорошее стекло от плохого, знакомила с владельцами магазинов и фабрик. Экскурсию рекомендую-поездка на острова обогатит пребывание в Венеции и расширит впечатления!

Валерия потрясающий рассказчик и очень комфортный для меня собеседник! А острова меня покорили-такая там чудесная атмосфера.
Валерия потрясающий рассказчик и очень комфортный для меня собеседник! А острова меня покорили-такая там чудесная атмосфера.
Валерия потрясающий рассказчик и очень комфортный для меня собеседник! А острова меня покорили-такая там чудесная атмосфера.
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Ольга
Валерия отлично провела экскурсию, великолепный рассказчик, все было организовано на отлично. Мы были с ребенком 1,8, спланировали путешествие учитывая сон малыша и пожелания всех участников. Пообедали в чудесном ресторанчике, увидели все что хотелось и даже больше) и отдельное огромное спасибо Валерии за фото
Валерия отлично провела экскурсию, великолепный рассказчик, все было организовано на отлично. Мы были с ребенком 1,8,
Валерия отлично провела экскурсию, великолепный рассказчик, все было организовано на отлично. Мы были с ребенком 1,8,
Валерия отлично провела экскурсию, великолепный рассказчик, все было организовано на отлично. Мы были с ребенком 1,8,
Валерия отлично провела экскурсию, великолепный рассказчик, все было организовано на отлично. Мы были с ребенком 1,8,
Валерия отлично провела экскурсию, великолепный рассказчик, все было организовано на отлично. Мы были с ребенком 1,8,
Валерия отлично провела экскурсию, великолепный рассказчик, все было организовано на отлично. Мы были с ребенком 1,8,
Валерия отлично провела экскурсию, великолепный рассказчик, все было организовано на отлично. Мы были с ребенком 1,8,
Валерия отлично провела экскурсию, великолепный рассказчик, все было организовано на отлично. Мы были с ребенком 1,8,+1
Валерия отлично провела экскурсию, великолепный рассказчик, все было организовано на отлично. Мы были с ребенком 1,8,
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