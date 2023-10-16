4 в 1: путешествие по островам Венецианской лагуны

Посетить сказочные острова Мурано, Бурано, Торчелло и Мадзорбо с профессиональным гидом

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Ответы на вопросы
Острова Венецианской лагуны — отдельный волшебный мир, словно застывший во времени. Веками здесь живут в ярких симпатичных домах рыбаки и ремесленники. Я расскажу, кем были первые местные поселенцы. Чем их привлекли эти земли и почему они решили навсегда оставить свои дома на материке. Проведу вас по самым колоритным улицам и раскрою самобытный характер каждого острова.
4 в 1: путешествие по островам Венецианской лагуны
4 в 1: путешествие по островам Венецианской лагуны
4 в 1: путешествие по островам Венецианской лагуны
4 в 1: путешествие по островам Венецианской лагуны
4 в 1: путешествие по островам Венецианской лагуны
4 в 1: путешествие по островам Венецианской лагуны
4 в 1: путешествие по островам Венецианской лагуны
Ближайшие даты:
16
окт
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окт
30
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Всего за 4 часа вы:

  • Оцените цветные домики и кружевные изделия на острове Бурано
  • Полюбуетесь живописными виноградниками на острове Мадзорбо
  • Посидите на троне великого Аттилы и восхититесь мозаиками в соборе Санта-Мария- Ассунта на острове Торчелло
  • Зайдёте в мастерскую стеклодувов на острове Мурано

А ещё на островах множество ресторанчиков с отличной рыбной кухней и вином — если захотите, мы можем их посетить.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: билет на вапоретто на 1 день — 30 евро с человека, еда и напитки (по желанию)
  • По желанию, можно арендовать частный катер — около 350 евро
  • В летний период начало экскурсии не позднее 9.30 утра

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на набережной Fondamenta Nuove
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Водные развлечения
Можно с детьми
Летние
Выездные
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Лагуны

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