Острова Венецианской лагуны - это место, где время словно остановилось. Здесь, среди ярких домиков и узких улочек, живут рыбаки и ремесленники, сохраняя традиции веков.Эта экскурсия позволит вам оценить красоту и

уникальность каждого острова: от цветных домиков и кружев Бурано до виноградников Мадзорбо, от исторических мозаик Торчелло до мастерских стеклодувов Мурано. Помимо этого, вы сможете насладиться местной кухней в уютных ресторанчиках. Эта экскурсия - отличная возможность познакомиться с настоящей Венецией, ее историей и культурой

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшие месяцы для этого мероприятия - с мая по сентябрь. В это время острова особенно живописны, а рестораны предлагают свежие морепродукты и вино.

Сейчас август — это идеальное время.