Valeria — ваш гид в Венеции

Провёл экскурсии для 687 туристов

Здравствуйте! Меня зовут Валерия. Я 20 лет живу в Италии и все эти годы работаю лицензированным гидом. Я люблю Венецию и хочу познакомить вас с этим необыкновенным и странным городом. О Венеции написано слишком много как на итальянском, так и на русском языке. Чтобы не потеряться в этом море книг, я брала частные уроки у местного историка. Моим преподавателем была удивительная женщина, коренная венецианка, поэтому вы по-настоящему увидите город глазами местного жителя.

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