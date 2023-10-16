Посетить сказочные острова Мурано, Бурано, Торчелло и Мадзорбо с профессиональным гидом
Острова Венецианской лагуны — отдельный волшебный мир, словно застывший во времени. Веками здесь живут в ярких симпатичных домах рыбаки и ремесленники. Я расскажу, кем были первые местные поселенцы. Чем их привлекли эти земли и почему они решили навсегда оставить свои дома на материке. Проведу вас по самым колоритным улицам и раскрою самобытный характер каждого острова.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Всего за 4 часа вы:
- Оцените цветные домики и кружевные изделия на острове Бурано
- Полюбуетесь живописными виноградниками на острове Мадзорбо
- Посидите на троне великого Аттилы и восхититесь мозаиками в соборе Санта-Мария- Ассунта на острове Торчелло
- Зайдёте в мастерскую стеклодувов на острове Мурано
А ещё на островах множество ресторанчиков с отличной рыбной кухней и вином — если захотите, мы можем их посетить.
Организационные детали
- Дополнительные расходы: билет на вапоретто на 1 день — 30 евро с человека, еда и напитки (по желанию)
- По желанию, можно арендовать частный катер — около 350 евро
- В летний период начало экскурсии не позднее 9.30 утра
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на набережной Fondamenta Nuove
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Valeria — ваш гид в Венеции
Провёл экскурсии для 687 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Валерия. Я 20 лет живу в Италии и все эти годы работаю лицензированным гидом. Я люблю Венецию и хочу познакомить вас с этим необыкновенным и странным городом. О Венеции написано слишком много как на итальянском, так и на русском языке. Чтобы не потеряться в этом море книг, я брала частные уроки у местного историка. Моим преподавателем была удивительная женщина, коренная венецианка, поэтому вы по-настоящему увидите город глазами местного жителя.
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