Острова Венецианской лагуны - это место, где время словно остановилось. Здесь, среди ярких домиков и узких улочек, живут рыбаки и ремесленники, сохраняя традиции веков.
Эта экскурсия позволит вам оценить красоту и
Эта экскурсия позволит вам оценить красоту и
7 причин купить эту экскурсию
- 🌈 Цветные домики Бурано
- 🍇 Виноградники Мадзорбо
- 👑 Трон великого Аттилы
- 🌟 Мозаики Санта-Мария-Ассунта
- 🔥 Мастерская стеклодувов Мурано
- 🍽️ Рестораны с рыбной кухней
- 🍷 Отличное вино
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для этого мероприятия - с мая по сентябрь. В это время острова особенно живописны, а рестораны предлагают свежие морепродукты и вино.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Цветные домики Бурано
- Виноградники Мадзорбо
- Трон великого Аттилы
- Мозаики Санта-Мария-Ассунта
- Мастерская стеклодувов Мурано
Описание экскурсии
Всего за 6 часов вы:
- Оцените цветные домики и кружевные изделия на острове Бурано
- Полюбуетесь живописными виноградниками на острове Мадзорбо
- Посидите на троне великого Аттилы и восхититесь мозаиками в соборе Санта-Мария- Ассунта на острове Торчелло
- Зайдёте в мастерскую стеклодувов на острове Мурано
А ещё на островах множество ресторанчиков с отличной рыбной кухней и вином — если захотите, мы можем их посетить.
Организационные детали
- Дополнительные расходы: билет на вапоретто на 1 день — €25 с человека, еда и напитки (по желанию)
- По желанию, можно арендовать частный катер — около €420
- Если вас 4+ человек, то необходимо доплатить за наушники — €40 за группу
- В высокий сезон, при использовании для переездов общественного транспорта, начало экскурсии не позднее чем 8.30-9.00 утра. Если частный катер, то не позднее 11.00
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 39% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерия — ваш гид в Венеции
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 1 час 10 минут
Провела экскурсии для 1834 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Валерия. Я 20 лет живу в Италии и все эти годы работаю лицензированным гидом. Я люблю Венецию и хочу познакомить вас с этим необыкновенным и странным городом.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 21 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
е
экскурсия нам понравилась Валерия рассказывала историю Венеции и промыслы и давала советы что и где еще посетить. посетили остров Мурано - родину известного на весь мир муранского стекла и посмотрели
Вам был полезен этот отзыв?
О
Очень понравилось. Настолько грамотная речь, что больше и желать нечего, доступно, интересно, очень держит внимание. Все гиды должны быть такими как Валерия!
Вам был полезен этот отзыв?
Д
все прошло шикарно, спасибо большое!
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Всем привет из сказочной Венеции. В этот раз наша поездка была непродолжительной - всего два полных дня, поэтому задача состояла в том, чтобы получить максимум впечатлений за минимальное время. И
Вам был полезен этот отзыв?
М
Валерия потрясающий рассказчик и очень комфортный для меня собеседник! А острова меня покорили-такая там чудесная атмосфера. Мы выехали достаточно рано утром, чтобы избежать толп туристов и спокойно прогуляться по маршруту,
Вам был полезен этот отзыв?
Валерия отлично провела экскурсию, великолепный рассказчик, все было организовано на отлично. Мы были с ребенком 1,8, спланировали путешествие учитывая сон малыша и пожелания всех участников. Пообедали в чудесном ресторанчике, увидели все что хотелось и даже больше) и отдельное огромное спасибо Валерии за фото
+1
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Венеции
Похожие экскурсии на «4 в 1: путешествие по островам Венецианской лагуны»
Мини-группа
до 10 чел.
Из Венеции - на острова Мурано и Бурано
Путешествие на острова Мурано и Бурано - это возможность увидеть мастерство стеклодувов и кружевниц, а также насладиться яркими пейзажами
Начало: У f. Te Nove «B»
Расписание: ежедневно в 09:30 и 12:00
Завтра в 09:30
10 авг в 09:30
€95 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Венецианское трио: острова Мурано, Бурано и Торчелло
Погрузитесь в мир венецианской культуры с экскурсией по трём уникальным островам. Откройте для себя мастерство, традиции и неповторимый колорит
13 авг в 08:30
17 авг в 08:30
от €267 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Поездка на острова Мурано и Бурано
Посетите острова Мурано и Бурано в Венеции и узнайте об их уникальных традициях. Погрузитесь в атмосферу спокойствия и красоты
Начало: Piazzale Roma, перед магазином Coop
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от €334 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Острова Венецианской лагуны Мурано, Бурано и Торчелло
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности с туристом
€300 за всё до 5 чел.
от €470 за экскурсию