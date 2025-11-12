Тёмный угол, сердце, врезанное в стену… В Венеции каждая деталь рассказывает историю; они повсюду, вокруг нас, но они показываются только глазам самого внимательного наблюдателя.
Описание экскурсииЧто вас ждёт? Увлекательная экскурсия по узким, тускло освещённым переулкам, слушание историй о магии, предательстве и мести — многие из них просто популярные истории, но столько же и событий, которые произошли на самом деле.
- Легенды и тайны, выбранные из нашего самого захватывающего репертуара.
- Подходит как для взрослых, так и для детей.
- Маршрут разработан таким образом, чтобы избежать наиболее многолюдных мест.
См. календарь
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги англоговорящего гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Campo San Bartolomio, 30124 Venezia VE, Italy
Когда и сколько длится?
Когда: См. календарь
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Венеции
Похожие экскурсии из Венеции
-
5%
Индивидуальная
до 4 чел.
Венеция - первое свидание: уникальное путешествие по городу на воде
Погрузитесь в атмосферу Венеции, где каждый уголок рассказывает свою историю. Откройте для себя величие и тайны этого волшебного города
Завтра в 13:30
13 ноя в 09:30
€187
€196 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 4 чел.
Знакомство с Венецией в мини-группе: Площадь Сан-Марко, Дворец дожей
Исследуйте Венецию в дружеской обстановке! Посетите площадь Сан-Марко, Дворец дожей, Гранд-канал и старинные мосты. Узнайте мифы и легенды о городе
Начало: У моста Конституции
Расписание: ежедневно в 08:30, 11:00, 15:00 и 17:30
Завтра в 08:30
13 ноя в 08:30
€47 за человека
Водная прогулка
Прогулка по дворцам Гранд-канала: путешествие в сердце Венеции
Исследуйте красоту и историю дворцов Венеции с личным гидом, плывя по величественному Гранд-каналу
21 ноя в 10:00
22 ноя в 10:00
€80 за всё до 6 чел.