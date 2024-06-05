Знакомство с Венецией в мини-группе

Исследуйте Венецию в дружеской обстановке! Посетите площадь Сан-Марко, Дворец дожей, Гранд-канал и старинные мосты. Узнайте мифы и легенды о городе
Приглашаем вас на увлекательную экскурсию по Венеции в мини-группе.

Вы увидите главные достопримечательности города: площадь Сан-Марко, Дворец дожей, Гранд-канал, старинные мосты и испанский район. Узнаете интересные факты и легенды о Венеции
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и её жителях. Погрузитесь в атмосферу города, который очаровывает своей красотой и историей.

Экскурсия проводится в дружеской обстановке, что позволяет насладиться каждым моментом и сделать незабываемые фотографии. В конце экскурсии вы по-настоящему полюбите этот таинственный город

4.33
6 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🌟 Площадь Сан-Марко и её величие
  2. 🏰 Дворец дожей и его история
  3. 🌉 Прогулка по Гранд-каналу
  4. 🏙️ Старинные мосты Венеции
  5. 📜 Легенды и мифы о городе

Что можно увидеть

  • Дворец дожей
  • Площадь Святого Марка
  • Гранд-канал
  • Мост Риальто
  • Мост Скальци
  • Мост Вздохов
  • Испанский район
  • Еврейское гетто
  • Славянская набережная
Знакомство с Венецией в мини-группе
Знакомство с Венецией в мини-группе
Знакомство с Венецией в мини-группе
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 15:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вы увидите:

  • Дворец дожей — правительственный дворец Венецианской республики.
  • Площадь Святого Марка — центральную площадь города.
  • Гранд-канал и его великолепные дворцы.
  • Главные мосты Венеции: Риальто, Скальци и Вздохов.
  • Испанский район, который когда-то был водным каналом.
  • Славянскую набережную с красивыми видами на лагуну.

Вы узнаете:

  • Как строился мост Риальто и чем знаменито венецианское казино.
  • Почему фасад Золотого дворца не блещет золотом.
  • За что был казнён венецианский дож Марино Фальер.
  • Почему в церкви Святого Еремея покоятся мощи Святой Лучии.
  • Как выглядела площадь Святого Марка до вторжения Наполеона.
  • Как бежал из плена знаменитый венецианский ловелас Казанова.

Организационные детали

  • Все достопримечательности мы осматриваем снаружи.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

ежедневно в 11:00 и 15:00

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У моста Конституции
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00 и 15:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
3
2
1
1
В
5 июня 2024
Очень все понравилось! Девушка-гид Полина очень приятная, хорошо рассказывает, очень много информации, всех ждет, если кто-то отстал, хорошо всем было всё слышно! Уделила нам даже больше времени, чем было положено! Спасибо большое!
Lyudmyla
4 июня 2024
Очень жаль оставлять плохой отзыв хорошей девочке, но туристов тоже жалко. Нас было всего двое и мы сперва обрадовались, получить "личного экскурсовода", но увы, это не спасло ситуацию.
У экскурсовода совершенно
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не поставлен голос.
В программе заявлено посещение гетто, но, как оказалось, нас туда не собирались вести. Было обидно, потому, что именно из-за этого мы предпочли эту экскурсию, другим, более дешёвым. Уговорив экскурсовода всё же туда отправиться, нас зачем-то повели в одну сторону вдоль канала, потом по той же дороге обратно. Ещё разок свернули не туда, в общей сложности на поиски ушло минут 20. Когда экскурсовод всё же нашла гетто, пробежали мы его за две минуты, без единого комментария и указания на какие-либо достопримечательности. Где "Еврейское гетто — «город в городе» с аутентичной архитектурой" из программы???
Дальше экскурсия продолжилась в таком же хаотичном порядке. Возможно экскурсовод и владеет какими-то историческими фактами, но интересного рассказа не получилось. Например собор св. Марка, одна из главных достопримечательностей Венеции, невероятно красив, но наше внимание не обратили ни на какие детали его убранства.
Не вспомнили ни про какие другие церкви, ни про какие бесценные сокровища венецианских мастеров-художников.
Даже на практические вопросы, такие как, где удобнее сесть на вапоретто (водный тармвай), ответы были очень размыты.
Это наша 12 экскурсия с трипстером и первое разочарование. Жалко не столько денег, хотя 90 евро на двоих за групповую экскурсию, не так уж мало, как два часа потреянного времени. Ах да, вместо заявленных двух с половиной часов, попрощались с нами через два часа десять минут.

Наталия
3 июня 2024
Очень понравилась экскурсия. Мини группа состояла только из одного человека - меня!!! Индивидуальный гид за 45€ просто супер! Полина милая очень, экскурсия замечательная РЕКОМЕНДУЮ
Владимир
28 мая 2024
Все прошло отлично - при том, что я оказался всего одним участником экскурсии🙈. Увлекательную прогулку мне провела Нонна, которая давно живет в Италии, много чего может рассказать. Венеция прекрасна, а с рассказами экскурсовода еще и очень интересна) Спасибо!
Все прошло отлично - при том, что я оказался всего одним участником экскурсии🙈. Увлекательную прогулку мнеВсе прошло отлично - при том, что я оказался всего одним участником экскурсии🙈. Увлекательную прогулку мне
А
27 мая 2024
Отличная экскурсия
В
20 мая 2024
Вчера посетила экскурсию в мин группе по Венеции. Нашим гидом была Полина. Это замечательный рассказчик и очень приятная в общении девушка. Она показала нам не только все самые значимые места
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города, но и его потаённые уголки. Много узнали об истории Венеции, а также о повседневной жизни венецианцев. Обязательно вернемся сюда ещё раз с родственниками и будем рекомендовать эту экскурсию друзьям. Огромное спасибо

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