Приглашаем вас на увлекательную экскурсию по Венеции в мини-группе.
Вы увидите главные достопримечательности города: площадь Сан-Марко, Дворец дожей, Гранд-канал, старинные мосты и испанский район. Узнаете интересные факты и легенды о Венеции
Вы увидите главные достопримечательности города: площадь Сан-Марко, Дворец дожей, Гранд-канал, старинные мосты и испанский район. Узнаете интересные факты и легенды о Венеции
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Площадь Сан-Марко и её величие
- 🏰 Дворец дожей и его история
- 🌉 Прогулка по Гранд-каналу
- 🏙️ Старинные мосты Венеции
- 📜 Легенды и мифы о городе
Что можно увидеть
- Дворец дожей
- Площадь Святого Марка
- Гранд-канал
- Мост Риальто
- Мост Скальци
- Мост Вздохов
- Испанский район
- Еврейское гетто
- Славянская набережная
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 15:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы увидите:
- Дворец дожей — правительственный дворец Венецианской республики.
- Площадь Святого Марка — центральную площадь города.
- Гранд-канал и его великолепные дворцы.
- Главные мосты Венеции: Риальто, Скальци и Вздохов.
- Испанский район, который когда-то был водным каналом.
- Славянскую набережную с красивыми видами на лагуну.
Вы узнаете:
- Как строился мост Риальто и чем знаменито венецианское казино.
- Почему фасад Золотого дворца не блещет золотом.
- За что был казнён венецианский дож Марино Фальер.
- Почему в церкви Святого Еремея покоятся мощи Святой Лучии.
- Как выглядела площадь Святого Марка до вторжения Наполеона.
- Как бежал из плена знаменитый венецианский ловелас Казанова.
Организационные детали
- Все достопримечательности мы осматриваем снаружи.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
ежедневно в 11:00 и 15:00
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У моста Конституции
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00 и 15:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья — ваша команда гидов в Венеции
Провели экскурсии для 164 туристов
Привет, я Дарья! Я представляю крутую команду гидов и туристических блогеров, много лет живущих и работающих в Италии. Мы делимся с путешественниками любовью к этой прекрасной стране для того, чтобы вы могли открыть её с новой стороны. На наших экскурсиях вы узнаете об Италии то, чего не прочесть в учебнике или путеводителе. Присоединяйтесь к нашим прогулкам!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Виктория
5 июня 2024
Очень все понравилось! Девушка-гид Полина очень приятная, хорошо рассказывает, очень много информации, всех ждет, если кто-то отстал, хорошо всем было всё слышно! Уделила нам даже больше времени, чем было положено! Спасибо большое!
Lyudmyla
4 июня 2024
Очень жаль оставлять плохой отзыв хорошей девочке, но туристов тоже жалко. Нас было всего двое и мы сперва обрадовались, получить "личного экскурсовода", но увы, это не спасло ситуацию.
У экскурсовода совершенно
У экскурсовода совершенно
Наталия
3 июня 2024
Очень понравилась экскурсия. Мини группа состояла только из одного человека - меня!!! Индивидуальный гид за 45€ просто супер! Полина милая очень, экскурсия замечательная РЕКОМЕНДУЮ
Владимир
28 мая 2024
Все прошло отлично - при том, что я оказался всего одним участником экскурсии🙈. Увлекательную прогулку мне провела Нонна, которая давно живет в Италии, много чего может рассказать. Венеция прекрасна, а с рассказами экскурсовода еще и очень интересна) Спасибо!
А
Антон
27 мая 2024
Отличная экскурсия
В
Виктория
20 мая 2024
Вчера посетила экскурсию в мин группе по Венеции. Нашим гидом была Полина. Это замечательный рассказчик и очень приятная в общении девушка. Она показала нам не только все самые значимые места
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