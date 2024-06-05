читать дальше

не поставлен голос.

В программе заявлено посещение гетто, но, как оказалось, нас туда не собирались вести. Было обидно, потому, что именно из-за этого мы предпочли эту экскурсию, другим, более дешёвым. Уговорив экскурсовода всё же туда отправиться, нас зачем-то повели в одну сторону вдоль канала, потом по той же дороге обратно. Ещё разок свернули не туда, в общей сложности на поиски ушло минут 20. Когда экскурсовод всё же нашла гетто, пробежали мы его за две минуты, без единого комментария и указания на какие-либо достопримечательности. Где "Еврейское гетто — «город в городе» с аутентичной архитектурой" из программы???

Дальше экскурсия продолжилась в таком же хаотичном порядке. Возможно экскурсовод и владеет какими-то историческими фактами, но интересного рассказа не получилось. Например собор св. Марка, одна из главных достопримечательностей Венеции, невероятно красив, но наше внимание не обратили ни на какие детали его убранства.

Не вспомнили ни про какие другие церкви, ни про какие бесценные сокровища венецианских мастеров-художников.

Даже на практические вопросы, такие как, где удобнее сесть на вапоретто (водный тармвай), ответы были очень размыты.

Это наша 12 экскурсия с трипстером и первое разочарование. Жалко не столько денег, хотя 90 евро на двоих за групповую экскурсию, не так уж мало, как два часа потреянного времени. Ах да, вместо заявленных двух с половиной часов, попрощались с нами через два часа десять минут.