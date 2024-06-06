Увлекательные экскурсии по переулкам и улицам Венеции

Найдено 11 экскурсий в категории «Улицы и переулки» в Венеции на русском языке, цены от €120. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Обзорная экскурсия по Венеции
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
56 отзывов
Индивидуальная экскурсия по Венеции: мост Риальто, мост вздохов, Арсенал
Сан Марко, Дворец Дожей, Большой канал, мост Риальто и мост вздохов ждут вас на этой увлекательной экскурсии по Венеции. Удобная обувь и фотоаппарат обязательны
Начало: В Венеции, у вокзала
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
200 за всё до 4 чел.
Запрятанные уголки Венеции
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
101 отзыв
Запрятанные уголки Венеции: история, традиции, жизнь города
Погрузитесь в уникальную атмосферу Венеции, исследуя её скрытые уголки вместе с личным гидом
Начало: Около железнодорожной станции Santa Lucia
«Оставим за спиной шумные туристические улицы и затеряемся в аутентичных венецианских кварталах»
Сегодня в 14:00
1 июля в 14:00
215 за всё до 4 чел.
Добро пожаловать в Венецию
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
54 отзыва
Добро пожаловать в Венецию: путешествие по городу на воде
Погрузитесь в атмосферу Венеции, узнайте ее историю и культуру вместе с личным гидом. Откройте для себя уникальные места и традиции
«Пройдете по самой старой торговой улице»
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
200 за всё до 10 чел.
Ночная Венеция: пешком и по воде в компании коренного венецианца
Индивидуальная
2.5 часа
101 отзыв
Ночная Венеция: пешеходно-водная прогулка с коренным гидом
Исследуйте таинственную Венецию ночью в сопровождении опытного местного гида. Истории, архитектура и неповторимая атмосфера
Сегодня в 16:30
Завтра в 16:30
260 за всё до 7 чел.
По следам Казановы
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
1 отзыв
По следам Казановы: живая история Венеции в деталях
Путешествие в прошлое Венеции на экскурсии по следам Казановы. Откройте для себя мир знаменитого авантюриста и соблазнителя
Начало: Площадь Сан Марко, напротив бара Ал Тодаро
«Мы посетим улицу, где он родился, квартал, где он вырос, увидим тюрьму, откуда он сбежал (снаружи), таверны, где он гулял, и дворцы, куда он ходил в гости»
12 июня в 13:00
13 июня в 13:00
120 за всё до 5 чел.
Венеция 2 в 1: пешком и по воде
Индивидуальная
2.5 часа
4 отзыва
Венеция 2 в 1: пешком и по воде
Прогулка по нетуристическим улочкам Венеции и катание на частном катере по Гранд-каналу. Узнайте о жизни на воде и истории города
«Затем на частном катере прокатимся по самой красивой «улице» города — Большому каналу, а также по маленьким тихим Рио»
14 июня в 09:00
15 июня в 09:00
160 за всё до 4 чел.
Влюбиться в Венецию за 3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Влюбиться в Венецию: 3-часовая индивидуальная экскурсия
Приглашаем на экскурсию «Влюбиться в Венецию за 3 часа» - путешествие по сердцу Италии, где история оживает
«Вы погрузитесь в венецианские тайны и магию, пройдёте по узким древним улицам, заглянете в милые дворики и увидите скрытые от беглого взгляда детали»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
220 за всё до 6 чел.
Легендарная Венеция
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
20 отзывов
Легендарная Венеция: путешествие по культовым местам
Вас ждет увлекательное путешествие по Венеции, где каждый уголок хранит свою уникальную историю
Начало: На площади Сан Марко
«Вы погуляете по живописным набережным и улицам, ощутите настоящий венецианский дух, узнаете историю города на воде и любопытные особенности жизни местного населения»
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
150 за всё до 4 чел.
По волнам величественного Гранд-канала
Индивидуальная
1 час
11 отзывов
Путешествие по Гранд-каналу: средневековые дворцы и мосты Венеции
Исследуйте величие Гранд-канала с воды, ощутите дух Венеции, узнайте истории, скрытые за стенами дворцов
«Проплывая по водам знаменитого Большого канала, вы увидите самые красивые дворцы богатых и влиятельных жителей средневековой Венеции и убедитесь, что не зря его называют одной из самых красивых «улиц» мира»
1 июля в 15:00
2 июля в 15:00
150 за всё до 4 чел.
Другая Венеция
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Другая Венеция
Открыть неожиданные и удивительные локации города - и познакомиться с ним поближе
Начало: В райне Риальто или станции ж/д вокзала
Завтра в 09:00
10 июня в 09:30
189 за всё до 4 чел.
Старейшее еврейское гетто и район Каннареджо
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
10 отзывов
Старейшее еврейское гетто и район Каннареджо
История первого в мире еврейского гетто, скуолы и прогулка по району, где жил Тинторетто
«Тут вы увидите венецианские небоскрёбы и постараетесь угадать, какой шекспировский герой «бродил» по местным улицам несколько столетий назад и судьба какого известного учёного связана с гетто»
14 июня в 09:30
15 июня в 09:30
130 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    6 июня 2024
    Обзорная экскурсия по Венеции
    Очень понравилась экскурсия! Время пролетело незаметно. Наталья прекрасный экскурсовод и показала нам тихую и уютную Венецию. Спасибо вам огромное! Всем рекомендуем!
    Очень понравилась экскурсия! Время пролетело незаметно. Наталья прекрасный экскурсовод и показала нам тихую и уютную Венецию
  • Л
    Леонид
    4 июня 2024
    Добро пожаловать в Венецию
    Очень понравилась экскурсия, всем советую, не пожалеете!! Я был с двумя мальчиками 12 лет. Материл был так удачно подан, что и им было интересно!!
  • О
    Ольга
    3 июня 2024
    Обзорная экскурсия по Венеции
    Все очень понравилось, Наталья вместо 2 ч провела с нами 4 часа. много чего интересного рассказывала во время экскурсии) всем рекомендую
  • И
    Ирина
    25 мая 2024
    Другая Венеция
    Экскурсия прошла на «ура». Варвара великолепна!
  • G
    Gulom
    24 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Венеции
    Спасибо за красивую экскурсию!!!!!
  • S
    Sukhach
    21 мая 2024
    Влюбиться в Венецию за 3 часа
    Вчера большой компанией мы посетили Венецию, с экскурсоводом Элей. Молодая, приятная девушка, интересно рассказывала, без скучных дат и терминов. С
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    нами были дети 8,9 и 13 лет. Девочке 13 лет было очень интересно, детям младше через часок уже стало не сильно интересно. Я впервые гуляла по новому городу с экскурсоводом, но не пожалела. Аудиогид, все таки,не заменит живое общение. Экскурсия была с 13 до 16. Это,конечно,поздно. Т. к основная часть кафе в это время закрыты. А после 3 часов экскурсии все проголодался. В идеале с 10 утра начинать. Понравилось,что и после экскурсии Эля отвечала на вопросы в мессенджере. Спасибо за экскурсию!

    Вчера большой компанией мы посетили Венецию, с экскурсоводом Элей. Молодая, приятная девушка, интересно рассказывала, без скучныхВчера большой компанией мы посетили Венецию, с экскурсоводом Элей. Молодая, приятная девушка, интересно рассказывала, без скучныхВчера большой компанией мы посетили Венецию, с экскурсоводом Элей. Молодая, приятная девушка, интересно рассказывала, без скучных
  • Е
    Елена
    17 мая 2024
    Ночная Венеция: пешком и по воде в компании коренного венецианца
    Экскурсия прекрасна тем, что Марко - коренной венецианец. Город перестаёт быть туристическим, а становится «домашним»: гид рассказывает не только о
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    достопримечательностях (о них, конечно, тоже), но и о настоящей жизни города, о своём детстве: здесь мальчишки играли в футбол, здесь был кинотеатр, какие проблемы у мэрии и тд. А ещё он погружает Вас в мир городских легенд, и это ОЧЕНЬ интересно! У Марко прекрасный русский язык и отменный юмор! Огромное спасибо от нашей группы!

  • О
    Оксана
    15 мая 2024
    Добро пожаловать в Венецию
    Понравилось. Буду рекомендовать друзьям, знакомым. Планирую в будущем обратиться ещё.
  • А
    Антон
    11 мая 2024
    Ночная Венеция: пешком и по воде в компании коренного венецианца
    Недавно я принял участие в экскурсии "Пешком и по воде в компании коренного венецианца" с гидом по имени Марко. Хочу
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    поделиться своими впечатлениями об этом опыте. Марко — коренной житель Венеции, и это чувствуется в каждом его слове. Он обладает богатыми знаниями о городе, его истории и культуре. Рассказы Марко позволили по-новому взглянуть на многие известные и скрытые уголки Венеции, что было исключительно ценно для глубокого понимания этого удивительного города. Однако, в процессе нашей прогулки я заметил, что Марко часто смотрел на часы, что могло создать впечатление некоторой спешки или необходимости следовать строгому графику. Это моментами могло вносить некоторую суету в обстановку и не позволяло полностью расслабиться и погрузиться в атмосферу Венеции. Несмотря на это, я бы рекомендовал Марко как гида, особенно для тех, кто хочет узнать о Венеции из первых уст. Его глубокие знания и любовь к городу безусловно делают экскурсию познавательной и яркой. В будущем, возвращаясь в Венецию, я бы с удовольствием снова воспользовался услугами Марко, особенно для посещения музеев. Однако, я бы предпочёл, чтобы в следующий раз было больше времени для осмотра и меньше ощущения спешки, чтобы максимально насладиться прогулкой по этому великолепному городу.

    Недавно я принял участие в экскурсии "Пешком и по воде в компании коренного венецианца" с гидом
  • Е
    Елена
    10 мая 2024
    По волнам величественного Гранд-канала
    Очень информативная и романтичная экскурсия. Большое спасибо Наталье!

Ответы на вопросы от путешественников по Венеции в категории «Улицы и переулки»

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  1. Обзорная экскурсия по Венеции
  2. Запрятанные уголки Венеции
  3. Добро пожаловать в Венецию
  4. Ночная Венеция: пешком и по воде в компании коренного венецианца
  5. По следам Казановы
Какие места ещё посмотреть в Венеции
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Сан-Марко
  3. Дворец Дожей
  4. Мост Риальто
  5. Мост Вздохов
  6. Набережная
  7. Гранд-канал
  8. Остров Мурано
  9. Рынок Риальто
  10. Остров Бурано
Сколько стоит экскурсия по Венеции в июне 2024
Сейчас в Венеции в категории "Улицы и переулки" можно забронировать 11 экскурсий и билетов от 120 до 260. Туристы уже оставили гидам 361 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Венеции. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод
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