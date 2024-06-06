1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия по Венеции: мост Риальто, мост вздохов, Арсенал
Сан Марко, Дворец Дожей, Большой канал, мост Риальто и мост вздохов ждут вас на этой увлекательной экскурсии по Венеции. Удобная обувь и фотоаппарат обязательны
Начало: В Венеции, у вокзала
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Запрятанные уголки Венеции: история, традиции, жизнь города
Погрузитесь в уникальную атмосферу Венеции, исследуя её скрытые уголки вместе с личным гидом
Начало: Около железнодорожной станции Santa Lucia
«Оставим за спиной шумные туристические улицы и затеряемся в аутентичных венецианских кварталах»
Сегодня в 14:00
1 июля в 14:00
€215 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Добро пожаловать в Венецию: путешествие по городу на воде
Погрузитесь в атмосферу Венеции, узнайте ее историю и культуру вместе с личным гидом. Откройте для себя уникальные места и традиции
«Пройдете по самой старой торговой улице»
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
€200 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Ночная Венеция: пешеходно-водная прогулка с коренным гидом
Исследуйте таинственную Венецию ночью в сопровождении опытного местного гида. Истории, архитектура и неповторимая атмосфера
Сегодня в 16:30
Завтра в 16:30
€260 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
По следам Казановы: живая история Венеции в деталях
Путешествие в прошлое Венеции на экскурсии по следам Казановы. Откройте для себя мир знаменитого авантюриста и соблазнителя
Начало: Площадь Сан Марко, напротив бара Ал Тодаро
«Мы посетим улицу, где он родился, квартал, где он вырос, увидим тюрьму, откуда он сбежал (снаружи), таверны, где он гулял, и дворцы, куда он ходил в гости»
12 июня в 13:00
13 июня в 13:00
€120 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Венеция 2 в 1: пешком и по воде
Прогулка по нетуристическим улочкам Венеции и катание на частном катере по Гранд-каналу. Узнайте о жизни на воде и истории города
«Затем на частном катере прокатимся по самой красивой «улице» города — Большому каналу, а также по маленьким тихим Рио»
14 июня в 09:00
15 июня в 09:00
€160 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Влюбиться в Венецию: 3-часовая индивидуальная экскурсия
Приглашаем на экскурсию «Влюбиться в Венецию за 3 часа» - путешествие по сердцу Италии, где история оживает
«Вы погрузитесь в венецианские тайны и магию, пройдёте по узким древним улицам, заглянете в милые дворики и увидите скрытые от беглого взгляда детали»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€220 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Легендарная Венеция: путешествие по культовым местам
Вас ждет увлекательное путешествие по Венеции, где каждый уголок хранит свою уникальную историю
Начало: На площади Сан Марко
«Вы погуляете по живописным набережным и улицам, ощутите настоящий венецианский дух, узнаете историю города на воде и любопытные особенности жизни местного населения»
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
€150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1 час
Путешествие по Гранд-каналу: средневековые дворцы и мосты Венеции
Исследуйте величие Гранд-канала с воды, ощутите дух Венеции, узнайте истории, скрытые за стенами дворцов
«Проплывая по водам знаменитого Большого канала, вы увидите самые красивые дворцы богатых и влиятельных жителей средневековой Венеции и убедитесь, что не зря его называют одной из самых красивых «улиц» мира»
1 июля в 15:00
2 июля в 15:00
€150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Другая Венеция
Открыть неожиданные и удивительные локации города - и познакомиться с ним поближе
Начало: В райне Риальто или станции ж/д вокзала
Завтра в 09:00
10 июня в 09:30
€189 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Старейшее еврейское гетто и район Каннареджо
История первого в мире еврейского гетто, скуолы и прогулка по району, где жил Тинторетто
«Тут вы увидите венецианские небоскрёбы и постараетесь угадать, какой шекспировский герой «бродил» по местным улицам несколько столетий назад и судьба какого известного учёного связана с гетто»
14 июня в 09:30
15 июня в 09:30
€130 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия6 июня 2024Очень понравилась экскурсия! Время пролетело незаметно. Наталья прекрасный экскурсовод и показала нам тихую и уютную Венецию. Спасибо вам огромное! Всем рекомендуем!
- ЛЛеонид4 июня 2024Очень понравилась экскурсия, всем советую, не пожалеете!! Я был с двумя мальчиками 12 лет. Материл был так удачно подан, что и им было интересно!!
- ООльга3 июня 2024Все очень понравилось, Наталья вместо 2 ч провела с нами 4 часа. много чего интересного рассказывала во время экскурсии) всем рекомендую
- ИИрина25 мая 2024Экскурсия прошла на «ура». Варвара великолепна!
- GGulom24 мая 2024Спасибо за красивую экскурсию!!!!!
- SSukhach21 мая 2024Вчера большой компанией мы посетили Венецию, с экскурсоводом Элей. Молодая, приятная девушка, интересно рассказывала, без скучных дат и терминов. С
- ЕЕлена17 мая 2024Экскурсия прекрасна тем, что Марко - коренной венецианец. Город перестаёт быть туристическим, а становится «домашним»: гид рассказывает не только о
- ООксана15 мая 2024Понравилось. Буду рекомендовать друзьям, знакомым. Планирую в будущем обратиться ещё.
- ААнтон11 мая 2024Недавно я принял участие в экскурсии "Пешком и по воде в компании коренного венецианца" с гидом по имени Марко. Хочу
- ЕЕлена10 мая 2024Очень информативная и романтичная экскурсия. Большое спасибо Наталье!
Ответы на вопросы от путешественников по Венеции в категории «Улицы и переулки»
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Сейчас в Венеции в категории "Улицы и переулки" можно забронировать 11 экскурсий и билетов от 120 до 260. Туристы уже оставили гидам 361 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Венеции. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод