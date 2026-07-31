38 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Вы отправитесь в путешествие по знаменитому Гранд-каналу и узнаете историю самой красивой дороги в мире. Я покажу выдающийся образец венецианского Возрождения — дворец Ка-Дарио с изящно облицованным разноцветным мрамором фасадом. Вы узнаете, почему его владельцы всегда плохо заканчивают и кому принадлежит злосчастный дворец в наши дни. Рассмотрите Золотой дом XV века, отличный пример венецианской готики, и легендарные мосты Риальто и Академия. Я расскажу, где останавливался император Павел I и начал писать поэму «Дон Жуан» лорд Байрон.
Мифы и легенды великих зданий
Вы увидите дворец, разрезанный пополам, купол без церкви и другие необычные дома Большого канала. Я поделюсь секретами, легендами, тайнами, интригами и страстями республики Серениссима, с которой начиналась Венеция. А также обязательно расскажу историю великолепных дворцов, которые мы будем проплывать. Ведь именно с их дворов выходили самые красивые куртизанки, известные поэты, проницательные правители, престижные гости — одним словом, все, кто сделал «город на воде» легендарным.
Организационные детали
Дополнительно оплачиваются транспортные расходы. Индивидуальный катер — от €160 с группы (в зависимости от количества человек и типа катера)
По желанию можно продлить прогулку на полтора или два часа (стоимость можно уточнить в личном сообщении), захватив вино и знаменитые венецианские чикетти
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Венеции
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провела экскурсии для 4048 туристов
Я лицензированный гид с многолетним опытом работы и человек, влюблённый в Венецию и свою профессию. Живу здесь с 2005 года, часть этого времени работала в туристической компании, составляя индивидуальные путешествия.
После читать дальшеуменьшить
окончания Венецианского университета Ca’ Foscari, где получила степень магистра искусств и гуманитарных наук, и после глубокого изучения истории Венецианской Республики, стараюсь делиться своими знаниями с гостями города.
Для меня, как для гида, самое большое удовольствие — открывать Венецию для путешественников, видеть, как рождается интерес к этому волшебному городу, влюблять в него и передавать то неуловимое, что обычно ускользает от взгляда туриста. Я помогу увидеть город на воде глазами поэтов, художников, мыслителей и, конечно же, простых венецианцев.
Буду рада посоветовать, где лучше остановиться и как провести время в Венеции, окажу поддержку и помощь в любых вопросах. Жду вас с нетерпением у нас в гостях и обещаю, что вы будете очарованы Венецией!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 86 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
78
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6
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2
2
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1
–
Светлана
Анна приятно нас удивила глубоким знанием истории и интересными фактами. Очень приятная, дружелюбная и настоящий профессионал своего дела. Мы были в восторге! Спасибо! Рекомендуем!
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Юлия
Анна - настоящий профессионал, с глубокими академическими знаниями и любовью к своему делу. Вернула нам любовь к Венеции, немного потерянную на экскурсии с другим гидом. Очень интересно было узнать детали читать дальшеуменьшить
и тайны Венеции и её жителей, а так же информацию о Венецианском искусстве. Пожалели только о том, что у нас было мало времени - слушали бы ее бесконечно. Так что теперь Анна для нас - один из поводов вернуться в Венецию снова.
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Валерия
Прекрасная Венеция, прекрасная Анна) все прошло замечательно! Анна знаток своего дела. Спасибо!
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П
Петр
Спасибо Анне, прекрасная встреча и знакомство с городом!
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Е
Елена
Спасибо Анне за прекрасную экскурсию по каналам Венеции! Увидели город совсем с другой стороны)) Анна -настоящий профессионал, обладающий глубокими знаниями истории и культуры. Путешествовали группой из семи человек, включая двоих читать дальшеуменьшить
детей. Все остались в полном восторге от города, который раскрыл нам свои красоты с вод Гранд канала. И конечно, дети остались с незабываемыми впечатлениями и уникальными сувенирами, сделанными своими руками после мастер класса по производству венецианского стекла. Кстати, ещё один неоспоримый плюс путешествия на частной лодке - отсутствие толп туристов)) Спасибо, Анна, что убедили меня взять именно эту экскурсию!
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Татьяна
Были на экскурсии с Анной 13 мая. За два дня до начала экскурсии, Анна позвонили и мы обговорили детали нашего мини путешествия по каналам Венеции. Мы забронировали для передвижения катер, читать дальшеуменьшить
о чем совершенно не пожалели. Да, не дёшево, но это того стоило. Экскурсии информативно очень интересная, Анна дает много интересных фактов о городе, фото, которы она сдела, всегда будут напоминать о великолепно проведённом времени. Однозначно рекомендую данного экскурсовод и саму экскурсию.