38 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Насладиться великолепной архитектурой «города на воде» на романтической экскурсии

Anya
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Anya – ваш гид
Приглашаю совершить увлекательную прогулку по легендарному Гранд-каналу, впечатлиться красотой расположенных на нем зданий и узнать их историю и легенды.

Венеция с воды произведет на вас неизгладимое впечатление! Вы проплывете знаменитые дворцы местной знати, городские граффити, старинные мосты и резные статуи.

Погрузитесь в таинственный колорит важнейшей и очень престижной городской артерии и заглянете в мастерскую, где делают гондолы.
65 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На кораблике
Продолжительность 1 час
До 6 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии38 отзывов
4.87
Дворцы Большого канала
Дворцы Большого канала

Что вас ожидает

«Визитные карточки» Большого канала
Вы отправитесь в путешествие по знаменитому Гранд-каналу и узнаете историю самой красивой дороги в мире. Я покажу выдающийся образец венецианского Возрождения — дворец Ка-Дарио с изящно облицованным разноцветным мрамором фасадом. Вы узнаете, почему его владельцы всегда плохо заканчивают и кому принадлежит злосчастный дворец в наши дни. Рассмотрите Золотой дом XV века, отличный пример венецианской готики, и легендарные мосты Риальто и Академия. Я расскажу, где останавливался император Павел I и начал писать поэму «Дон Жуан» лорд Байрон.

Мифы и легенды великих зданий
Вы увидите дворец, разрезанный пополам, купол без церкви и другие необычные дома Большого канала. Я поделюсь секретами, легендами, тайнами, интригами и страстями республики Серениссима, с которой начиналась Венеция. А также обязательно расскажу историю великолепных дворцов, которые мы будем проплывать. Ведь именно с их дворов выходили самые красивые куртизанки, известные поэты, проницательные правители, престижные гости — одним словом, все, кто сделал «город на воде» легендарным.

Организационные детали

  • Транспортные расходы не включены в стоимость экскурсии и зависят от ваших предпочтений: городской транспорт вапоретто — 7,5 евро с человека, индивидуальный катер — от 120 евро с группы (в зависимости от количества человек и типа катера).
  • При заказе экскурсии на вапоретто начало на остановке Сан-Марко (Площадь Сан-Марко ) и окончание на остановке Санта Лючия/вокзал Венеции (или можно сделать наоборот).
  • По желанию, можно продлить прогулку на полтора или два часа (стоимость можно уточнить в личном сообщении), захватив вино и знаменитые венецианские чикетти.
Дворцы Большого канала
Дворцы Большого канала
Дворцы Большого канала
Дворцы Большого канала
Дворцы Большого канала
Дворцы Большого канала

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Anya
Anya
Добрый день! Меня зовут Анна, я лицензированный гид с многолетним опытом работы и просто человек, влюбленный в Венецию и свою профессию. Живу в Венеции уже 14 лет, большую часть из которых работала в туристической компании, составляя индивидуальные путешествия, свадебные церемонии и этногастрономические туры. Для меня как гида самое большое удовольствие — открывать Венецию для путешественников, видеть, как рождается интерес к этому волшебному городу, влюблять в него и передавать то неуловимое, что обычно ускользает от взгляда туриста. Я помогу увидеть город на воде глазами поэтов, художников, мыслителей и, конечно же, простых венецианцев. Буду рада посоветовать вам, где лучше остановится и как провести время в Венеции, окажу телефонную поддержку и помощь в любых вопросах, касающихся вашей поездки. Жду вас с нетерпением у нас в гостях и обещаю, что вы будете очарованы Венецией!
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38 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

6 марта 2020
Благодарим Анну за прекрасную экскурсию! Интересный и увлекательный рассказ о дворцах Большого канала и полное погружение в истории и тайны, что скрываются за их фасадами. Чувствуется желание поделиться своими знаниями и любовью к Венеции с гостями города. И это Анне прекрасно удается!
19 февраля 2020
Очень понравилась экскурсия! Аня настолько интересно и увлекательно все рассказывает, сразу видно , что она влюблена в Венеции! Обязательно сходите ! Не пожалеете!! Спасибо за чудесную экскурсию!!
12 февраля 2020
Экскурсия очень понравилась , Анна все очень интересно рассказывала .
11 февраля 2020
Огромное спасибо!
Было безумно интересно
24 января 2020
Интересная экскурсия, очень внимательный, доброжелательный гид. Если вы заказали индивидуальное плавсредство, то вас провезут не только по гранд-каналу, но и по другим каналам.
27 ноября 2019
Анна замечательный разсказчик. Не заметили как пролетело время.
ALEKSANDRA
19 ноября 2019
Экскурсия понравилась, гид постаралась выдать максимум информации. Были приятно удивлены, она знает про каждый дом выстроенный вдоль канала а так же про мосты. Информация была приправлена деталями про людей живших в тот период в Венеции. Мягким приятным голосом повествование переходило от дат постройки к курьезам из жизни, познавательно,интересно и не скучно. Один час пролетел как миг, заслушались. Большое спасибо.
1 ноября 2019
Все супер!
17 октября 2019
В Венеции первый раз! Экскурсия понравилась! Интересно,познавательно. Время пролетело незаметно
15 октября 2019
Всем рекомендуем!!!безмерно интересно, и настроение на весь день чудесное)must have при поездке в Венецию
Ещё 28 отзывов

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