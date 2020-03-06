38 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

«Визитные карточки» Большого канала

Вы отправитесь в путешествие по знаменитому Гранд-каналу и узнаете историю самой красивой дороги в мире. Я покажу выдающийся образец венецианского Возрождения — дворец Ка-Дарио с изящно облицованным разноцветным мрамором фасадом. Вы узнаете, почему его владельцы всегда плохо заканчивают и кому принадлежит злосчастный дворец в наши дни. Рассмотрите Золотой дом XV века, отличный пример венецианской готики, и легендарные мосты Риальто и Академия. Я расскажу, где останавливался император Павел I и начал писать поэму «Дон Жуан» лорд Байрон.

Мифы и легенды великих зданий

Вы увидите дворец, разрезанный пополам, купол без церкви и другие необычные дома Большого канала. Я поделюсь секретами, легендами, тайнами, интригами и страстями республики Серениссима, с которой начиналась Венеция. А также обязательно расскажу историю великолепных дворцов, которые мы будем проплывать. Ведь именно с их дворов выходили самые красивые куртизанки, известные поэты, проницательные правители, престижные гости — одним словом, все, кто сделал «город на воде» легендарным.