38 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Приглашаю совершить увлекательную прогулку по легендарному Гранд-каналу, впечатлиться красотой расположенных на нем зданий и узнать их историю и легенды. Венеция с воды произведет на вас неизгладимое впечатление! Вы проплывете знаменитые дворцы местной знати, городские граффити, старинные мосты и резные статуи. Погрузитесь в таинственный колорит важнейшей и очень престижной городской артерии и заглянете в мастерскую, где делают гондолы.

Описание экскурсии

«Визитные карточки» Большого канала

Вы отправитесь в путешествие по знаменитому Гранд-каналу и узнаете историю самой красивой дороги в мире. Я покажу выдающийся образец венецианского Возрождения — дворец Ка-Дарио с изящно облицованным разноцветным мрамором фасадом. Вы узнаете, почему его владельцы всегда плохо заканчивают и кому принадлежит злосчастный дворец в наши дни. Рассмотрите Золотой дом XV века, отличный пример венецианской готики, и легендарные мосты Риальто и Академия. Я расскажу, где останавливался император Павел I и начал писать поэму «Дон Жуан» лорд Байрон.

Мифы и легенды великих зданий

Вы увидите дворец, разрезанный пополам, купол без церкви и другие необычные дома Большого канала. Я поделюсь секретами, легендами, тайнами, интригами и страстями республики Серениссима, с которой начиналась Венеция. А также обязательно расскажу историю великолепных дворцов, которые мы будем проплывать. Ведь именно с их дворов выходили самые красивые куртизанки, известные поэты, проницательные правители, престижные гости — одним словом, все, кто сделал «город на воде» легендарным.

Организационные детали