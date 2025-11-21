Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы читать дальше и шоколада ручной работы. Экскурсия пройдёт по уютным улочкам вдали от туристических толп.



Вас ждёт вкусная и насыщенная прогулка, где каждый бокал и каждое блюдо расскажут о городе больше, чем любой путеводитель. Устройте себе гастрономический праздник в Венеции! За 3 часа вы побываете в пяти атмосферных заведениях и попробуете лучшее из местной кухни: от Spritz и Prosecco до ризотто, трески с полентой

Описание экскурсии Откройте для себя гастрономическую Венецию на прогулке с дегустациями, которая длится около 3–3,5 часов. Вместе с местным гидом вы пройдёте по уютным улочкам, заглянете в закоулки, где туристы бывают редко, и посетите 5 традиционных венецианских заведений — от семейных тратторий до атмосферных баров. Вас ждёт насыщенная программа: ‭• Начнёте с бокала легендарного Spritz — фирменного коктейля Венеции; ‭• Продолжите с бокалом Prosecco и хрустящими кростини; ‭• Попробуете классику венецианской кухни: ризотто, обжаренные сэндвичи с моцареллой (mozzarella in carrozza), треску с полентой, баклажаны по-пармски. Вы не только пообедаете в лучших местах города, но и узнаете, как развивалась местная гастрономия, как венецианцы сочетают традиции и сезонные продукты. В завершение — ароматный эспрессо и авторские шоколадные конфеты в знаменитой кондитерской, которую обожают и местные, и знатоки. Эта экскурсия — возможность почувствовать ритм настоящей Венеции, где вкус, история и атмосфера сливаются в одно целое. Важная информация: ‭• Этот тур предполагает довольно много пеших прогулок (2 км). ‭• Традиционное питание в Италии — это социальный опыт, поэтому для тура требуется минимум 2 и максимум 10 человек. ‭• Для участия в дегустации алкоголя гостям должно быть не менее 18 лет. ‭• В каждом месте будет подан один коктейль. Вино, пиво и безалкогольные напитки будут подаваться в фиксированных количествах. ‭• Обратите внимание, что во время экскурсии гид может говорить как на английском, так и на итальянском языке.

