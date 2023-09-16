Венецианцы не ходят в туристические рестораны. Они собираются с друзьями на бакаро-туры: ходят по барам, берут напитки и закуски. Так мы и поступим! Вы увидите достопримечательности Венеции и её инсайдерские уголки. Я расскажу, как живут горожане и что делают, когда случается наводнение. Покажу, где купить самый вкусный Spritz и лучшие чикетти.

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Описание

Что вас ожидает

Вы пройдётесь по городу и увидите главные достопримечательности — Собор Святого Марка и мост Академии. Прогуляетесь по нетуристическим тропам и осмотрите малоизвестные места — площадь Кампо Санто-Стефано и церковь Санта-Мария-Глориоза-деи-Фрари. Я расскажу, как любят проводить время местные, и раскрою несколько их секретов — например, как выйти из дома, если город заполонила вода.

Во время прогулки мы, как истинные венецианцы, будем заходить в бары, брать вино или коктейль Spritz и итальянские закуски — чикетти — с собой. Здесь это называется бакаро-тур, и живущие тут люди часто так проводят время. Вы увидите Венецию глазами местных и почувствуете её вкус — буквально.

Организационные детали