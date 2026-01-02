Венецианцы предпочитают не туристические рестораны, а бакаро-туры. Это возможность увидеть город глазами местных, посетив знаменитые бары и попробовав чикетти.
Прогулка включает посещение Собора Святого Марка и моста Академии, а также малоизвестных мест, таких как площадь Кампо Санто-Стефано. Гид расскажет о жизни венецианцев и о том, как они справляются с наводнениями. Туристам предлагается попробовать коктейль Spritz и насладиться атмосферой настоящей Венеции
Прогулка включает посещение Собора Святого Марка и моста Академии, а также малоизвестных мест, таких как площадь Кампо Санто-Стефано. Гид расскажет о жизни венецианцев и о том, как они справляются с наводнениями. Туристам предлагается попробовать коктейль Spritz и насладиться атмосферой настоящей Венеции
5 причин купить эту экскурсию
- 🍷 Уникальный опыт бакаро-тура
- 🏛️ Знакомство с главными достопримечательностями
- 🤫 Посещение малоизвестных уголков
- 🍹 Дегустация традиционных напитков
- 🗺️ Погружение в жизнь местных жителей
Что можно увидеть
- Собор Святого Марка
- Мост Академии
- Площадь Кампо Санто-Стефано
- Церковь Санта-Мария-Глориоза-деи-Фрари
Описание экскурсии
Вы пройдётесь по городу и увидите главные достопримечательности — Собор Святого Марка и мост Академии. Прогуляетесь по нетуристическим тропам и осмотрите малоизвестные места — площадь Кампо Санто-Стефано и церковь Санта-Мария-Глориоза-деи-Фрари. Я расскажу, как любят проводить время местные, и раскрою несколько их секретов — например, как выйти из дома, если город заполонила вода.
Во время прогулки мы, как истинные венецианцы, будем заходить в бары, брать вино или коктейль Spritz и итальянские закуски — чикетти — с собой. Здесь это называется бакаро-тур, и живущие тут люди часто так проводят время. Вы увидите Венецию глазами местных и почувствуете её вкус — буквально.
Организационные детали
- Напитки и чикетти оплачиваются отдельно
- За дополнительную плату можно организовать прогулку на гондоле. Детали уточняйте в переписке.
- По желанию можно добавить в экскурсию места, которые вы хотите посмотреть
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Венеции
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 3.5 часа
Провела экскурсии для 60 туристов
Чао тутти! Меня зовут Света, я живу в Италии со своим молодым человеком, жителем Венеции. Благодаря ему я в своё время увидела этот чудесный город его глазами, а теперь хочу показать вам другую Венецию, какой её видят местные! Вы влюбитесь в неё мгновенно и бесповоротно!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 17 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Я третий раз в Венеции, но благодаря Свете город мне открылся с новой стороны! Хоть 1 января мало что работало - Света все равно нашла очень вкусные и атмосферные местечки
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О
Огромное спасибо Светлане за замечательную экскурсию! Она показала нам Венецию с совершенно другой стороны — не только через известные достопримечательности, но и через истории, детали и места, которые сложно найти
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Вернулись с экскурсии Бакаро-тур по Венеции со Светланой, с яркими эмоциями и восторгом от того на сколько интересно, вкусно, познавательно и не с огромной толпой можно насладиться этим прекрасным городом!
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О
Шикарная экскурсия-легко, невероятно комфортно и познавательно. Я очень довольна!
Напоминать будут ещё и прекрасные фотки)
Напоминать будут ещё и прекрасные фотки)
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Светлана полностью удовлетворила наш запрос и показала нам не туристическую Венецию: провела по тихим улочкам, показала самые вкусные места, ненавязчиво рассказала интересные факты в целом об Италии и о Венеции
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R
Экскурсия прошла на отлично! Время со Светланой пролетело незаметно. И, хотя, запланированное время было 3 часа, мы так увлеклись путешествием и историей необычной (не туристической) Венецией, что 4 часа пролетели как один миг. Светлана, очень интересный гид, глубоко знающий исторический материал и быт венецианцев. Однозначно рекомендуем!
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