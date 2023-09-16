Погрузиться в местный колорит, попить вина и поесть чикетти
Венецианцы не ходят в туристические рестораны. Они собираются с друзьями на бакаро-туры: ходят по барам, берут напитки и закуски. Так мы и поступим! Вы увидите достопримечательности Венеции и её инсайдерские уголки. Я расскажу, как живут горожане и что делают, когда случается наводнение. Покажу, где купить самый вкусный Spritz и лучшие чикетти.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Вы пройдётесь по городу и увидите главные достопримечательности — Собор Святого Марка и мост Академии. Прогуляетесь по нетуристическим тропам и осмотрите малоизвестные места — площадь Кампо Санто-Стефано и церковь Санта-Мария-Глориоза-деи-Фрари. Я расскажу, как любят проводить время местные, и раскрою несколько их секретов — например, как выйти из дома, если город заполонила вода.
Во время прогулки мы, как истинные венецианцы, будем заходить в бары, брать вино или коктейль Spritz и итальянские закуски — чикетти — с собой. Здесь это называется бакаро-тур, и живущие тут люди часто так проводят время. Вы увидите Венецию глазами местных и почувствуете её вкус — буквально.
Организационные детали
- Напитки и чикетти оплачиваются отдельно
- За дополнительную плату можно организовать прогулку на гондоле. Детали уточняйте в переписке.
- По желанию можно добавить в экскурсию места, которые вы хотите посмотреть
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Венеции
Чао тутти! Меня зовут Света, я живу в Италии со своим молодым человеком, жителем Венеции. Благодаря ему я в своё время увидела этот чудесный город его глазами, а теперь хочу показать вам другую Венецию, какой её видят местные! Вы влюбитесь в неё мгновенно и бесповоротно!
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