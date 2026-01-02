Венецианцы предпочитают не туристические рестораны, а бакаро-туры. Это возможность увидеть город глазами местных, посетив знаменитые бары и попробовав чикетти. Прогулка включает посещение Собора Святого Марка и моста Академии, а также малоизвестных мест, таких как площадь Кампо Санто-Стефано. Гид расскажет о жизни венецианцев и о том, как они справляются с наводнениями. Туристам предлагается попробовать коктейль Spritz и насладиться атмосферой настоящей Венеции

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Вы пройдётесь по городу и увидите главные достопримечательности — Собор Святого Марка и мост Академии. Прогуляетесь по нетуристическим тропам и осмотрите малоизвестные места — площадь Кампо Санто-Стефано и церковь Санта-Мария-Глориоза-деи-Фрари. Я расскажу, как любят проводить время местные, и раскрою несколько их секретов — например, как выйти из дома, если город заполонила вода.

Во время прогулки мы, как истинные венецианцы, будем заходить в бары, брать вино или коктейль Spritz и итальянские закуски — чикетти — с собой. Здесь это называется бакаро-тур, и живущие тут люди часто так проводят время. Вы увидите Венецию глазами местных и почувствуете её вкус — буквально.

Организационные детали